Top 20 cele mai interesante seriale noi, cu care merită să îți pierzi timpul în 2022

Din acest motiv este și extrem de dificil de a face o selecție riguroasă a noilor producții tv pe care să nu le ratezi, însă recomandările noastre de mai jos cu siguranță îți vor fi de ajutor.

Fiecare serial vine cu povești unice, cu distribuții impresionante sau echipe de producție care au mai lansat de-a lungul anilor povești de succes. Iată selecția noastră a serialelor noi cu care chiar merită să îți pierzi timpul în 2022.

The Lord of the Rings

Adaptarea pentru micul ecran al celebrului Lord of the Rings este programată să apară în 2022 și, potrivit surselor, bugetul pentru această producție a fost de 1 miliard de dolari. Filmările începuseră în 2020, însă au întârziat din cauza pandemiei. Evenimentele din serialul care va avea opt episoade în primul sezon au loc cu mii de ani înainte de cele prezentate în filmul The Fellowship of the Ring (deci nu îl vom vedea pe Frodo și nici pe Legolas, din păcate). Din distribuție fac parte Benjamin Walker, Peter Mullan, Cynthia Addai-Robinson, Lenny Henry, Maxim Baldry, Augustus Prew, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Amelie Child Villiers.

Obi-Wan Kenobi

În sfârșit cele șase episoade ale acestui serial sunt gata să ajungă la fani. Acțiunea din serial are loc cu 10 ani înainte de evenimentele din Revenge of the Sith și cu câțiva ani înainte de cele din Rogue One, iar asta înseamnă că îl vom vedea pe Hayden Christensen direct ca Darth Vader. Ewan McGregor, care este și producătorul serialului, interpretează rolul principal, iar serialul debutează cu Kenobi trăind în exil în Tatooine. Premiera este pe 8 martie.

The Witcher: Blood Origin

Fiecare poveste are un început. Vei asista la istoria nespusă a continentului cu The Witcher: Blood Origin, o nouă serie prequel, plasată într-o lume elfică cu 1200 de ani înainte de evenimentele din The Witcher. Blood Origin spune o poveste pierdută în timp – despre originea primului Witcher, precum și despre evenimentele care conduc către „conjucția sferelor”, atunci când lumile monștrilor, oamenilor și elfilor se contopesc pentru a deveni una singură. The Witcher: Blood Origin va fi lansat în 2022, pe Netflix, iar din distribuție fac parte : Michelle Yeoh, Jacob Collins Levy, Lenny Henry, Nathaniel Curtis.

House Of The Dragon

Vă era dor de dragoni? Vestea bună e că se întorc, în număr mare chiar. Acțiunea din House of the Dragon are loc cu 200 de ani înainte de evenimentele prezentate în Game of Thrones și spune povestea Casei Targaryen și a războiului civil care a devenit cunoscut sub numele de „Dansul Dragonilor”. Scenariul este o adaptare după cartea lui George R. R. Martins Fire & Blood, care explică istoria familiei Targaryen, scoțând la iveală detalii despre una dintre cele mai puternice familii din istoria Westeros. Primul sezon al serialului va avea zece episoade, Paddy Considine îl va juca pe regele Viserys Targaryen, în timp ce Emma D’Arcy o joacă pe prințesa Rhaenyra Targaryen, iar Matt Smith îl interpretează pe Daemon Targaryen.

The Sandman

Inițial, adaptarea benzilor animate ale lui Neil Gaiman ar fi trebuit să fie un film de sine stătător, însă după multe negocieri și tergiversări, Netflix și producătorul Allan Heinberg au reușit să salveze proiectul și să îl transforme în serial. Este povestea lui Dream (Tom Sturridge), regele viselor, care a fost ținut captiv timp de 100 de ani și care acum este liber și speră să își redobândească locul pe care îl merită. Din distribuție mai fac parte Gwendoline Christie, Boyd Holbrook, Charles Dance, Asim Chaudhry, Jenna Coleman, Joely Richardson, Stephen Fry și Patton Oswalt.

