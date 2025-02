Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis au moștenit talentul artistic al mamei lor, Kate Middleton. Imagini cu desenele realizate de aceștia

Pe 17 februarie, Kate Middleton a dezvăluit patru portrete emoționante de familie, realizate în timpul unei sesiuni speciale de artă alături de copiii săi. Potrivit publicației People, această activitate face parte din sprijinul continuu oferit de Prințesa de Wales inițiativei Shaping Us, lansată de The Royal Foundation Centre for Early Childhood, care pune accent pe importanța jocului creativ în dezvoltarea copilului.

Cei trei copii ai familiei regale au ales să își surprindă mama în desenele lor. Prințul Louis a folosit tonuri îndrăznețe de roșu și portocaliu, în timp ce Prințesa Charlotte a preferat nuanțe de albastru, verde, mov și galben. Schița detaliată a Prințului George o înfățișează pe mama sa așezată pe un scaun, demonstrând talentul său artistic în plină dezvoltare, moștenit de la Kate. La rândul său, Prințesa de Wales a realizat un portret al micuțului Louis.

Kate Middleton, în vârstă de 43 de ani, a înființat The Royal Foundation Centre for Early Childhood în 2021, cu scopul de a crește gradul de conștientizare asupra importanței primilor ani de viață în dezvoltarea copiilor. La începutul lunii februarie, a fost prezentat Shaping Us Framework, un nou proiect menit să aprofundeze această direcție.

„@earlychildhood Shaping Us Framework descrie abilitățile sociale și emoționale care încep să se formeze încă din copilăria timpurie”, se arată în legenda postării de pe Instagram.. „Aceste competențe sunt esențiale de-a lungul vieții, influențând cine suntem, cum ne gestionăm gândurile și emoțiile, modul în care comunicăm și interacționăm cu ceilalți și cum explorăm lumea din jurul nostru. Realizarea portretelor împreună cu copiii poate oferi momente de conexiune, permițându-ne să ne concentrăm unii asupra celorlalți, să fim creativi și, cel mai important, să ne distrăm împreună!”.

La final, postarea s-a încheiat cu un emoji cu pensulă și credite pentru portrete oferite „Prințului Louis, Prințesei Charlotte, Prințului George și Prințesei de Wales.”

Prințesa de Wales este cunoscută pentru latura sa artistică, având un background solid în domeniu. Ea a studiat Istoria Artei la Universitatea St. Andrews din Scoția, unde l-a cunoscut pe soțul său, Prințul William.

Conform People, activitatea creativă a lui Kate alături de copiii săi a venit la scurt timp după vizita sa la National Portrait Gallery din Londra, unde a petrecut timp cu o clasă de grădiniță pentru a explora The Bobeam Tree Trail. Acest traseu interactiv prin galeria renumită are scopul de a stimula învățarea socială și emoțională a copiilor, fiind primul proiect de acest tip dezvoltat în cadrul Shaping Us Framework.

În timpul vizitei, Prințesa de Wales a mers cu un autobuz școlar alături de elevi, a explorat muzeul – pe care îl sprijină în calitate de patron – și i-a ajutat pe cei mici să își creeze propriile portrete.

Liz Smith, director de învățare și implicare la National Portrait Gallery, a declarat pentru PEOPLE că Kate Middleton s-a integrat perfect în grup: „Era grijulie, asculta cu atenție și participa activ alături de copii. Nu a existat o prezentare oficială, ci s-a comportat ca o mamă obișnuită, ca un însoțitor într-o excursie școlară. Pe măsură ce mergeai, învățai și explorai mediul. A fost o experiență minunată.”

Vizita Prințesei Kate la National Portrait Gallery a fost una dintre primele sale apariții publice din acest an, după ce, pe 14 ianuarie, a anunțat că se află în remisie în urma luptei sale cu cancerul. Anul trecut, ea a preferat să rămână departe de ochii publicului, după ce și-a dezvăluit diagnosticul în martie 2024, iar în septembrie a anunțat că a finalizat tratamentul cu chimioterapie.

În prezent, Prințul și Prințesa de Wales au ales să își petreacă timpul departe de atenția publicului, fiind în vacanță alături de copiii lor, în perioada pauzei școlare a lui George, Charlotte și Louis.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro