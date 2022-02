Ce părere are Sarah Jessica Parker despre revenirea lui Kim Cattrall în serialul And Just Like That…

Există vreo șansă ca Samantha Jones să reapară în continuarea serialului Sex and The City? Spre dezamăgirea fanilor, răspunsul este NU. Cel puțin asta a declarat Sarah Jessica Parker când a fost întrebată dacă ar fi OK cu reîntoarcerea lui Kim Cattrall în cadrul serialului.

„Nu cred că aș fi, pentru că a împărtășit prea multe sentimente în mod public. Nu am citit articolele, deși oamenii tind să mă anunțe”, a spus Sarah Jessica Parker pentru Variety.

La rândul său, Kim Cattrall a anunțat în nenumărate rânduri că nu și-ar dori să mai facă parte din acest proiect din cauza neînțelegerilor pe care le-a avut cu colegele sale de platou. Cu toate acestea, Sarah Jessica Parker a negat întotdeauna faptul că ar fi existat o dispută între ele.

„Nu am abordat-o pe Kim pentru asta”, a spus Parker despre absența lui Kim Cattrall din serialul And Just Like That…..” După ce nu am făcut filmul, iar studioul nu îi îndeplinea așteptările, a trebuit să o ascultăm și să aflăm ce este important pentru ea. Nu a fost ceea ce era important pentru noi sau ceea ce aveam noi nevoie”, a adăugat Parker.

Sarah Jessica Parker a ținut să precizeze și că există o distincție majoră între Kim Cattrall și personajul pe care aceasta l-a interpretat.

„Samantha nu a dispărut. Samantha e prezentă și cred că a fost tratată cu respect și eleganță. Nu a fost transformată într-un personaj negativ. Era o ființă umană, care a avut sentimente față de o relație, și cred că am reușit să găsim o modalitate prin care să expunem asta, lucru care era necesar și important pentru oamenii care au iubit-o.”

Scenariștii au explicat lipsa personajului Samantha Jones printr-o răcire a relației dintre ea și celelalte trei prietene. Samantha locuiește la Londra, unde are o carieră de succes, și nu mai menține legătura cu Carrie Bradshaw, care a concediat-o din rolul de agentă a sa.

Michael Patrick King a explicat pentru Vanity Fair:

„Serialul nostru a fost întotdeauna despre despărțiri. Obstacolul a fost că Kim nu a vrut să continue. Ea nu vrea să o joace pe Samantha. Deci ce facem cu Samantha? Nimeni nu a vrut să o omoare. O iubim pe Samantha. Samantha este vie și strălucește altundeva.”

