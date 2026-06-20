Editorial fashion: I am home

"...Is it wrong not to love the city where you were born? But this place stifles me. Rain and mud in the winter. dust in the summer." din Ulysses' Gaze de Theo Angelopoulos

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  de  ELLE
Vestă ANN DEMEULEMEESTER, magazinul Entrance; fustă DAY BIRGER ET MIKKELSEN și pantofi EVEN&ODD, www.zalando.ro.
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Fotografii: Christian Tudose
Realizator: Robert Antoniac

Model: Silvia G / MRA Models.
Machiaj: Mihaela Cherciu.
Coafură: Diana Mogoș.
Asistent styling: Adrian Petcu.

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