De la animații care au fascinat, seriale care ne-au ținut cu sufletul la gură, filme de acțiune pline de scene explozibile sau drame cu potențial de Oscar, iată care sunt cele mai bune filme și seriale originale lansate de Netflix în 2021. Merită să le vezi sau să le revezi oricând ai ocazia!

Maid

Pe Netflix te așteaptă o adaptare sub formă de miniserie a volumului de memorii al lui Stephanie Land. Margaret Qualley interpretează rolul principal, cel al unei tinere mame care a ieșit recent dintr-o relație abuzivă. Pentru a-și asigura un venit și un viitor mai bun pentru ea și fiica ei, se angajează ca menajeră. Una dintre cele mai interesante aspecte ale acestui serial este că avem ocazia să o vedem pe Qualley în aceleași scene cu mama ei, actrița Andie MacDowell.

Red Notice

Dwayne Johnson, Gal Gadot, Ryan Reynolds fac parte din distribuția unuia dintre cele mai așteptate filme ale anului și care a devenit la scurt timp de la lansare cel mai vizionat film Netflix din istorie. O notificare roșie emisă de Interpol reprezintă o alertă globală pentru a vâna și captura cele mai căutate persoane din lume. Dar când un hoț îndrăzneț reunește cel mai important profiler al FBI (Johnson) și doi criminali rivali (Gadot, Reynolds), deznodământul este departe de a fi previzibil.

The Power of the Dog

Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons, Kodi Smit-McPhee, Thomasin McKenzie, Frances Conroy și Keith Carradine interpretează rolurile principale din această dramă ce are la bază un roman scris de Thomas Savage. Aspru, carismatic, Phil Burbank este un cowboy fascinant într-un mod brutal: poate castra un vițel cu două tăieturi rapide ale cuțitului; înoată gol în râu, murdărindu-și trupul cu noroi. Este anul 1925. Frații Burbank sunt fermieri bogați în Montana. La restaurantul Red Mill, în drum spre piață, frații o întâlnesc pe Rose, proprietara văduvă, și pe maleabilul ei fiu, Peter. Phil se comportă atât de crud încât îi duce pe amândoi până la lacrimi, bucurându-se de rănile lor și stârnindu-le râsul colegilor săi – cu excepția fratelui său George, care o consolează pe Rose, apoi se decide să se căsătorească cu ea. În timp ce Phil se leagănă între furie și viclenie, batjocura lui față de Rose ia o formă ciudată – el planează la marginile imaginii ei. Batjocura lui față de fiul ei este mai evidentă, amplificată fiind de aplauzele ucenicilor săi. Apoi, Phil pare să-l ia pe băiat sub aripa lui. Este acest ultim gest o slăbiciune care îl lasă pe Phil expus sau un complot care se transformă mai departe în amenințare?

Tick, Tick…Boom!

În pragul aniversării a 30 de ani, un compozitor talentat de muzică de teatru se împarte între iubire, prietenie și presiunea de a crea ceva măreț, cât mai are timp. Această dramă muzicală are o distribuție de zile mari: Andrew Garfield, Judith Light, Bradley Whitford, Vanessa Hudgens și mulți alții.

Squid Game

Este cu siguranță serialul despre care toată lumea a vorbit în toamna lui 2021. Încă de la debutul lui în luna septembrie pe Netflix, show-ul coreean a atras un număr record de vizualizări și a devenit rapid una dintre cele mai urmărite producții de pe platforma de streaming. Serialul spune povestea unui grup de oameni cu mari datorii care își dau acordul să participe la un joc în speranța că vor câștiga premiul cel mare. Ce nu știu ei însă este că această competiție, în care sunt reinterpretate mai multe jocuri de copii coreene, este una mortală. Dacă nu l-ai văzut până acum, crede-ne, trebuie să îi acorzi o șansă!

Passing

Tessa Thompson și Ruth Negga interpretează rolurile principale din această dramă care marchează debutul regizoral al talentatei Rebecca Hall și despre criticii au avut numai cuvinte de laudă. Acțiunea filmului are loc în New Yorkul anilor ’20, când o femeie de culoare își vede lumea dată peste cap după ce în viața ei apare o fostă prietenă din copilărie care se dă drept albă.

