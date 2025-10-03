Kate Middleton a impresionat într-un costum chic. Ce detaliu a atras atenția

Kate Middleton dovedește încă o dată că știe cum să impresioneze prin eleganță și naturalețe în orice situație. Pe 2 octombrie, Prințesa de Wales în vârstă de 43 de ani a vizitat pentru prima dată baza RAF Coningsby de când a fost numită, în 2023, Royal Honorary Air Commodore.

Kate Middleton, apariție elegantă

Momentul care a atras atenția tuturor a fost modul impecabil în care Kate Middleton a coborât scările unui avion militar, purtând pantofi stiletto cu tocuri înalte.

foto: Profimedia

În imaginile surprinse, Kate Middleton a fost filmată în timp ce cobora cu grație cele opt trepte aflate lângă un avion Typhoon, folosit pentru misiuni de reacție rapidă, reușind să transforme manevra într-un gest firesc, deși purta încălțăminte dificilă. Pentru a se asigura că poate face față scărilor, prințesa a mers chiar și cu spatele, dovedind siguranță și eleganță. Potrivit publicației, înainte de a coborî, Kate urcase pentru a privi mai atent cabina de pilotaj și și-a liniștit ghidul spunând că pantofii nu vor fi un obstacol.

foto: Profimedia

Typhoon-urile sunt esențiale pentru securitatea Marii Britanii, fiind trimise să intercepteze eventuale amenințări în spațiul aerian al țării. RAF Coningsby este una dintre cele două baze Quick Reaction Alert din Regatul Unit.

În timpul vizitei, Prințesa de Wales, care poate fi numită acum și Commodore Catherine, a dezvăluit că mezinul familiei, Prințul Louis, își dorește să devină pilot de vânătoare. „O să le spun că asta înseamnă opt ani de muncă grea și multă perseverență”, a glumit ea, făcând referire la cei trei copii ai săi, Prințul George (12 ani), Prințesa Charlotte (10 ani) și Prințul Louis (7 ani), pe care îi are împreună cu Prințul William.

Gesturile sale elegante nu s-au oprit la coborârea din avion. În cadrul întâlnirii cu familiile personalului bazei, Kate a surprins din nou, așezându-se spontan în genunchi pentru a putea vorbi de la același nivel cu copiii prezenți. Nu întâmplător este numită de britanici „Prințesa copiilor”, datorită felului cald și empatic cu care interacționează cu cei mici.

Prințesa de Wales și-a schimbat look-ul

Nu este pentru prima dată când Prințesa de Wales atrage atenția prin gesturi simple, dar memorabile. În septembrie, în timpul unei vizite la Marina Mill din Cuxton, ea și-a prins părul într-un coc improvizat, fără elastic, în momentul în care a încercat tehnica de screen printing.

Kate Middleton știe cum să lanseze un nou trend. Prințesa de Wales a apărut cu o nouă nuanță de blond la Muzeul de Istorie Naturală din Londra, iar un hairstylist regal este convins că acest look va deveni extrem de popular în următoarele luni.

Alături de soțul ei, Prințul William, Kate Middleton și-a purtat părul ușor cărare pe lateral, cu bucle voluminoase și șuvițe evidențiate. Neville Tucker, proprietarul salonului de coafură Nevilles din Mayville – unul dintre locurile preferate ale Reginei Elisabeta a II-a pentru a-și aranja părul – a declarat pentru Vanity Fair că noua culoare a Prințesei va stârni cu siguranță o modă.

„Kate a ales un look puternic, vizibil diferit de imaginea cu care ne-a obișnuit”, a spus acesta. „A experimentat de ceva vreme cu tonuri de blond, dar anul trecut a avut cea mai închisă culoare din ultimii ani. Tocmai de aceea schimbarea pare atât de dramatică. Aș spune că acesta este cel mai deschis blond pe care l-am văzut la ea până acum. Pare că și-a făcut un set complet de șuvițe luminoase.”