Pam & Tommy

Premiera serialului „Pam & Tommy” are loc pe 2 februarie și va putea fi urmărită pe platforma de streaming video Hulu. În mini-serialul de opt episoade, Sebastian Stan interpretează rolul lui Tommy Lee, fostul soț al Pamelei Anderson. Filmul este regizat de Craig Gillespie, cel care a realizat și I, Tonya, și aduce la lumină relația dintre Tommy Lee și Pamela Anderson din anii ’90, și mai ales episodul celebrei casete video care îi arată pe cei doi făcând sex și care a cauzat un scandal uriaș. Cei doi s-au căsătorit la doar 96 de ore după ce s-au cunoscut, în 1995. Relația lor a fost una tumultuoasă, iar în 1998 Tommy Lee a fost arestat pentru abuz domestic.

Moon Knight

Un nou serial Marvel, în care rolul principal, cel al lui Marc Spector aka Moon Knight, este interpretat de Oscar Isaac. Spector a fost un soldat în forțele speciale ale marinei americare care a dobândit puteri speciale atunci când, rănit fiind, a intrat în contact cu Khonshu, anticul rege egiptean al lunii. Deși Moon Knight nu a fost niciodată cel mai popular personaj Marvel, sperăm că prezența lui Oscar Isaac ne va face să devenim cu adevărat fani. Din distribuție mai fac parte Ethan Hawke și May Calamawy.

Peacemaker

Peacemaker (John Cena) a avut un rol important și pare că a fost ucis în filmul The Suicide Squad din 2021. Cu toate acestea, iată că acum a ajuns și pe micile ecrane (la HBO) într-un serial cu opt episoade regizat de James Gunn (cel care ne-a adus succesele de box-office din seria Guardians of the Galaxy). În ceea ce privește serialul, acțiunea acestuia are loc înainte de evenimentele din pelicula din 2021 și spune povestea unui bărbat care își dorește pacea cu orice preț, indiferent câți oameni trebuie să ucidă pentru asta.

The Last of Us

Serialul are la bază un joc video foarte cunoscut și apreciat, iar acțiunea acestuia are loc într-o lume post-apocaliptică. Seria va avea 10 episoade, beneficiază de un buget impresionant, dar și de prezența în rolurile principale a doi actori cunoscuți din celebrul Game of Thrones. Este vorba despre Pedro Pascal în rolul lui Joel, un traficant, și Bella Ramsay ca Ellie.

Wednesday

Catherine Zeta-Jones și Luis Guzman, actorii din rolurile principale, îi joacă pe Morticia și Gomez Addams, personajele care au apărut pentru prima dată în forma unor benzi desenate în 1938. În serial va apărea și Gwendoline Christie, cunoscută pentru rolul său din Game of Thrones. Aici, ea va interpreta rolul rivalei Morticiei. Serialul este regizat de celebrul Tim Burton.

Inventing Anna

Producătoare este celebra Shonda Rhimes (de numele ei este legat cel mai recent succesul Bridgerton) și are la bază un articol publicat în New York Magazine, iar rolul principal este interpretat de Julia Garner (Ozark). Este povestea tinerei Anna Delvey (născută Anna Vadimovna Sorokina), o falsă moștenitoare și escroacă de cinci stele, care a fermecat elitele din New York și le-a luat banii. Premiera are loc în luna februarie.

Love and Death

Elizabeth Olsen, Jesse Plemons, Patrick Fugit, Lily Rabe, Keir Gilchrist, Elizabeth Marvel, Tom Pelphrey și Krysten Ritter joacă în acest serial HBO creat de David E. Kelley, cel care ne-a adus pe micile ecrane succesul Big Little Lies. Serialul spune povestea adevărată a casnicei Candy Montgomery (Olsen) care, în 1980, a ucis-o într-un mod brutal, cu un topor, pe una dintre prietenele sale, Betty Gore.

