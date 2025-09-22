Prințul Harry și Meghan Markle, apariție surpriză la un concert caritabil. Gesturile cu care cei doi au atras atenția

Prințul Harry și soția lui, Meghan Markle, au avut o apariție surpriză la un concert caritabil, la scurt timp după întâlnirea „emoționantă” a Ducelui cu Regele Charles al III-lea.

Meghan Markle și Prințul Harry, apariție surpriză pe scenă

Sâmbătă, Ducele și Ducesa de Sussex au participat la One805LIVE!, un eveniment organizat în beneficiul echipelor de intervenție din comitatul Santa Barbara, desfășurat pe proprietatea de pe malul oceanului a actorului Kevin Costner, în Summerland, California.

Pe scenă, Meghan s-a alăturat rapid soțului ei, l-a îmbrățișat și a urmărit din culise momentul în care autorul volumului Spare a înmânat un premiu unui salvator care și-a sprijinit colegii în lupta cu problemele de sănătate mintală.

Fosta actriță din Suits, în vârstă de 44 de ani, a atras toate privirile într-o rochie bleumarin cu guler halter și pantofi nude, în timp ce Harry, de 41 de ani, a optat pentru un sacou închis la culoare, cămașă și pantaloni asortați.

Printre invitații celebri s-au numărat Rob Lowe, Oprah Winfrey și Maria Shriver. Concertul a reprezentat prima apariție publică a cuplului după întrevederea lui Harry cu Regele Charles în Marea Britanie.

Pe 10 septembrie, Page Six a aflat că fondatorul Invictus Games a fost văzut sosind la reședința londoneză a suveranului, Clarence House, pentru „un ceai privat”.

Prințul Harry, întâlnire emoționantă cu Regele Charles

Conform publicației Us Weekly, tatăl și fiul au stat de vorbă puțin sub o oră, după ce Harry îi trimisese mai devreme în acest an o scrisoare de mână în care își exprima dorința de a relua legătura.

„Nu erau siguri că întâlnirea va avea loc până în ultima săptămână”, a declarat o sursă, descriind întrevederea drept „foarte pozitivă și relaxată”.

Cei doi au discutat despre copii și despre starea de sănătate a Regelui.

„Au existat îmbrățișări și lacrimi, iar atmosfera a fost sinceră și caldă”, a mai adăugat sursa. „Când s-au văzut, s-au îmbrățișat îndelung. Harry a început să plângă, a fost un moment extrem de emoționant pentru amândoi. Le era cu adevărat dor unul de celălalt.”

Detalii noi despre conflictele din familia regală britanică

Aceasta a fost prima întâlnire față în față dintre Harry și tatăl său de la februarie 2024, când Charles a anunțat că suferă de cancer.

Semnele de împăcare vin după un lung șir de conflicte în familia regală. Grant Harrold, fost majordom la Palatul Buckingham, dezvăluie în noua sa carte, The Royal Butler, verdictul dur al Prințului Philip despre nunta lui Harry cu Meghan Markle, motivele pentru care Regele Charles al III-lea nu va mai putea avea vreodată încredere în fiul său și planurile Prințului William de a moderniza monarhia.

„Regele nu are încredere în Harry, din cauza a tot ceea ce a spus acesta. Se teme că ar folosi orice împăcare în avantajul său. Și exact asta a făcut”, a declarat Harrold pentru Page Six. „Este ceva grav ca un membru al propriei familii să iasă public și să spună asemenea lucruri. Erau atât de apropiați, iar să vezi acea relație complet distrusă… nu cred că se mai poate repara.”

Grant Harrold avertizează că toate contractele lui Harry și Meghan cu podcasturi, cărți și seriale TV îi exclud dintr-o eventuală reintrare în cercul regal.

„Dacă s-ar împăca și apoi ar izbucni din nou un conflict, cine ne garantează că nu ar apărea o altă carte, un nou serial Netflix sau un nou interviu?” întreabă el.

