10 dintre cele mai romantice filme britanice

Și filmele romantice au farmecul lor. Fie că le urmărești în compania persoanei iubite sau singură, lasă-te inspirată de propunerile noastre și acordă-le o șansă acestor filme care propun povești de dragoste interzise, neașteptate sau pline de pasiune.

1. Four Weddings and a Funeral (1994)

În comedia romantică Four Weddings and a Funeral, Hugh Grant îl joacă pe Charles, care atunci când merge la nunta unor prieteni, o întâlnește pe Carrie, interpretată de Andie MacDowell. Pentru Charles, a fost dragoste la prima vedere, dar și Carrie se simte atrasă de el. Cei doi petrec o seară pe cinste și ajung să se reîntâlnească și într-un context nefericit, la o înmormântare. Deși se întâlnesc în atât de multe situații, există ceva care totuși îi împiedică să fie împreună.

2. Miss Potter (2006)

Acțiunea filmului Miss Potter se petrece în 1902, în Londra, și surprinde povestea lui Beatrix Potter, autoarea celei mai vândute cărți pentru copii, The Tale of Peter Rabbit, dar și lupta ei pentru dragostea adevărată, atingerea succesului și fericire. Beatrix se îndrăgostește de editorul ei, Norman Warne, dar mama ei, Hellen Potter, nu este de acord ca ea să se căsătorească cu el. Ulterior, un eveniment tragic îi va transforma viața.

3. Far from the Madding Crowd (2015)

Filmul Far from the Madding Crowd, regizat de Thomas Vinterberg, are la bază romanul cu același nume scris de Thomas Hardy și o are în prim-plan pe Bathsheba Everdene (Carey Mulligan), o femeie independentă și încăpățânată, care are trei pretendenți extrem de diferiți. În această poveste, Bathsheba explorează relațiile de iubire, dar și determinarea oamenilor de a trece peste toate momentele dificile.

4. Yesterday (2019)

În aceasă comedie britanică, Jack Malik, un muzician din Suffolk, trece printr-un accident bizar și devine singura persoană din lume care își amintește piesele trupei The Beatles. În ciuda faptului că ajunge faimos la nivel mondial și interpretează piesele celebrei formații, conștientizează că este departe de Ellie, prietena lui din copilărie, și își dă seama de sentimentele pe care le are față de ea atunci când e intimidată de succesul lui.

5. Anna Karenina (2012)

La sfârșitul secolului al XIX-lea, aristrocrata Anna Karerina călătorește de la Sankt Petersburg la Moscova pentru a salva căsătoria fratelui ei, Prințul Oblonsky, care avusese o poveste de dragoste cu servitoarea sa. Anna Kaerina nu este fericită în căsnicia ei cu soțul ei, alături de care are și un fiu. Ea îl întâlnește pe ofițerul de cavalerie Vronsky, iar cei doi se simt atrași unul de celălalt. Aventura cu Vronsky îi va schimba fundamental viața.

6. The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society (2018)

Lily James o interpretează pe Juliet Ashton în filmul The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society. Filmul surprinde atmosfera după cel de-al Doilea Război Mondial și spune povestea unei scriitoare care formează o legătură surprinzătoare și neașteptată cu locuitorii insulei Guernsey atunci când hotărăște să scrie o carte despre experiențele întâmpinate de ei în timpul războiului.

7. The Young Victoria (2009)

The Young Victoria expune povestea primilor ani turbulenți ai domniei Reginei Victoria și a relației ei amoroase cu Prințul Albert. Victoria e portretizată ca o mamă și soție iubitoare, dar și o regină demnă. Pe lângă această acțiune inspirată din istorie, costumele superbe din film sigur te vor fascina.

8. Brooklyn (2015)

În Irlanda, la începutul anilor 1950, Eilis Lacey, jucată de actrița Saoirse Ronan, este o tânără ambițioasă care se mută în Brooklyn, lăsându-le în urmă pe mama și sora ei. Deși îi este dor de casă, s-a obișnuit rapid cu noul ei loc și întâlnește un tânăr italian pe nume Tony Fiorello. Însă un moment dramatic o va determina pe Eilis să facă o alegere importantă cu privire la viața ei, care e pe cale să devină complicată.

9. Mansfield Park (1999)

Fanny s-a născut într-o familie care nu are posibilități materiale și e trimisă să locuiască cu unchiul ei bogat, soția acestuia și cei patru copii ai lui. Ea nu se înțelege cu rudele ei, dar se apropie de Edmund, vărul ei.

10. The Importance of Being Earnest (2002)

În Londra anilor 1890, doi buni prieteni folosesc același pseudonim, și anume „Ernest”, pentru activitățile pe care le fac pe ascuns. Scopurile lor sunt diferite, însă în scurt timp cei doi ajung la o serie de conflicte din cauza unei povești de iubire.

