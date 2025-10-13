Reacția Prințului Harry după ce Meghan Markle a fost dur criticată pentru un gest necugetat făcut la Paris

Potrivit Page Six, Prințul Harry este profund afectat de reacțiile negative apărute în mediul online după ce Meghan Markle a fost criticată pentru un videoclip filmat la Paris, în care apare relaxându-se pe bancheta din spate a unei limuzine, în apropierea tunelului Pont d’Alma, locul în care mama sa, Prințesa Diana, și-a pierdut viața în 1997.

Reacțiile nu au întârziat să apară, atât din partea internauților, cât și a experților regali.

Unul dintre aceștia, Richard Fitzwilliams, a criticat gafa lui Meghan Markle, calificând gestul drept „cu totul uluitor” și „dincolo de stupid”, considerând postarea „insensibilă, de necrezut”. Acesta a declarat pentru The Daily Mail: „Nu înțeleg la ce naiba se gândea. Ei bine, probabil că nu s-a gândit la nimic. Niciun consilier nu ar fi sfătuit-o vreodată să facă ceva atât de ciudat”.

Nici pe rețelele de socializare postarea lui Meghan Markle nu a trecut neobservată: drumul ei cu mașina pe lângă Pont Alexandre III și Pont des Invalides, în drum spre Pont d’Alma, locul unde s-a petrecut accidentul care a dus la moartea Prințesei Diana, a fost calificat drept demn de „American Psycho” iar un utilizator chiar a dat un aer de conspirație întregii întâmplări: „Dacă trecerea prin locul unde s-a întâmplat scena morții Prințesei Diana este un mesaj către Prințul William, atunci Meghan Markle este diavolul”.

Ducele de Sussex ar fi fost „rănit și supărat” de valul de reacții declanșat de imaginile publicate de soția sa, care, potrivit surselor, „nu era conștientă de locația exactă a mașinii”. Conform acelorași surse, Harry, în vârstă de 41 de ani, a fost „dezamăgit, dar nu surprins” de modul în care moartea mamei sale a fost readusă în discuție.

„Harry a fost rănit și supărat. Moartea Dianei a fost folosită ca armă împotriva soției lui. [Meghan] nici măcar nu a trecut prin apropierea tunelului”, a declarat un apropiat al cuplului pentru Daily Mail.

De la începutul relației cu Prințul Harry, Meghan Markle a fost ținta unei atenții intense și a criticilor constante. În interviul acordat în 2021 lui Oprah Winfrey, Ducesa a vorbit deschis despre efectele devastatoare ale acestei expuneri, mărturisind că „atenția constantă a presei a adus-o în pragul sinuciderii”.

Săptămâna trecută, Ducii de Sussex s-au aflat la New York, unde au primit premiul Humanitarians of the Year, o recunoaștere pentru activitatea lor prin fundația Archewell, menită să protejeze tinerii și familiile în mediul digital. Înainte de gală, Meghan și Harry au transmis un mesaj emoționant:

„Ca părinți, am fost inspirați de puterea poveștilor lor și suntem onorați să îi susținem. Suntem mândri să fim parteneri de lungă durată ai Project Healthy Minds, lucrând împreună pentru a aduce în prim-plan una dintre cele mai presante probleme ale vremurilor noastre”.

În discursul lor de la ceremonie, cei doi au vorbit despre pericolele mediului digital și despre provocările pe care le ridică pentru generațiile tinere.

„Sunt încă prea mici pentru rețelele sociale, dar știm că ziua aceea va veni”, a spus Markle despre copiii lor, Prințul Archie, 6 ani, și Prințesa Lilibet, 4 ani. „Ca mulți alți părinți, ne gândim constant la cum putem îmbrățișa beneficiile tehnologiei protejându-ne în același timp de riscurile ei”, a continuat ea, adăugând că „această intenție de a păstra o separare sigură devine tot mai dificilă”.

Prințul Harry a completat, subliniind că ne aflăm „într-un moment crucial” în care este esențial „să protejăm copiii și să sprijinim familiile în era digitală”.

Foto: Arhiva ELLE

