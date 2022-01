Când revin în 2022 serialele tale preferate și ce aduc nou

Am făcut o recapitulare a serialelor deja consacrate care se întorc în acest an pe micile ecrane și avem și detalii despre surprizele pe care le aduc cu noile sezoane.

Bridgerton – Sezonul 2

Sezonul 2 al serialului Bridgerton va avea premiera la finalul lunii martie și urmărește povestea din seria de romane – Lordul Anthony Bridgerton aflat în căutarea iubirii. Personajul principal feminin în al doilea sezon din Bridgerton, Kate Sharma, va fi interpretat de actrița Simone Ashley, în vârstă de 25 de ani. Netflix a anunțat recent că vor exista și sezoanele 3 și 4. Singurul nostru regret este că actorul Regé-Jean Page, interpretul lui Simon Basset, Duke of Hastings, nu va mai apărea în noul sezon.

Stranger Things – Sezonul 4

Fiind o scrisoare de dragoste pentru filmele clasice din anii 80 care au captivat o generație, Stranger Things este o dramă palpitantă, a cărei acțiune se desfășoară în orașul aparent normal din Hawkins, Indiana, din Midwest. După ce un băiat dispare pur și simplu fără urmă, grupul său apropiat de prieteni și familia caută răspunsuri și sunt atrași într-o serie de evenimente mortale. Sub orașul lor obișnuit se ascunde un mister supranatural extraordinar, care include experimente guvernamentale top secrete și o poartă de acces periculoasă care leagă lumea noastră de un tărâm puternic, dar sinistru. Prieteniile vor fi testate și viețile vor fi modificate, deoarece ceea ce descoperă va schimba Hawkins și, eventual, lumea – pentru totdeauna. Sezonul 4 va avea premiera pe Netflix în vara acestuia an, așa că abia așteptăm reîntâlnirea cu actorii Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery și Maya Hawke.

The Crown – Sezonul 5

Sezonul 5 al serialului The Crown este așteptat cu sufletul la gură de zeci de milioane de oameni din întreaga lume și se pare că va avea premiera pe Netflix în luna noiembrie a acestui an. Potrivit The New York Post, acesta va prezenta viața familiei regale în anii 1990 și va surprinde și povestea tragică de dragoste dintre Prințesa Diana și producătorul egiptean de film Dodi Fayed. Rolurile principale din acest sezon sunt interpretate de Imelda Staunton, Jonathan Pryce, Lesley Manville, Jonny Lee Miller, Dominic West, Elizabeth Debicki, Natascha McElhone, Olivia Williams.

Squid Game – Sezonul 2

Încă de la debutul lui în luna septembrie 2021 pe Netflix, show-ul coreean a atras un număr record de vizualizări și a devenit rapid una dintre cele mai urmărite producții de pe platforma de streaming. Serialul spune povestea unui grup de oameni cu mari datorii care își dau acordul să participe la un joc în speranța că vor câștiga premiul cel mare. Ce nu știu ei însă este că această competiție, în care sunt reinterpretate mai multe jocuri de copii coreene, este una mortală. Dacă nu l-ai văzut până acum, crede-ne, trebuie să îi acorzi o șansă! Chiar recent a venit confirmarea oficială că va exista sezonul 2 și nu putem decât să sperăm că premiera va avea loc până la finalul lui 2022. Mai mult, există discuții și despre un posibil sezon trei.

Peaky Blinders – Sezonul 6

BBC a confirmat că cel de-al șaselea sezon al serialului Peaky Blinders va fi ultimul, deși creatorul serialului, Steven Knight, a declarat că show-ul va continua cel puțin cu al șaptelea sezon. Deși seria TV va ajunge la final, povestea va continua într-o altă formă, a declarat Knight, fără a da declarații suplimentare, prin urmare fanii vor afla ce intenții are acesta într-un viitor apropiat. Ultimul sezon al serialului are premiera în luna februarie.

Ozark – Sezonul 4 Partea 1

Prima parte a sezonului 4 al apreciatului serial Ozark a avut premiera pe 21 ianuarie și este așteptat cu nerăbdare de fanii producției tv și, cel mai probabil, partea a doua va apărea abia în 2023. Ozark este o dramă captivantă cu acțiunea plasată în prezent și urmărește călătoria familiei Byrde de la viața obișnuită din suburbiile orașului Chicago la activitatea infracțională periculoasă din munții Ozark din statul Missouri. Serialul explorează teme precum capitalismul, dinamica legăturilor de familie și supraviețuirea, totul din perspectiva unor americani (deloc) obișnuiți. Din distribuție fac parte Jason Bateman, Laura Linney, Julia Garner, Sofia Hublitz și mulți alții.

Killing Eve – Sezonul 4

Serialul Killing Eve ne arată cum două femei ajung să fie obsedate una de cealaltă, una dintre ele fiind o criminală, Villanelle, iar cealaltă victima perfectă, Eve. Jodie Comer și Sandra Oh revin din luna februarie în al patrulea și ultimul sezon al acestui serial atât de apreciat și de popular.

The Mandalorian – Sezonul 3

Pentru fanii universului Star Wars, niciun cadou nu putea fi mai nimerit decât The Mandalorian, prima serie live action din franciză, a cărui acțiune se petrece la cinci ani după evenimentele din Return of the Jedi. Show-ul spune povestea unui mandalorian care trebuie să-l salveze pe Baby Yoda (despre care aflăm că poartă numele Grogu). Dacă nu ai apucat să vezi încă cele două sezoane, e un moment numai bun să o faci, mai ales că sezonul 3 este programat să apară anul acesta.

Better Call Saul – Sezonul 6

Al șaselea și ultimul sezon al serialului Better Call Saul va ajunge pe micile ecrane în 2022. Va avea 13 episoade, care vor fi împărțite în două părți însă în acest moment nu se știe data exactă a premierei. De altfel, nici despre acțiunea din acest sezon nu se știu detalii, însă acest lucru nu face decât să sporească curiozitatea fanilor.

The Umbrella Academy – Sezonul 3

Al doilea sezon al serialului a avut premiera pe Netflix pe 31 iulie 2020, iar fanii s-au declarat extrem de încântați de aventurile prin care trec frații Hargreeves, ajunși acum în America anilor 1960. Pentru cei care nu cunosc serialul, venim cu unele precizări. Show-ul se concentrează asupra evenimentelor prin care trec cei șapte copii cu puteri supranaturale adoptați de un miliardar excentric: Luther, Diego, Allison, Klaus, Vanya, Numărul Cinci și Ben (sau mai bine zis fantoma lui Ben) în încercarea de a opri o inevitabilă apocalipsă și de a salva omenirea. Al treilea sezon va apărea anul acesta și îi introduce pe membrii Academiei Sparrow, o versiune a celebrei Umbrella Academy, care există într-un univers paralel.

Better Things – Sezonul 5

Serialul creat de Louis C.K. și Pamela Adlon (care interpretează și rolul principal) se îndreaptă spre al cincilea sezon și se laudă cu un rating de 90 pe Metacritic. Serialul surprinde povestea impresionantă de viață a lui Sam Fox care este actriță și își crește singură cele trei fete, Max, Frankie și Duke. În timp ce se preocupă de creșterea lor, ea încearcă să își clădească și o carieră la Hollywood. Este amuzant, cu un scenariu excelent, o distribuție perfectă – mai ai nevoie de alte motive pentru a te convinge să îl urmărești? Sezonul 5 debutează la finalul lunii februarie și este, din păcate, și ultimul.

The Marvelous Mrs. Maisel – Sezonul 4

Serialul The Marvelous Mrs. Maisel ne arată cum era atmosfera în anii 50, dar și ce presupunea să fii femeie atunci. Pe lângă asta, Rachel Brosnahan, care interpretează rolul Midge Maisel, este și mamă, soție, iar acest lucru implică și mai multe experiențe prin care ea trece. Ne-am obișnuit deja ca show-ul să domine nominalizările și ceremoniile de premiere la Emmy și la Globurile de Aur, iar din 18 februarie revine cu sezonul 4.

Dead to me – Sezonul 3

Serialul o are ca protagonistă pe Jen (Christina Applegate), care trece printr-o perioadă foarte dificilă după ce soțul ei este ucis într-un accident auto. În încercarea ei de a descoperi cine este vinovatul, Jen face echipă cu o altă văduvă, Judy (Linda Cardellini). Cele două par a face o echipă excelentă până când iese la iveală faptul că Judy nu spune chiar tot adevărul cu privire la viața ei. Cel de-al treilea sezon are premiera anul acesta, însă, din păcate, este și ultimul.

Manifest – Sezonul 4

Manifest este unul dintre cele mai apreciate seriale ale ultimilor ani, care a fost anulat de NBC în 2021 după trei sezoane. Jeff Rake, creatorul serialului a spus încă din acel moment că speră că seria va continua la un alt post TV sau o platformă de streaming, iar dorințele lui s-au împlinit. La scurt timp de la anulare, serialul a fost preluat de Netflix care va produce cel de-al patrulea și ultimul sezon, cu 20 de episoade și care va avea premiera spre finalul acestui an.

Sex Education – Sezonul 4

Otis (Asa Butterfield) e un băiat aflat la vârsta la care discuțiile cu sexul opus sunt mai improbabile decât contactul cu extratereștrii, iar faptul că mama lui (Gillian Anderson) este terapeută în probleme sexuale și deschisă la orice discuție pe subiect mai degrabă îl inhibă decât să îl ajute. Ironia este că toate informațiile de care e înconjurat l-au făcut un mic expert în domeniu, capabil să îi consilieze pe alții. În acest nou an școlar, Otis are parte de experiențe sexuale ocazionale, Eric și Adam au, oficial, o relație, iar Jean așteaptă un copil. Hope, noua directoare a școlii, încearcă să readucă spiritul excelenței la Moordale, Aimee descoperă feminismul, Jackson se îndrăgostește și încă mai plutește în aer amenințarea unui mesaj vocal rătăcit. Pregătește-te pentru angajamente, fenomene bizare, prăjituri care amintesc de organele sexuale și pentru mult mai multe momente cu doamna Groff, mai ales că sezonul 4 este programat să apară spre finalul acestui an.

His Dark Materials – Sezonul 3

Bazat pe trilogia lui Philip Pullman, serialul o urmărește pe Lyra, o tânără orfană care trăiește într-un univers paralel în care știința, teologia și magia se află într-o strânsă legătură. Unul dintre cei mai buni prieteni ai ei dispare, iar Lyra descoperă un complot al unei organizații secrete care implică răpirea copiilor. În toată această aventura i se alătură și Will. Pe măsură ce află adevărul despre părinții ei, cei doi tineri sunt prinși într-un război împotriva forțelor supranaturale. Al treilea și ultimul sezon este programat să apară spre finalul acestui an.

The Walking Dead – ultimul sezon

Ultimul sezon din The Walking Dead a debutat pe 22 august 2021, însă fanii se vor bucura de 24 de episoade noi, astfel că finalul serialului este programat a fi difuzat abia în 2022 (a doua parte a ultimului sezon are premiera pe 20 februarie). Pentru ca fanii să nu ducă dorul personajelor preferate, producătorii au și două vești bune: serialele Fear the Walking Dead și The Walking Dead: World Beyond sunt deja în producție, iar Andrew Lincoln va apărea ca Rick Grimes în mai multe filme ce au la bază universul TWD.

Outlander – Sezonul 6

Dacă ești în căutare de povești de iubire, ceva aventură și personaje atractive cu accent britanic, Outlander s-ar putea să fie pe gustul tău. Serialul o urmărește pe Claire Randall (Caitriona Balfe), o infirmieră care supraviețuiește celui de-Al Doilea Război Mondial însă, datorită unor pietre magice, se întoarce în timp în Scoția anului 1743. De aici, ea va încerca să se întoarcă acasă – chiar dacă pe drum se îndragostește de Jamie Fraser (Sam Heughan) și uneori mai încearcă să controleze timpul. Au trecut aproape doi ani de la precedentul sezon și iată că, în sfârșit, pe 6 martie, are loc premiera sezonului șase, care va avea însă numai 8 episoade.

The Boys – Sezonul 3

Mai mulți justițiari și-au propus să învingă supereroii corupți care profită de puterile lor. Serialul The Boys prezintă o viziune cu totul diferită în ceea ce îi privește pe supereroi, motiv pentru care fanii au urmărit până acum cu sufletul la gură fiecare episod. Cel de-al treilea sezon are premiera pe 3 iunie și vine cu noi persoane precum Soldier Boy, primul supererou, (interpretat de Jensen Ackles), Supersonic (Miles Gaston Villanueva), Gunpowder (Sean Patrick Flannery) și Blue Hawk (Nick Wechsler).

The Flight Attendant – Sezonul 2

Serialul urmărește povestea unei însoțitoare de bord care, într-o zi, se trezește în hotelul greșit, în patul greșit, cu un bărbat mort lângă ea. Nu știe ce s-a întâmplat, iar acum încearcă să deslușească ce i s-a întâmplat în noaptea precedentă și cum de lucrurile au luat o întorsătură atât de tragică. Rolul principal este interpretat de Kaley Cuoco, celebră pentru rolul din serialul The Big Bang Theory, iar din distribuție mai fac parte Michiel Huisman, Rosie Perez, Zosia Mamet, Michelle Gomez, T.R. Knight. Sezonul doi va avea premiera în primăvara acestui an.

