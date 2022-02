TOP 15 cele mai incitante filme fantasy și SF ale anului 2022

Cinematografia își revine spectaculos după anii de pandemie, astfel că oferta de filme este una impresionantă în 2022. Fie că vorbim despre pelicule care vor putea fi vizionate în cinematografe sau pe platformele de streaming, iată ce ne rezerva acest an la capitolul filme fantasy și SF.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Benedict Cumberbatch revine pe marile ecrane în rolul lui Doctor Strange și îi are alături pe Elizabeth Olsen, Rachel McAdams, Benedict Wong și Chiwetel Ejiofor. Așa cum știu deja cei care au văzut Spider-Man: No Way Home, Strange trebuie să repare rapid multiversul și are ajutoare de nădejde. Regizorul peliculei este apreciatul Sam Raimi, iar cinefilii se așteaptă la atât acțiune, cât și o doză de horror, atât de specifică acestuia.

Jurassic World: Dominion

Încă o franciză care promite să livreze unul dintre cele mai interesante și antrenante filme din 2022. Chris Pratt și Bryce Dallas Howard revin în rolurile dintre precedentele pelicule și de această dată îi vor avea alături pe veteranii din filmele originale Sam Neill, Laura Dern și Jeff Goldblum. Din informațiile oferite până acum de producători, pelicula prezintă o lume apocaliptică în care dinozaurii trăiesc liberi pe pământ alături de oameni, asta până când încep să apară dezastrele.

Black Panther: Wakanda Forever

Este foarte dificil să ne imaginăm această franciză fără Chadwick Boseman, care a murit de cancer în 2020, iar această producție promite a fi o sărbătorire a tot ceea ce Boseman a însemnat pentru universul cu supereroi. Filmul îi reunește pe regizorul Ryan Coogler cu ceilalți actori din prima peliculă: Lupita Nyongo, Angela Bassett, Letitia Wright, Daniel Kaluuya și Martin Freeman.

Avatar 2

Cu siguranță James Cameron nu a avut deloc o sarcină ușoară atunci când a decis să facă un sequel pentru Avatar, unul dintre cele mai de succes filme din istoria cinematografiei, căci pretențiile fanilor au crescut de-a lungul anilor. Producția lui Avatar 2 a început în urmă cu o decadă și o tehnologie specială a fost inventată pentru a ajuta la filmările subacvatice. Filmul îi readuce pe Sam Worthington în rolul lui Jake și Zoe Saldana în rolul Neytiri care trebuie să își protejeze familia de o nouă invazie RDA și vor face asta printr-o alianță cu tribul acvatic Metkayina. Sigourney Weaver revine și ea în rolul lui Dr. Grace Augustine (deși personajul său a murit în primul Avatar), iar Kate Winslet va fi Ronal, unul dintre liderii Metkayina Na’vi.

Thor: Love & Thunder

Al patrulea film care îl are ca protagonist pe Thor în interpretarea lui Chris Hemsworth este regizat de Taika Waititi și ne aduce ocazia de a o revedea pe marile ecrane pe Natalie Portman în rolul lui Jane Foster, dar și pe Christian Bale în rolul maleficului Gorr the God-Butcher. La ce să se aștepte fanii? Scene de acțiune, momente amuzante, prezența personajelor din Guardians of the Galaxy, dar și un mesaj mai serios despre dragoste și importanța pe care cei dragi o au în viața noastră.

Aquaman and the Lost Kingdom

Nu se știu multe detalii despre acțiunea din acest film, o continuare a aventurilor din filmul de succes din 2018. Jason Momoa revine în rolul lui Aquaman și îi are alături pe Amber Heard (Mera), Patrick Wilson (Ocean Master) și Yahya Abdul-Mateen II (Black Manta).

Moonfall

Un film SF plin de acțiune și efecte speciale spectaculoase în care rolurile principale sunt interpretate de Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Michael Peña, Donald Sutherland. O forță misterioasă scoate Luna de pe orbită și împinge către Pământ. Având săptămâni la dispoziție până la impactul ce se anunță catastrofal pentru omenire, directoarea NASA, fostă astronaut, Jo Fowler crede că are soluția salvatoare, însă doar un alt astronaut, Brian Harper, și conspiraționistul K.C. Houseman o cred. Cei trei lasă în urmă tot ce au și pornesc într-o misiune periculoasă către Lună, însă realizează că satelitul natural al Pământului nu este ceea pare.

The Batman

Francizele cu supereroi nu vor dispărea niciodată, doar găsesc o modalitate de a se reinventa și de a ne aduce povești care de care mai fascinante. Cea mai recentă poveste ce îl care ca protagonist pe Batman îi are în rolurile principale pe Robert Pattinson în rolul justițiarului Bruce Wayne, Zoe Kravitz este Selina Kyle/Catwoman, Jeffrey Wright este Comandantul, Paul Dano ca the Riddler și Colin Farrell în rolul Pinguinului. Dacă ar fi să ne ghidăm după trailer, atunci putem spune că producătorii nu au făcut niciun rabat de la efecte speciale și scene violente, iar estetica neo-noir pare exact ceea ce această franciză avea nevoie pentru a se ridica la așteptările fanilor.

The Adam Project

Adam Reed, un puști de 13 ani, care suferă după moartea bruscă a tatălui său, descoperă în garaj un pilot rănit care se dovedește a fi o versiune mai în vârstă a lui care a călătorit în timp. Cei doi vor face echipă în încercarea de a descoperi ce s-a întâmplat cu tatăl lor și de a salva lumea. Din distribuție fac parte nume celebre precum Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Jennifer Garner, Catherine Keener și Zoe Saldaña. Îl vei putea viziona pe Netflix.

Morbius

După ce interpretarea lui ca Joker a fost considerată dezastruoasă, Jared Leto revine în rolul unui alt personaj desprins din benzile desenate. El îl va interpreta pe Michael Morbius, care încearcă să se vindece de o boală rară de sânge însă, în schimb, se transformă într-un vampir. Din distribuția filmului mai fac parte Adria Arjona, Matt Smith, J.K. Simmons, Tyrese Gibson și Michael Keaton.

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore

Eddie Redmayne revine pentru a treia oară în rolul vrăjitorului Newt Scamander în acest film din distribuția căruia mai fac parte Jude Law, Katherine Waterston, Ezra Miller, Mads Mikkelsen, Dan Fogler și Alison Sudol. Povestea continuă aventurile din The Crimes of Grindelwald și îi prezintă pe Newt și prietenii lui în urmărirea maleficului vrăjitor interpretat de Mikkelsen.

Black Adam

Un film cu supereroi în care rolul principal este interpretat de Dwayne „The Rock” Johnson? Cum am putea refuza așa ceva, mai ales când din distribuție face parte și celebrul Pierce Brosnan în rolul lui Doctor Fate. Pelicula se concentrează pe personajul Black Adam, anti-erou cu puteri nemaivăzute, iar efectele speciale și scenele de acțiune te vor captiva cu siguranță.

The Flash

Finalul toamnei ne mai aduce un film cu supereroi și de această dată este povestea lui The Flash, interpretat de Ezra Miller. De altfel, actorul a fost lăudat pentru modul în care a dat viață acestui erou în pelicula Justice League. Alături de el revine și Ben Affleck în rolul lui Bruce Wayne / Batman, dar și Michael Keaton tot în rolul lui Bruce Wayne / Batman.

Disenchanted

În 2007, anul când a fost lansat filmul Enchanted, nimeni nu se aștepta la succesul pe care l-a avut comedia romantică fantastică cu Amy Adams, Patrick Dempsey și James Marsden în rolurile principale. Despre continuarea filmului se discută de aproape o decadă, scenariul fiind schimbat de multiple ori. Însă iată că în 2022 vom avea ocazia să îl vizionăm pe Disney+. Conform informațiilor existente până acum, acțiunea filmului îi găsește pe Giselle, Robert și Morgan locuind într-o casă din suburbii, ducând o viață frumoasă până când Giselle își pune dorința ca viețile lor să se transforme în basmul fericit perfect, iar de aici vor începe problemele.

Hocus Pocus 2

Bette Midler, Sarah Jessica Parker și Kathy Najimy revin în rolurile surorilor Sanderson la aproape 30 de ani de la apariția primului film. Pelicula va fi difuzată cândva spre finalul acestui an la Disney+, sperăm, asta dacă luăm în considerare faptul că filmările au început abia în luna decembrie a anului trecut.

