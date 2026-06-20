Editorial fashion: I am home

Fotografii: Christian Tudose

Realizator: Robert Antoniac

Model: Silvia G / MRA Models.

Machiaj: Mihaela Cherciu.

Coafură: Diana Mogoș.

Asistent styling: Adrian Petcu.

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