The Dig

Carey Mulligan, Ralph Fiennes, Lily James, Johnny Flynn, Ben Chaplin sunt numai câteva dintre numele care fac parte din distribuția acestei pelicule. În timp ce Al Doilea Război Mondial bate la ușă, o văduvă bogată angajează un arheolog amator pentru a se ocupa de săpături la mormintele de pe proprietatea ei. Cei doi fac o descoperire istorică, ecourile evenimentelor din trecutul Angliei rezonând cu elemente legate de viitorul incert al țării‎.

The Chair

La o universitate prestigioasă, prima femeie de culoare devenită șefă de departament se luptă cu pretențiile amețitoare ale unei catedre de limba engleză problematice. Din distribuția acestui serial fac parte Sandra Oh, Holland Taylor și Jay Duplass.

I care a lot

Cu o siguranță de sine tăioasă, pe care o afișează cu dârzenie, Marla Grayson (Rosamund Pike) este tutore legal, numit de tribunal, pentru zeci de bătrâni internați la azil, ale căror bunuri le confiscă și pe care-i escrochează subtil, prin mijloace dubioase, dar legale. Marla și partenera sa de afaceri și iubită, Fran (Eiza González), recurg la o escrocherie bine pusă la punct, care o vizează pe ultima lor „victimă”, Jennifer Peterson, o pensionară bogată, fără niciun moștenitor sau rudă în viață. Însă ținta lor ascunde un secret la fel de murdar și conexiuni cu un gangster instabil, iar regulile jocului se vor schimba radical.

The last letter from your lover

Două povești din prezent și trecut care se întrepătrund! Filmul o urmărește pe Ellie Haworth (Felicity Jones), o jurnalistă ambițioasă care descoperă o serie de scrisori secrete de dragoste din 1965 și se hotărăște să rezolve misterul aventurii interzise din centrul lor. Ea descoperă astfel povestea din dragoste dintre Jennifer Stirling (Shailene Woodley), soția unui industriaș bogat, și Anthony OHare (Callum Turner), jurnalist din domeniul financiar însărcinat să îi urmărească activitatea acestuia. În același timp o poveste de dragoste proprie a lui Ellie începe să se desfășoare prin intermediul unui serios și îndrăgit arhivist (Nabhaan Rizwan) care o ajută să găsească mai multe scrisori.

Malcom & Marie

Sam Levinson face echipă cu Zendaya și John David Washington în această dramă romantică. Pelicula spune povestea unui cineast (Washington) și a iubitei lui (Zendaya) care se întorc acasă după premiera festivă a unui film, așteptându-se la apreciere din partea criticilor și succes din punct de vedere financiar. Însă seara ia o întorsătură neașteptată în timp ce revelațiile legate de relația lor încep să iasă la suprafață, punând la încercare puterea dragostei lor.

Trilogia Fear Street

Luna iulie ne-a adus mult așteptata trilogie Fear Street. Bazată pe seria horror de mare succes, scrisă de R.L. Stine, trilogia urmărește lunga istorie sinistră a orașului Shadyside. Totul începe în 1994, când un grup de adolescenți descoperă că ar putea exista o legătură între evenimentele terifiante care le-au bântuit orașul de-a lungul mai multor generații și că ei ar putea fi următoarele ținte.

The Mitchells vs. the Machines

Creatorii producțiilor Spider-Man: Into The Spider-Verse (premiată cu Oscar) și The LEGO Movie au adus pe micile ecrane The Mitchells vs. The Machines, o comedie de acțiune animată despre o familie obișnuită, care se află în mijlocul celei mai mari provocări de până acum: salvarea lumii de la apocalipsa roboților. Nu e mare lucru, nu? Totul începe când ciudata, dar creativa Katie Mitchell este acceptată la școala de film a visurilor sale. Ea este nerăbdătoare să plece cât mai repede de acasă și să cunoască persoane asemenea ei, dar tatăl ei iubitor insistă ca întreaga familie să o conducă la școală, pentru a întări legăturile familiale în această călătorie deloc stânjenitoare sau forțată. Când credeau că nimic nu mai poate contribui la înrăutățirea călătoriei, brusc începe răscoala roboților! De la telefoane inteligente la aspiratoare robotizate și la maleficele jucării Furby, toate sunt folosite pentru a captura toți oamenii de pe planetă. Acum salvarea omenirii depinde de membrii familiei Mitchell, inclusiv de mama Linda, o eternă optimistă, ciudatul frățior Aaron, cățelul Monchi și doi roboți prietenoși, dar cam prostuți.

Sex Education Sezonul 3

Otis (Asa Butterfield) e un băiat aflat la vârsta la care discuțiile cu sexul opus sunt mai improbabile decât contactul cu extratereștrii, iar faptul că mama lui (Gillian Anderson) este terapeută în probleme sexuale și deschisă la orice discuție pe subiect mai degrabă îl inhibă decât să îl ajute. Ironia este că toate informațiile de care e înconjurat l-au făcut un mic expert în domeniu, capabil să îi consilieze pe alții. În acest nou an școlar, Otis are parte de experiențe sexuale ocazionale, Eric și Adam au, oficial, o relație, iar Jean așteaptă un copil. Hope, noua directoare a școlii, încearcă să readucă spiritul excelenței la Moordale, Aimee descoperă feminismul, Jackson se îndrăgostește și încă mai plutește în aer amenințarea unui mesaj vocal rătăcit. Pregătește-te pentru angajamente, fenomene bizare, prăjituri care amintesc de organele sexuale și pentru mult mai multe momente cu doamna Groff.

Midnight Mass

După sosirea unui preot enigmatic (Hamish Linklater), într-o comunitate au loc evenimente miraculoase și apar semne înfricoșătoare. De la creatorul serialului „Casa bântuită”, această producție TV este, fără îndoială, cel mai captivant serial horror al anului.

The Harder They Fall

Proscrisul Nat Love vrea răzbunare și pornește călare împreună cu banda sa pentru a-l învinge pe Rufus Buck, un criminal nemilos ajutat recent să evadeze din închisoare. Din distribuție fac parte Regina King, Jonathan Majors, Zazie Beetz și Damon Wayans Jr.

Army of the Dead

O peliculă cu un impresionant buget de 100 de milioane de dolari, ce a fost foarte apreciată de amatorii de producții horror. Din distribuție fac parte Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick și mulți alții, ei formând un grup de mercenari care pune la cale cel mai mare jaf încercat vreodată. Singura problemă este că locul pe care aceștia îl vizează este Las Vegas unde tocmai ce are loc o invazie de zombie.

Stowaway

Anna Kendrick, Daniel Dae Kim și Toni Collette fac parte din distribuția acestui film SF. Trei oameni plecați într-o misiune spre Marte trebuie să facă o alegere imposibilă atunci când un pasager clandestin pune în pericol viețile tuturor celor de pe navă.

Shadow and Bone

Bazat pe romanele de mare succes internațional din universul Grisha, semnate de Leigh Bardugo, Shadow and Bone este povestea unei lumi sfâșiate de război, în care o simplă luptătoare orfană, pe nume Alina Starkov, dezlănțuie o putere extraordinară, care ar putea fi cheia pentru eliberarea patriei ei. Sub iminenta amenințare din partea Faliei Umbrei, Alina este smulsă din universul pe care îl cunoaște pentru a se antrena în cadrul unei armate de elită numită Grisha și compusă din soldați magici. Însă, în timp ce se străduie să învețe să-și controleze puterea, Alina descoperă că, uneori, aliații pot fi și dușmani și că nimic din această lume extraordinară nu este ceea ce pare.

Sweet Tooth

Serialul Sweet Tooth este o poveste post-apocaliptică, bazată pe îndrăgitele benzi desenate de la DC Comics. Cu zece ani în urmă, „Marea Prăbușire” a creat haos în lume și a condus la apariția misterioasă a hibrizilor, copii pe jumătate om, pe jumătate animal. Neștiind sigur dacă hibrizii sunt cauza sau rezultatul virusului, cei mai mulți oameni îi vânează și se tem de ei. După zece ani petrecuți în pădurea izolată pe care o consideră căminul său, Gus, un băiat hibrid pe jumătate cerb, se împrietenește pe neașteptate cu un călător singuratic pe nume Jepperd (Nonso Anozie). Cei doi pornesc împreună într-o aventură extraordinară prin ceea ce a mai rămas din America, în căutarea răspunsurilor legate de originile lui Gus, de trecutul lui Jepperd și de adevăratul sens al cuvântului „acasă'.