The Dropout

Serialul, disponibil din 3 martie pe Hulu, are la bază podcast-ul cu același nume găzduit de Rebecca Jarvis. Ea a documentat ascensiunea și decăderea lui Elizabeth Holmes, cea care la un moment dat era considerată Steve Jobs la feminin. Compania ei, Theranos, a promis să revoluționeze medicina, în special testarea sângelui cu ajutorul unui aparat care nu a funcționat niciodată. Publicând rezultate false, ea a atras imense sume de bani ca investiții și a comis fraude într-un număr copleșitor. În plus, recent a fost găsită vinovată de toate acuzațiile aduse împotriva ei de procurorii americani.

The Gilded Age

O dramă impresionantă atât ca poveste, cât și vizual, ce poartă semnătura lui Julian Fellowes, cea care ne-a adus serialul de succes Downton Abbey. Acțiunea din serialul cu nouă episoade are loc în anii 1880 în New York și prezintă conflictele dintre două familii bogate. Din distribuție fac parte Carrie Coon, Taissa Farmiga, Cynthia Nixon și Christine Baranski, iar numele lor ar trebui să fie un indiciu clar al faptului că nu trebuie să ratezi acest serial.

Shining Vale

Courtney Cox revine pe micile ecrane în această producție ce are premiera pe 6 martie. Parțial comedie, parțial horror, serialul o are în centru pe Cox în rolul lui Pat, o femeie nefericită care decide să se mute în alt oraș în încercarea disperată de a-și salva căsătoria. Rămâne de văzut dacă va regreta sau nu decizia.

Bel-Air

Luna februarie ne aduce o producție dramatică ce are la bază clasicul sitcom din anii 90, The Fresh Prince of Bel-Air. Will Smith este producătorul acestui serial ce vrea să prezinte, cu toată seriozitatea, cum se poate schimba viața unui tânăr de culoare care se mută din Philadelphia în Bel-Air. Nu te aștepta la nostalgie și asemănări cu celebrul serial de comedie, căci evenimentele au loc în zile noastre, iar momentele dramatice sunt la fiecare pas.

Archive 81

Un arhivist, Dan (Mamoudou Athie), angajat să restaureze o colecție de casete reconstruiește munca unei producătoare de film și investigația acesteia privind un cult periculos. Un serial captivant care a avut premiera pe 14 ianuarie

How I Met Your Father

Dacă ai fost fan al producției How I Met Your Mother, atunci acest serial va fi cu siguranță pe placul tău. Sophie din viitor (interpretată de Kim Catrall) îi spune fiului ei povestea evenimentelor care au dus la cunoașterea tatălui acestuia. Așa o cunoaștem pe Sophie din 2021 (interpretată de Hilary Duff) , care încearcă alături de prietenii ei să își găsească dragostea adevărată chiar și cu ajutorul aplicațiilor de dating. Premiera are loc chiar în luna ianuarie.

Gaslit

Această dramă se laudă cu o distribuție de excepție, iar în acest sens îți dezvăluim doar că rolurile principale sunt interpretate de Julia Roberts și Sean Penn. Serialul oferă o abordare modernă asupra scandalului Watergate și are la bază podcast-ul Slow Burn. Penn îl interpretează pe John Mitchell, cel mai bun prieten și confident al lui Nixon, iar Roberts este Martha Mitchell, soția lui John, prima care a atras atenția asupra implicării lui Nixon în Watergate. Din distribuție mai fac parte Betty Gilpin, Shea Whigham, Allison Tolman, Chris Messina și Hamish Linklater.

Anatomy Of A Scandal

Având la bază romanul bestseller cu același nume scris de Sarah Vaughan, acest nou serial dramă va fi difuzat de Netflix din luna martie. Acțiunea are loc în Londra și spune povestea lui James (Rupert Friend), un important politician a cărui căsătorie cu Sophie (Sienna Miller) este afectată de un scandal. Mai exact, James este acuzată de viol de asistenta lui, cu care avea și o aventură.

Citește și:

10 dintre cele mai lungi divorțuri ale celebrităților

Foto: PR, Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro