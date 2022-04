10 filme impresionante cu staruri care nu aveau experiență în actorie

Sunt cazuri în care celebritățile s-au dovedit a fi o alegere bună pentru a intra în pielea unor personaje principale, chiar dacă erau la prima experiență de felul acesta. Fie că a fost vorba despre artiști, muzicieni, sportivi sau pur și simplu persoane care se aflau la început de drum și își doreau o astfel de provocare, au acceptat să joace în filme, arătând tuturor că se pricep la asta, contrar așteptărilor.

1. Purple Rain (1984)

Prince, considerat o legendă a muzicii, a impresionat plăcut pe toată lumea cu apariția sa pe micile ecrane în Purple Rain, care s-a bucurat de succes la box office. Deși au fost voci care au criticat prestația megastarului, alții i-au apreciat din plin personalitatea excentrică, precum și talentul său în muzică. Filmul spune povestea unui tânăr muzician care se luptă cu problemele din trupă, o poveste de dragoste complicată, dar și cu un tată care are un comportament abuziv.

2. 8 Mile (2002)

În filmul 8 Mile, Eminem joacă rolul unui tânăr rapper care își dorește să își consolideze un nume în industria muzicii. Mulți critici au fost de părere că, fără interpretarea lui Eminem, pelicula nu ar fi ajuns plăcută, iar faptul că parcursul său este asemănător cu cel au personajului său a fost de remarcat. În 2003, Eminem a câștigat un premiu Oscar la categoria cel mai bun cântec original pentru piesa Lose Yourself, inclusă pe coloana sonoră a filmului 8 Mile.

3. Haywire (2012)

Gina Carano, o fostă luptătoare MMA, are rolul principal în filmul Haywire. Ea o joacă pe Mallory Kane, o agentă a cărei activitate se concentrează în jurul unei agenții guvernamentale de securitate care fuge după ce șefii ei decid să o omoare. Pelicula nu urmează întocmai un film clasic de acțiune, dar este totuși plin de suspans. Gina Carano a fost apreciată pentru interpretarea ei, motiv pentru care mai târziu a primit un rol în serialul The Mandalorian.

4. The Man Who Fell To Earth (1976)

În 1970, David Bowie a avut parte de o perioadă impresionantă în care cântecele sale erau apreciate la scară largă și l-au transformat într-o adevărată legendă a muzicii. Parcursul regretatului artist a inclus și câteva roluri în filme memorabile, printre care Labyrinth, The Prestige și The Man Who Fell To Earth. În cel din urmă, l-a intepretat pe Thomas Jerome Newton, un extraterestru care călătorește pe Pământ pentru a găsi apă și pentru a o duce pe planeta sa aflată pe moarte.

5. Two-Lane Blacktop (1971)

Two-Lane Blacktop este considerat filmul de referință al regizorului Monte Hellman. Din distribuție au făcut parte și muzicienii James Taylor și Dennis Wilson. În ciuda faptului că nu aveau o experiență vastă în actorie, au oferit personajelor pe care le-au interpretat o perspectivă interesantă, reușind să experimenteze și în această direcție.

6. Grease (1978)

Grease este un musical în care regăsim unul dintre rolurile memorabile interpretate de John Travolta, însă pelicula ar fi fost lipsită de farmec fără Olivia Newton-John, care a jucat-o pe Sandy. Publicul a remarcat din prima chimia incredibilă dintre Olivia Newton-John și John Travolta, atât în cadrul momentelor muzicale, cât și în interacțiunea dintre cei doi.

7. Mad Max Beyond Thunderdome (1985)

Deși Mel Gibson a fost starul primelor trei pelicule Mad Max, în cadrul Mad Max Beyond Thunderdome Tina Turner a fost cea care a cucerit pe toată lumea, personajul ei încercând să reconstruiască civilizația. Mad Max Beyond Thunderdome nu a primit atât de multe aprecieri precum filmele anterioare, dar rămâne în mintea multora și datorită apariției Tinei Turner.

8. UHF (1989)

UHF nu a fost neapărat un succes la box office, însă umorul l-au inclus pe lista filmelor cult. Pelicula îl are în prim-plan pe George Newman care devine managerul unui post de televiziune local. Atunci când au creat acest film, compozitorul Weird Al Yankovic și regizorul Jay Levy și-au propus să scoată cât de mult pot în evidență talentul vedetelor din distribuție.

9. They Live (1988)

În filmul They Live regizat de John Carpenter, celebrul wrestler Roddy Piper a interpretat rolul principal. Mai exact, al unui muncitor de construcții care descoperă o perechi de ochelari de soare destul de speciali, care îi permit să vadă lumea așa cum ea. Astfel, el încearcă să demonstreze întregii omeniri adevărul.

10. A Hard Day’s Night (1964)

A Hard Day’s Night redă câteva zile cu evenimente și concerte din viața membrilor formației The Beatles, dar și momente în care se confruntă cu o serie de probleme. Băieții din trupă încearcă să își păstreze controlul, deși fug de fani, dar și de managerul lor, în timp ce se pregătesc de un show TV în direct.

