Ce părere au locuitorii din Windsor despre mutarea Prințului William și a lui Kate Middleton la Forest Lodge: „Merită intimitate”

Locuitorii din Windsor își exprimă atât entuziasmul, cât și îngrijorările înainte ca Prințul William și Kate Middleton să se mute la Forest Lodge.

Mutarea Prințului și Prințesei de Wales la Forest Lodge, impunătorul conac din Windsor Great Park, stârnește deja discuții în comunitatea locală. Deși noii vecini se declară încântați să îi primească în zonă, mulți dintre ei își exprimă totodată temerea că familia regală nu va avea parte de intimitatea de care are nevoie.

Jean Reeve, în vârstă de 87 de ani, care locuiește de patru decenii în cartierul Cranbourne Hall Residential Park, a declarat pentru Daily Mail: „Îi primesc cu drag. Dar sper ca publicul să le permită să trăiască acolo liniștiți, ca o familie.” Ea a adăugat: „Este un loc mai puțin privat decât fosta lor casă — din câte știu eu despre locație. Și nu mi-ar plăcea ca oamenii să treacă mereu pe acolo și să spună: «Acolo locuiesc ei.» Până la urmă, au copii mici. Merită intimitate.”

Entuziasmul este însă vizibil în comunitate. Cynthia Sullivan, o profesoară de 72 de ani stabilită de 16 ani în zonă, a precizat pentru aceeași publicație: „Nu am auzit niciodată pe cineva de aici spunând ceva împotriva monarhiei. Cred că majoritatea îi plac.”

Locuitorii speră, de asemenea, ca William și Kate, ambii în vârstă de 43 de ani, să se implice în viața locală.

„William și Kate sunt minunați”, a mai spus Reeve. „Sunt tineri. Sunt orientați către familie. Își petrec tot timpul cu copiii lor. Este un nou stil de monarhie. Și-ar dori să fie tratați ca oameni normali.”

Totuși, mutarea nu a fost lipsită de controverse. Potrivit Daily Mail, două familii care locuiau în apropierea reședinței Forest Lodge din Windsor au fost rugate să își părăsească locuințele pentru a face loc cuplului regal.

„Li s-a spus să se mute”, a declarat o sursă pentru Daily Mail. „Presupun că li s-a oferit alt loc, dar li s-a spus că trebuie să plece.”

Aceeași sursă a precizat că „nu se așteptau la asta. Acele case sunt foarte aproape de reședință, așa că nu vor să aibă pe oricine locuind acolo, dacă urmează să se mute membrii familiei regale.”

Un purtător de cuvânt al Palatului Kensington a confirmat pentru Page Six mutarea: „Familia Wales se va muta mai târziu în acest an.”

Cei doi s-au mutat la Adelaide Cottage în 2022 pentru a fi aproape de școala la care învață Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis. Totuși, potrivit unor apropiați citați de The Sun, cuplul își dorește acum un „nou început” într-un alt loc.

„Windsor a devenit casa lor. Totuși, în ultimii câțiva ani, de când au locuit la Adelaide Cottage, au existat momente cu adevărat dificile.”

„Mutarea le oferă ocazia unui nou început și a unui nou capitol; o oportunitate de a lăsa în urmă unele dintre amintirile mai puțin fericite”, a adăugat sursa.

Prințul William și Kate Middleton s-au mutat la Adelaide Cottage cu doar câteva luni înainte ca Regina Elisabeta a II-a să se stingă din viață, în septembrie 2022. Momentele dificile pentru familia regală au continuat și anul trecut, odată cu diagnosticul de cancer al Regelui Charles al III-lea și al Prințesei de Wales.

Spre deosebire de Adelaide Cottage, Forest Lodge este considerată de Prințul și Prințesa de Wales o reședință pe termen lung, pe care o văd drept „casa lor pentru totdeauna”. Totuși, unii apropiați au ridicat semne de întrebare în privința acestei alegeri. „Cum poate fi aceasta casa lor pentru totdeauna?”, a întrebat o sursă regală citată de Daily Mail. „Nu este suficient de grandioasă pentru un rege.”

În prezent, proprietatea trece printr-un proces de renovare, pentru a asigura mai multă intimitate. Potrivit surselor, Prințul William și Kate Middleton intenționează să plătească din fonduri proprii toate costurile pentru transformarea noii locuințe și nu plănuiesc să aibă personal care să locuiască în casă.

Citește și:
Reacția Prințului Harry după ce Meghan Markle a fost dur criticată pentru un gest necugetat făcut la Paris

Foto: Arhiva ELLE

