Barack și Michelle Obama sărbătoresc 33 de ani de căsnicie. Mesajul transmis de fosta Primă Doamnă: „O călătorie minunată”

Michelle și Barack Obama și-au sărbătorit vineri cea de-a 33-a aniversare a căsătoriei cu mesaje pline de afecțiune pe Instagram.

Michelle Obama, mesaj pentru soțul ei

„Am parcurs o călătorie minunată în ultimii 33 de ani – și totuși, te iubesc și mai mult astăzi decât în ziua în care am spus ‘Da,'” a scris fosta Primă Doamnă, în vârstă de 61 de ani, alături de o fotografie în care apare zâmbind alături de soțul ei.

„La mulți ani, @BarackObama! Sunt atât de norocoasă să parcurg viața alături de tine.”, a încheiat ea.

Fostul președinte, în vârstă de 64 de ani, și-a sărbători căsătoria tot pe rețelele sociale, folosind aceeași fotografie.

„Cea mai bună decizie pe care am luat-o vreodată a fost să mă căsătoresc cu tine, @MichelleObama,” a scris el. „Timp de 33 de ani, am admirat puterea, grația și determinarea ta – și faptul că arăți atât de bine făcând toate acestea. La mulți ani!”

Cei doi s-au întâlnit după ce Michelle a fost desemnată mentorul lui Barack într-un birou de avocatură. Ea a explicat, într-un episod din august al podcastului său „IMO”, că inițial l-a considerat pe noul angajat, adică pe Barack, ‘probabil puțin ciudat” și „tocilar”. Totuși, a simțit un „scânteie” atunci când au vorbit prima dată la telefon, înainte de a se întâlni față în față.

Deși au legat rapid o conexiune în timpul unui prânz lung, Michelle a exclus inițial o relație cu Barack, pentru că era consiliera lui și nu dorea să pară „vulgară” sau „inadecvată”.

Se pare însă că planul ei nu a funcționat, cei doi căsătorindu-se în 1992 și având două fiice: Malia, acum în vârstă de 27 de ani, și Sasha, acum în vârstă de 24 de ani. Recent, cuplul a fost ținta zvonurilor de divorț după ce Barack a participat singur la câteva evenimente politice, inclusiv la înmormântarea fostului președinte Jimmy Carter și la inaugurarea președintelui Trump.

O sursă a declarat în ianuarie că Michelle era „deconectată” de viața din Washington, DC. Ulterior, ea a fost nevoită să răspundă acestor zvonuri, declarând într-un episod din aprilie al podcastului „Work in Progress' al Sophiei Bush: „Oamenii […] nici măcar nu puteau să își imagineze că fac o alegere pentru mine însămi și trebuiau să presupună că eu și soțul meu ne divorțăm.”

Ce obicei al lui Barack Obama o enervează

Zvonurile l-au făcut chiar pe Barack să glumească, spunând că relația lor a fost „într-o stare fragilă pentru o vreme”, într-un episod al podcastului „IMO” al lui Michelle.

Michelle Obama nu suportă modul în care Barack Obama mestecă mâncarea. Fosta Primă Doamnă a Statelor Unite a vorbit despre zgomotele enervante pe care le face soțul ei atunci când mănâncă, în cadrul unei discuții despre căsnicia lor cu terapeuta de cupluri Dr. Orna Guralnik, într-un episod al podcastului ei, „IMO”.

Michelle Obama, care are două fiice cu Barack Obama, Sasha (24 de ani) și Malia (27 de ani), a reflectat asupra faptului că, de când au rămas singuri acasă, deseori ajung să nu mai aibă despre ce să vorbească la cină.

„Întotdeauna am avut copiii despre care să vorbim, dar nu în fiecare zi. Ne-am dat seama cât de mult timp am petrecut vorbind despre ei, nu-i așa? Așa că, acum că suntem singuri, e ca și cum am spune: Ei bine, și acum despre ce o să vorbim?”

Citește și:

Cu ce probleme se confruntă Ilona Brezoianu, cu puțin timp înainte de a naște: „Încerc să fiu optimistă și să mă gândesc că o să fie bine'

foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro