Kate Middleton, schimbare radicală de look? Cum a fost surprinsă Prințesa de Wales și familia ei la Balmoral

Kate Middleton a dezvăluit un nou look.

Kate Middleton a atras atenția cu o nuanță vizibil mai deschisă a părului, duminică, pe 24 august, la slujba de la biserică alături de familia regală, în Balmoral, Scoția.

Prințesa de Wales, în vârstă de 43 de ani, a fost surprinsă pe scaunul din dreapta, în timp ce Prințul William conducea mașina. Cei trei copii ai lor – Prințul George (12 ani), Prințesa Charlotte (10 ani) și Prințul Louis (7 ani) – se aflau pe bancheta din spate. Kate și-a făcut debutul cu o nuanță mai luminoasă, blond caramel, la începutul acestui an, însă acum părul ei a părut și mai deschis, fiind pus în valoare de lumina soarelui care pătrundea prin geamul mașinii. Pentru apariție, ea a purtat o pălărie neagră, o jachetă vișinie și un top mov.

Prințul William a optat pentru un costum negru și cravată albastră, în timp ce copiii au fost îmbrăcați asortat, în pulovere și cardigane. Regele Charles și Regina Camilla au sosit într-o altă mașină, urmați de Prințesa Anne.

Familia petrece această perioadă în Scoția, la Castelul Balmoral, unde Regele Charles își are tradiționala vacanță de vară.

Kate și-a etalat pentru prima dată noul look în aprilie, chiar în jurul aniversării a 14 ani de la căsătorie, iar acum fanii regali speculează că, pe timpul verii, Prințesa și-ar fi deschis și mai mult nuanța părului.

Familia regală își mută reședința

Prințul William și Kate Middleton se pregătesc de o nouă mutare, însă decizia lor nu este lipsită de controverse. Potrivit Daily Mail, două familii care locuiau în apropierea reședinței Forest Lodge din Windsor au fost rugate să își părăsească locuințele pentru a face loc cuplului regal.

„Li s-a spus să se mute”, a declarat o sursă pentru Daily Mail în acest weekend. „Presupun că li s-a oferit alt loc, dar li s-a spus că trebuie să plece.”

Aceeași sursă a precizat că „nu se așteptau la asta. Acele case sunt foarte aproape de reședință, așa că nu vor să aibă pe oricine locuind acolo, dacă urmează să se mute membrii familiei regale.”

Decizia vine în contextul în care Prințul William și Kate Middleton, ambii în vârstă de 43 de ani, au ales să părăsească Adelaide Cottage, locuința lor actuală din Berkshire, și să se stabilească într-o proprietate de 21 de milioane de dolari, cu opt dormitoare, numită Forest Lodge, aflată în Windsor Great Park.

Un purtător de cuvânt al Palatului Kensington a confirmat pentru Page Six mutarea: „Familia Wales se va muta mai târziu în acest an.”

Cei doi s-au mutat la Adelaide Cottage în 2022 pentru a fi aproape de școala la care învață Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis. Totuși, potrivit unor apropiați citați de The Sun, cuplul își dorește acum un „nou început” într-un alt loc. „Windsor a devenit casa lor. Totuși, în ultimii câțiva ani, de când au locuit la Adelaide Cottage, au existat momente cu adevărat dificile.”

„Mutarea le oferă ocazia unui nou început și a unui nou capitol; o oportunitate de a lăsa în urmă unele dintre amintirile mai puțin fericite”, a adăugat sursa.

Prințul William și Kate Middleton s-au mutat la Adelaide Cottage cu doar câteva luni înainte ca Regina Elisabeta a II-a să se stingă din viață, în septembrie 2022. Momentele dificile pentru familia regală au continuat și anul trecut, odată cu diagnosticul de cancer al Regelui Charles al III-lea și al Prințesei Kate.

Madonna, imagini de la ziua ei de naștere din Italia. Artista a împlinit 67 de ani

foto: Arhiva ELLE

