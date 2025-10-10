Meghan Markle, apariție rară alături de Prințul Harry pe covorul roșu. Ducesa de Sussex a purtat un costum Armani

Prințul Harry și Meghan Markle au revenit în Statele Unite, continuându-și seria de apariții publice elegante. După debutul ei spectaculos la Paris Fashion Week, unde a participat la prezentarea Balenciaga, Ducesa de Sussex a fost văzută la New York alături de Harry, participând la Project Healthy Mind Gala.

Meghan Markle, apariție pe covorul roșu alături de Prințul Harry

Pentru eveniment, Meghan Markle a ales un costum negru Armani, minimalist, format dintr-un sacou cu decolteu adânc și pantaloni asortați, completat de un plic negru, cercei simpli și un colier masiv din aur, în timp ce și-a prins părul într-o coadă. Prințul Harry a optat pentru un costum clasic negru, cu cămașă albă și cravată neagră, completând perfect ținuta partenerei sale.

Cuplul regal a fost distins cu premiul „Humanitarians of the Year”, o recunoaștere pentru eforturile desfășurate prin fundația Archewell, menite să protejeze tinerii și familiile în mediul digital. Înainte de gală, Meghan și Harry au transmis un mesaj:

„Ca părinți, am fost inspirați de puterea poveștilor lor și suntem onorați să îi susținem. Suntem mândri să fim parteneri de lungă durată ai Project Healthy Minds, lucrând împreună pentru a aduce în prim-plan una dintre cele mai presante probleme ale vremurilor noastre.”

Deși Meghan tocmai s-a întors din Paris, Harry a avut deja un alt eveniment important în New York în această săptămână. Miercuri, el a făcut o apariție surpriză la Australian American Association, participând la un eveniment organizat de Movember Institute of Men’s Health, unde a subliniat că accesul la terapie, o cauză apropiată inimii ambilor soți, rămâne limitat, în special în Statele Unite.

Gafa lui Meghan Markle la Paris Fashion Week

Gafa lui Meghan Markle, în timp ce aceasta se afla la Paris, cu ocazia Săptămânii Modei, i-a atras un val de critici. Despre ce este vorba? Ei bine, Ducesa de Sussex a călătorit la Paris pentru a participa la debutul lui Pierpaolo Piccioli la cârma istoricei case Balenciaga. În vreme ce aceasta se afla acolo, a fost în public la lansarea colecției și a participat și la petrecerea de după, organizată pentru a celebra noul designer al casei. Și deși soția Prințului Harry a avut apariții de o eleganță desăvârșită, purtând ținute ale casei, un gest al său a atras atenția într-un mod negativ.

Mai exact, gafa lui Meghan Markle a constat în faptul că aceasta a postat pe contul său de Instagram, unde este urmărită de milioane de oameni, un story care o arăta într-o limuzină, cu picioarele urcate relaxat pe banchetă, chiar în vreme ce se putea observa cum mașina trecea pe lângă locul unde și-a găsit sfârșitul tragic Prințesa Diana, decedată în urma unui accident dramatic în 1997.

Reacțiile negative nu au întârziat, atât din partea internauților, cât și din partea experților regali. Unul dintre aceștia, Richard Fitzwilliams, a criticat gafa lui Meghan Markle, calificând purtarea ei ca fiind „cu totul uluitoare' și „dincolo de stupidă”, considerând postarea acesteia „insensibilă, de necrezut'. Acesta a declarat pentru The Daily Mail: „Nu înțeleg la ce naiba se gândea ea – ei bine, probabil că nu s-a gândit la nimic. Nici un consilier nu ar fi sfătuit-o vreodată să facă ceva atât de ciudat.”

Foto: Arhiva ELLE

