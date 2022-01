Cele mai bune 10 filme pline de mister ale anilor 2000

De-a lungul anilor, publicul a devenit tot mai interesat de peliculele în care predomină misterul. De la momente neprevăzute, întorsături de situație, cazuri nerezolvate și identități ascunse care trebuie descoperite, sunt câteva dintre aspectele care te vor face să urmărești aceste filme din anii 2000, în care misterul e tema principală.

10. Mystic River (2003)

Filmul Mystic River a fost regizat de către Clint Eastwood și spune povestea a trei prieteni din copilările a căror viață a fost schimbată din cauza unei tragedii, dar și a încercărilor lor de a afla adevărul. Pelicula a ieșit în evidență și datorită distribuiției grovaze, în care îi regăsim pe actorii Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon, Laura Linney și Laurence Fishburne.

9. Eastern Promises (2007)

Filmul Eastern Promises surprinde o adolescentă care moare în timpul nașterii și lasă în jurnalul ei o serie de indicii care vor scoate la iveală adevărul despre copilul ei. Actorul Viggo Mortensen, care îl interpretează pe Nikolai, a fost nominalizat la Oscar pentru performanța sa din această peliculă.

8. Internal Affairs (2002)

În cazul în care ai auzit de filmul The Departed, care a fost recompensat cu un premiu Oscar pentru cel mai bun film, atunci nu îți este străin faptul că este adaptarea americană a peliculei Internal Affairs. Un agent din cadrul departamentului de Afaceri Interne e pe urmele unui polițist care și-a menținut o reputație impecabilă, chiar dacă este implicat într-o rețea de corupție. Dacă urmărești această peliculă, îți va atrage atenția povestea.

7. The Son (2002)

Povestea filmului The Son îl are în prim-plan pe Olivier, care e atent, meticulos și predă tâmplărie la o școală profesională. El refuză să ia drept ucenic pe un adolescent, însă ulterior va începe să îl urmărească. În ciuda faptului că pelicula nu s-a bucurat de foarte multe recenzii, îi poți acorda o șansă.

6. Donnie Darko (2001)

În thriller-ul psihologic regizat de Richard Kelly, un adolescent pe nume Donnie nu are o relație foarte bună cu familia, profesorii și colegii săi, dar se împrietenește cu Gretchen. Mai are un prieten, pe nume Frank, care este de fapt un iepure uriaș pe care nu îl mai poate vedea nimeni, cu excepția lui Donnie. Intriga filmului Donnie Darko se rezumă la creația unui univers paralel care trebuie distrus, astfel încât să nu se amestece cu realitatea pe care o cunoaștem noi.

5. Zodiac (2007)

Filmul acesta regizat de David Fincher este inspirat din evenimente reale și ni-l prezintă pe un criminal în serie, pe nume Zodiac, care timp de 25 de ani a menținut întreg San Francisco în teroare și frică. El a comunicat cu autoritățile prin intermediul unor reporteri. Paul Avery și Robert Graysmith, doi angajați ai ziarului, sunt interesați de scrisorile lui misterioase și vor să ajute poliția să îl prindă pe acest criminal. Însă prinderea lui se dovedește mai complicată decât se aștepta toată lumea. Pe lângă povestea în sine, vei remarca cu siguranță și ancheta jurnaliștilor de investigație.

4. The Secret In Their Eyes (2009)

The Secret In Their Eyes este un film argentinian care s-a aflat printre preferințele multora. În această poveste, un consilier juridic pensionar scrie un roman în speranța că îl va ajuta să găsească rezolvarea pentru un caz de omucidere din trecut. Se mai regăsește și o componentă romantică, însă în prim-plan se află crima nerezolvată.

3. Memento (2000)

Christopher Nolan a devenit cunoscut datorită trilogiei The Dark Knight, dar nu este de ignorat filmul Memento regizat de el. Protagonistul peliculei, Leonard, un fost anchetator de asigurări care suferă de o formă rară de amnezie, Leonard vrea să răzbune uciderea soției sale. După ce aceasta este ucisă de un criminal, amintirile lui sunt tot mai intense, iar principalul scop este de a încerca să îl găsească pe acel criminal. Deși își amintește tot ce s-a întâmplat până la momentul crimei, după acest eveniment tragic el uită totul după 15 minute.

2. The Prestige (2006)

The Prestige este un alt film regizat de Christopher Nolan. Acțiunea peliculei se desfășoară în secolul XIX-lea și se concentrează pe rivalitatea dintre doi magicieni, interpretați de Christian Bale și Hugh Jackman, dar și pe maniera în care cearta lor le schimbă complet viața. Pe lângă cei doi, în film mai joacă și alte staruri celebre, precum Rebecca Hall, , Scarlett Johansson și Michael Caine.

1. Mulholland Drive (2001)

În Mulholland Drive, regizat de David Lynch, Betty se lasă condusă de falsele promisiuni ale industriei cinematografice și merge la Hollywood, acolo unde speră să devină actriță. E plină de speranță și vrea să își pună abilitățile în valoare și se mută în apartamentul mătușii ei, Ruth. Însă soarta are alte planuri pentru ea, iar filmul Mulholland Drive te va purta într-o aventură plină de mister și neprevăzut.

Citește și:

Cele mai bune 10 filme care îți vor pune imaginația la încercare și te vor fascina

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro