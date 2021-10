TOP 10 cele mai accesibile ținute purtate vreodată de vedete

Ne uităm cu admirație de fiecare dată când starurile feminine pășesc pe covorul roșu și au mereu apariții impecabile. Chiar dacă unele dintre aceste vedete lucrează cu un stilist înainte de fiecare eveniment și au acces la o mulțime de brand-uri de lux, altele ne-au demonstrat până acum că pot purta cu succes piese vestimentare și accesorii la prețuri accesibile.

10. Rooney Mara

În 2017, Rooney Mara a ales să poarte la petrecerea organizată de Vanity Fair după decernarea premiilor Oscar o rochie plisată ivory. Creată special pentru actriță, rochia a fost realizată din poliester reciclat. Ținuta a accesorizat-o cu o pereche de sandale negre, simple, cu platformă, însă piesa centrală care a atras atenția rămâne rochia.

9. Drew Barrymore

Drew Barrymore a pășit pe covorul roșu în 2010 purtând o rochie de la un brand numit Janine, cumpărată de la un magazin second hand din Austin, Texas, care a costat 25 de dolari. Actrița obișnuiește să își achiziționeze articole vestimentare din magazine second hand și vintage.

8. Eva Mendes

Eva Mendes a purtat la prima ei apariție pe covorul roșu, care a avut loc în 2001 la premiera filmului The Others, o rochie albă Goodwill care a costat 6 dolari. În ceea ce privește accesorizarea, a optat pentru o pereche de pantofi cu toc maro și o geantă portocalie.

7. Winona Ryder

Winona Ryder este o iubitoare a hainelor vintage și nu se sfiește să arate acest lucru, mai ales când vine vorba de apariții publice. Într-un interviu de acum câțiva ani pentru revista Red, actrița a povestit că a purtat pe covorul roșu și rochii care costau 10 dolari și nici nu o deranjează să poarte de mai multe ori aceeași ținută. „O mare parte din garderoba mea este formată din haine vintage și am purtat la Oscar rochii pe care am dat 10 dolari. La ultima gală din Haiti a lui Sean Penn am purtat o rochie vintage pe care o mai purtasem la o premieră de film în 2005.”

6. Anne Hathaway

Anne Hathaway a purtat în 2017, în emisiunea Good Morning America, o rochie neagră, cu detalii florale, care a costat 15 dolari. Actrița a mers în emisiune pentru a vorbi despre rolul din filmul Colosal, iar ținuta pe care a avut-o nu a putut trece neobservată. „Aceasta este o rochie care costă 15 dolari. Încerc să fiu sustenabilă cu alegerile mele în materie de haine, așa că încerc să port vintage oriunde pot”, povestea actrița.

5. Natalie Portman

Natalie Portman a participat în 2017 la prânzul nominalizaților la Oscar care a avut loc în Beverly Hills și cu acea ocazie, însărcinată fiind, a preferat să aibă o rochie neagră, lejeră, de la Topshop, care a costat 65 de dolari. Pentru această rochie, a optat pentru o pereche de pantofi negri Steve Maden.

4. Miranda Kerr

La un eveniment din 2017 pentru Wonderbra, Miranda Kerr a surprins plăcut cu ținuta ei. Iar asta pentru că modelul a optat pentru o rochie H&M din dantelă, de culoare roșie și de lungime medie, care a costat 85 de dolari. Rochia a asortat-o cu o pereche de stiletto roșii.

3. Kate Middleton

Nu mai este pentru nimeni un secret faptul că Ducesa de Cambridge reușește mereu să fie o apariție stylish la evenimentele regale la care participă și că poate fi o adevărată sursă de inspirație. A arătat de mai multe ori până acum că poate purta cu succes atât piese de designer, cât și articole ale unor brand-uri accesibile, așa cum este și Zara. În 2013, a participat alături de soțul său, Prințul William, la premiera filmului Mandela: The Long Walk to Freedom. Kate Middleton a purtat atunci o rochie Roland Mouret, cu care a mai fost surprinsă cu o altă ocazie, și un colier Zara.

2. Selena Gomez

În cadrul unei apariții pe covorul roșu din 2013, Selena Gomez a fost îmbrăcată cu o rochie mini argintie, cu un umăr gol, de la Forever 21. Și, așa cum era de așteptat, și această rochie a avut un preț accesibil, de aproximativ 22 de dolari.

1. Zendaya

Zendaya deja a avut până acum câteva apariții memorabile pe covorul roșu, reușind astfel să atragă privirile tuturor. Și în 2017, la Kids ‘Choice Awards, a făcut același lucru. Actrița a fost îmbrăcată cu o rochie portocalie din propria sa colecție de haine, Daya by Zendaya, care are un preț accesibil de 40 de dolari. Ținuta a fost accesorizată cu o pereche de cizme înalte și un choker cu diamante.

Citește și:

TOP 20 cele mai scumpe rochii purtate vreodată de celebrități

Foto: Hepta, PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro