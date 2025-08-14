Kate Middleton face aluzii la modul în care își petrece vara alături de Prințul William și copiii într-un mesaj surprinzător

Kate Middleton a transmis un mesaj special de vară. Prințesa de Wales, în vârstă de 43 de ani, a realizat o înregistrare audio pentru un nou videoclip publicat miercuri, 13 august, pe paginile sale oficiale de pe rețelele sociale. Postarea face parte din seria „Mother Nature”, pe care a lansat-o la începutul acestui an.

Kate Middleton, mesaj cu subînțeles

În descrierea materialului, Kate a adăugat o notă personală, semnată cu litera „C' de la Catherine: „Viețile noastre înfloresc atunci când prețuim legăturile de dragoste și prietenie. Nu a fost niciodată mai important să apreciem valoarea unii altora și a Mamei Natură. Să trăim vara!”

În înregistrarea care însoțește imaginile — albine zburând, oameni grădinărind, copii jucându-se —, Prințesa spune: „Vara este anotimpul abundenței. Așa cum florile înfloresc și fructele se coc, și noi suntem reamintiți de propriul nostru potențial de creștere. Este momentul să aprindem focul nostru interior și să ne explorăm creativitatea, pasiunile și visurile.”

Ea continuă: „Pe măsură ce ne bucurăm de orele însorite, prietenii și familiile se adună – jucându-se, conectându-se, fiind prezenți, găsind bucuria chiar și în cele mai efemere clipe și experiențe împărtășite. Viețile noastre înfloresc atunci când prețuim legăturile de dragoste și prietenie, așa că deschideți-vă inimile, cântați, dansați, jucați-vă. Zilele sunt încă lungi, așa că iubiți și lăsați-vă iubiți.”

În prezent, Prințesa de Wales își petrece vacanța de vară departe de ochii publicului, alături de soțul ei, Prințul William, și de cei trei copii ai lor: Prințul George (12 ani), Prințesa Charlotte (10 ani) și Prințul Louis (7 ani).

Deși detaliile timpului petrecut în familie rămân private, mesajul sugerează că aceștia își petrec multe momente în aer liber. Într-un interviu acordat în 2020 pentru un podcast, Kate spunea că cele mai frumoase amintiri cu familia sunt atunci când sunt „afară, la țară, și suntem toți murdari din cap până-n picioare”.

Ultima apariție publică a întregii familii a avut loc pe 14 iunie, la evenimentul Trooping the Colour. Pe 13 iulie, cuplul și-a adus cei doi copii mai mari la finala masculină de simplu de la Wimbledon, iar pe 27 iulie, Prințesa Charlotte l-a însoțit pe tatăl ei în Elveția, pentru a urmări finala UEFA Women’s EURO 2025, unde a jucat echipa națională feminină a Angliei.

Conform tradiției, familia regală britanică se reunește la Castelul Balmoral, în Ținuturile Scoției, la sfârșitul verii, iar este foarte probabil ca și Prințul William, Prințesa Kate și copiii lor să facă o vizită acolo în săptămânile următoare.

Cum se simte după tratament

În timpul unei vizite recente la Spitalul Colchester, Prințesa de Wales a vorbit deschis despre provocările cu care se confruntă în etapa de recuperare după tratamentul împotriva cancerului, pe care l-a finalizat anul trecut.

Kate Middleton a descris perioada ca fiind „foarte, foarte dificilă’ și a mărturisit că, deși tratamentul s-a încheiat, revenirea la viața de zi cu zi nu este deloc ușoară:

„Îți pui o mască de curaj, arăți stoicism în timpul tratamentului”, a explicat ea. „Tratamentul se încheie și te gândești: ‘Pot să merg mai departe, să revin la normal, dar de fapt nu este așa””

