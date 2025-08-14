Kate Middleton face aluzii la modul în care își petrece vara alături de Prințul William și copiii într-un mesaj surprinzător

Kate Middleton a transmis un mesaj cu subînțeles legat de planurile de vară cu familia.

Homepage  / People / Royals
  de  ELLE.ro
Kate Middleton face aluzii la modul în care își petrece vara alături de Prințul William și copiii într-un mesaj surprinzător

Kate Middleton a transmis un mesaj special de vară. Prințesa de Wales, în vârstă de 43 de ani, a realizat o înregistrare audio pentru un nou videoclip publicat miercuri, 13 august, pe paginile sale oficiale de pe rețelele sociale. Postarea face parte din seria „Mother Nature”, pe care a lansat-o la începutul acestui an.

Kate Middleton, mesaj cu subînțeles

În descrierea materialului, Kate a adăugat o notă personală, semnată cu litera „C' de la Catherine: „Viețile noastre înfloresc atunci când prețuim legăturile de dragoste și prietenie. Nu a fost niciodată mai important să apreciem valoarea unii altora și a Mamei Natură. Să trăim vara!”

În înregistrarea care însoțește imaginile — albine zburând, oameni grădinărind, copii jucându-se —, Prințesa spune: „Vara este anotimpul abundenței. Așa cum florile înfloresc și fructele se coc, și noi suntem reamintiți de propriul nostru potențial de creștere. Este momentul să aprindem focul nostru interior și să ne explorăm creativitatea, pasiunile și visurile.”

Ea continuă: „Pe măsură ce ne bucurăm de orele însorite, prietenii și familiile se adună – jucându-se, conectându-se, fiind prezenți, găsind bucuria chiar și în cele mai efemere clipe și experiențe împărtășite. Viețile noastre înfloresc atunci când prețuim legăturile de dragoste și prietenie, așa că deschideți-vă inimile, cântați, dansați, jucați-vă. Zilele sunt încă lungi, așa că iubiți și lăsați-vă iubiți.”

În prezent, Prințesa de Wales își petrece vacanța de vară departe de ochii publicului, alături de soțul ei, Prințul William, și de cei trei copii ai lor: Prințul George (12 ani), Prințesa Charlotte (10 ani) și Prințul Louis (7 ani).

Deși detaliile timpului petrecut în familie rămân private, mesajul sugerează că aceștia își petrec multe momente în aer liber. Într-un interviu acordat în 2020 pentru un podcast, Kate spunea că cele mai frumoase amintiri cu familia sunt atunci când sunt „afară, la țară, și suntem toți murdari din cap până-n picioare”.

Ultima apariție publică a întregii familii a avut loc pe 14 iunie, la evenimentul Trooping the Colour. Pe 13 iulie, cuplul și-a adus cei doi copii mai mari la finala masculină de simplu de la Wimbledon, iar pe 27 iulie, Prințesa Charlotte l-a însoțit pe tatăl ei în Elveția, pentru a urmări finala UEFA Women’s EURO 2025, unde a jucat echipa națională feminină a Angliei.

Conform tradiției, familia regală britanică se reunește la Castelul Balmoral, în Ținuturile Scoției, la sfârșitul verii, iar este foarte probabil ca și Prințul William, Prințesa Kate și copiii lor să facă o vizită acolo în săptămânile următoare.

Cum se simte după tratament

În timpul unei vizite recente la Spitalul Colchester, Prințesa de Wales a vorbit deschis despre provocările cu care se confruntă în etapa de recuperare după tratamentul împotriva cancerului, pe care l-a finalizat anul trecut.

Kate Middleton a descris perioada ca fiind „foarte, foarte dificilă’ și a mărturisit că, deși tratamentul s-a încheiat, revenirea la viața de zi cu zi nu este deloc ușoară:

„Îți pui o mască de curaj, arăți stoicism în timpul tratamentului”, a explicat ea. „Tratamentul se încheie și te gândești: ‘Pot să merg mai departe, să revin la normal, dar de fapt nu este așa””

Citește și:
Jennifer Aniston, mărturisiri rare despre divorțul de Brad Pitt: „A fost o perioadă atât de vulnerabilă'

FOTO: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Zoë Kravitz, mărturisiri amuzante despre un incident petrecut în casa lui Taylor Swift: "Am distrus complet baia”
People
Zoë Kravitz, mărturisiri amuzante despre un incident petrecut în casa lui Taylor Swift: "Am distrus complet baia”
Viviana Sposub, transformare spectaculoasă după 6 luni de antrenamente intense: "M-am apucat serios. Ador rezultatele"
People
Viviana Sposub, transformare spectaculoasă după 6 luni de antrenamente intense: "M-am apucat serios. Ador rezultatele"
Monica Anghel, despre criticile primite după ce a slăbit 40 de kilograme. Cum își menține silueta: "Nu recomand lucrul acesta nimănui"
People
Monica Anghel, despre criticile primite după ce a slăbit 40 de kilograme. Cum își menține silueta: "Nu recomand lucrul acesta nimănui"
Angelina Jolie, schimbare radicală în viața sa. Actrița plănuiește o nouă etapă în afara Statelor Unite: "Nu a avut de ales..."
People
Angelina Jolie, schimbare radicală în viața sa. Actrița plănuiește o nouă etapă în afara Statelor Unite: "Nu a avut de ales..."
Ce crede Romanița Iovan despre decizia fiului ei, Albert, de a părăsi România: "Va fi o perioadă destul de grea, dar..."
People
Ce crede Romanița Iovan despre decizia fiului ei, Albert, de a părăsi România: "Va fi o perioadă destul de grea, dar..."
Priscilla Presley, în mijlocul unei controverse. Este acuzată că "a deconectat aparatele" care o țineau în viață pe fiica sa, Lisa Marie
People
Priscilla Presley, în mijlocul unei controverse. Este acuzată că "a deconectat aparatele" care o țineau în viață pe fiica sa, Lisa Marie
Mai multe din people
Răzvan Simion și Daliana Răducan, confesiuni despre dorința de a deveni părinți: "Un copil vine la momentul potrivit, fără calcule algoritmice"
Răzvan Simion și Daliana Răducan, confesiuni despre dorința de a deveni părinți: "Un copil vine la momentul potrivit, fără calcule algoritmice"
People

Într-un interviu acordat recent, Răzvan Simion și Daliana Răducan au vorbit deschis despre dorința de a deveni părinți.

+ Mai multe
Ștefana Peev a născut un băiețel. Creatoarea de conținut a dezvăluit primele imagini cu bebelușul nou născut
Ștefana Peev a născut un băiețel. Creatoarea de conținut a dezvăluit primele imagini cu bebelușul nou născut
People

Ștefana Peev a născut un băiețel și a dezvăluit mai multe imagini pe rețelele de socializare.

+ Mai multe
De ce soțul Danei Rogoz a plecat cu copiii la Viscri, fără actriță. Dezvăluirea făcută de vedetă: "Am hotărât împreună cu Radu că..."
De ce soțul Danei Rogoz a plecat cu copiii la Viscri, fără actriță. Dezvăluirea făcută de vedetă: "Am hotărât împreună cu Radu că..."
People

Dana Rogoz a dezvăluit că soțul ei a plecat împreună cu cei doi copii ai lor la casa pe care o dețin la Viscri.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC