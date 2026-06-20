Editorial fashion: I am home

"...Is it wrong not to love the city where you were born? But this place stifles me. Rain and mud in the winter. dust in the summer." din Ulysses' Gaze de Theo Angelopoulos
Fotografii: Christian Tudose
Realizator: Robert Antoniac
Model: Silvia G / MRA Models.
Machiaj: Mihaela Cherciu.
Coafură: Diana Mogoș.
Asistent styling: Adrian Petcu.
Cine ar fi crezut că un brand care a debutat realizând valize va deveni unul dintre cele mai recognoscibile embleme ale modei de lux? Ei bine, poate că nici Louis Vuitton însuși nu ar fi îndrăznit să viseze asta.+ Mai multe