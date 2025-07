Prințul George a împlinit 12 ani. Ce imagine adorabilă au publicat Kate Middleton și Prințul William cu fiul lor

O nouă fotografie cu Prințul George a fost publicată de Kate Middleton și Prințul William cu ocazia împlinirii vârstei de 12 ani pe data de 22 iulie.

Prințul George a împlinit 12 ani

Imaginea cu Prințul zâmbitor a fost distribuită pe rețelele sociale alături de un mesaj din partea părinților săi, Prințul și Prințesa de Wales: „La mulți ani, Prințului George!”, urmat de un emoji cu un tort aniversar.

Fotografia, care îl surprinde pe Prințul George într-un decor rural și purtând o vestă specifică stilului de la țară, a fost realizată în Norfolk, mai devreme în acest an, de fotograful Josh Shinner.

George, fiul cel mare al Prințului William și al lui Kate Middleton, este al doilea în ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii. Există deja speculații cu privire la liceul pe care îl va alege anul viitor și dacă va urma exemplul tatălui său, înscriindu-se la Eton College, o școală privată unde admiterea începe, de regulă, la vârsta de 13 ani.

Prințul William și Kate Middleton au făcut eforturi considerabile pentru a-i oferi copiilor lor o viață de familie cât mai normală, în reședința Adelaide Cottage, aflată pe domeniul regal de la Windsor.

Totuși, copilăria lui George se desfășoară în permanență sub lumina reflectoarelor. Anul acesta, el a fost văzut alături de părinți la turneul de tenis de la Wimbledon, dar și pe balconul Palatului Buckingham, în timpul survolului de la ceremonia Trooping the Colour.

Cu ocazia evenimentelor dedicate aniversării a 80 de ani de la Ziua Victoriei în Europa (VE Day), Prințul George a participat la o ceai organizat la Palatul Buckingham, unde a stat de vorbă cu veterani și le-a ascultat poveștile din război. De asemenea, a trăit din plin emoțiile unui suporter de fotbal, însoțindu-l pe tatăl său la meciurile echipei Aston Villa.

Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis au moștenit talentul artistic al mamei lor

Pe 17 februarie, Kate Middleton a dezvăluit patru portrete emoționante de familie, realizate în timpul unei sesiuni speciale de artă alături de copiii săi. Potrivit publicației People, această activitate face parte din sprijinul continuu oferit de Prințesa de Wales inițiativei Shaping Us, lansată de The Royal Foundation Centre for Early Childhood, care pune accent pe importanța jocului creativ în dezvoltarea copilului.

Cei trei copii ai familiei regale au ales să își surprindă mama în desenele lor. Prințul Louis a folosit tonuri îndrăznețe de roșu și portocaliu, în timp ce Prințesa Charlotte a preferat nuanțe de albastru, verde, mov și galben. Schița detaliată a Prințului George o înfățișează pe mama sa așezată pe un scaun, demonstrând talentul său artistic în plină dezvoltare, moștenit de la Kate. La rândul său, Prințesa de Wales a realizat un portret al micuțului Louis.

Kate Middleton, în vârstă de 43 de ani, a înființat The Royal Foundation Centre for Early Childhood în 2021, cu scopul de a crește gradul de conștientizare asupra importanței primilor ani de viață în dezvoltarea copiilor. La începutul lunii februarie, a fost prezentat Shaping Us Framework, un nou proiect menit să aprofundeze această direcție.

„@earlychildhood Shaping Us Framework descrie abilitățile sociale și emoționale care încep să se formeze încă din copilăria timpurie”, se arată în legenda postării de pe Instagram.. „Aceste competențe sunt esențiale de-a lungul vieții, influențând cine suntem, cum ne gestionăm gândurile și emoțiile, modul în care comunicăm și interacționăm cu ceilalți și cum explorăm lumea din jurul nostru. Realizarea portretelor împreună cu copiii poate oferi momente de conexiune, permițându-ne să ne concentrăm unii asupra celorlalți, să fim creativi și, cel mai important, să ne distrăm împreună!”.

Citește și:

Barack Obama, ironic la adresa zvonurilor despre divorț: „M-a primit înapoi'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro