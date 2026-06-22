Alexandra Stan, dezvăluiri noi despre sarcină. Cât de implicat este iubitul ei și cine o va ajuta după naștere: „O perioadă cu provocări”

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Alexandra Stan se apropie de unul dintre cele mai importante momente din viața sa. Cântăreața, care urmează să devină mamă pentru prima dată, a vorbit deschis despre emoțiile pe care le trăiește în ultimele săptămâni de sarcină, despre sprijinul primit din partea celor dragi și despre felul în care această experiență i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții.

Alexandra Stan se pregătește de naștere

Artista mărturisește că, pe măsură ce se apropie momentul nașterii, începe să conștientizeze tot mai mult schimbările care urmează și se surprinde imaginându-și cum vor arăta nopțile alături de micuța Eva.

„Am început să fiu din ce în ce mai conştientă de ce urmează să se întâmple. Mă trezesc uneori noaptea şi stau pe marginea patului, făcându-mi în cap un scenariu de cum va arăta traseul bebe-biberon-alăptat-pat atunci când mă voi trezi noaptea. În acelaşi timp mă simt melancolică, pt că deşi a fost o perioada cu provocări, a fost cea mai frumoasă şi specială din viaţă mea. Şi parcă uneori nu vreau să se termine!”, a spus Alexandra Stan pentru Click.

Cine îi va fi alături după naștere

Alexandra Stan spune că mama sa a avut un rol important încă din perioada sarcinii, ajutând-o inclusiv în alegerea lucrurilor necesare pentru bebeluș. Totodată, artista a beneficiat de sfaturile surorii sale, care este deja mamă.

„Da. Mama ne-a ajutat şi ea chiar şi cu selecţia de lucruri pt bebelina. Sora mea are o fetiţă de 2 ani şi jumătate şi m-am sfătuit foarte mult şi cu ea pe tot parcursul sarcinii. La început o să vină mama să îmi fie alături în primele săptămâni, apoi vedem cum decurg lucrurile. Cred că după 2-3 luni vom avea nevoie de o bonă, deşi nu mă văd genul de mama cu bonă internă. Nu ştiu de ce. Cred că un 9 to 5 nanny pentru început va fi de ajuns. Dar vedem. Nu vreau să îmi creez aşteptări prea mari.”, a mai spus ea.

Cât de implicat este viitorul tată

Artista a vorbit și despre Ștefan, viitorul tată care i-a fost alături pe parcursul sarcinii. Alexandra Stan mărturisește că, deși este mai tânăr decât ea, acesta i-a oferit echilibru și siguranță în momentele dificile.

„Ştefan a fost lângă mine şi este mereu lângă mine. Cel mai tare m-a impresionat faptul că, deşi el este mai mic decât mine, m-a echilibrat foarte mult. M-a făcut să fiu mai sigură pe mine. Chiar şi când credeam că lucrurile scapă de sub control, el era acolo şi mă ajuta să am încredere în tot procesul. Şi mi-a demonstrat că are calităţile unui tată. Cred că asta m-a şi atras la el.”

De ce nu poate să nască natural

În luna martie, Alexandra Stan a confirmat că este însărcinată cu primul ei copil. Artista și partenerul ei, Ștefan Oprea, toboșarul din trupa alături de care cântă în concerte, se pregătesc de un nou capitol în viața lor și sunt extrem de entuziasmați. De când a anunțat că va deveni mamă, cântăreața a ales să vorbească sincer despre tot ceea ce a experimentat în perioada sarcinii.

Alexandra Stan se află în al treilea trimestru de sarcină și așteaptă cu multă nerăbdare momentul în care își va ține fiica în brațe pentru prima dată. Artista a publicat un video alături de medicul care îi monitorizează sarcina, dezvăluind, cu această ocazie, ce anume o împiedică să nască natural.

„Am intrat oficial în al treilea trimestru cu Evushka noastră! Yaaay! Eu și @stefan.opreaa suntem extrem de recunoscători că lucrurile au parcurs foarte bine până acum! Doamne ajută să fie așa și de acum încolo! Eu am această afecțiune, de fapt eu o numesc specializare, această deosebire, unicitate, care se numește placenta praevia.”

Medicul a explicat ce înseamnă Placenta praevia și de ce această condiție împiedică nașterea naturală.

„Placenta praevia, într-adevăr, este o specificitate, o unicitate, care apare foarte rar în sarcină și care ține de poziția placentei, mai exact unde este placenta prinsă în relație cu fătul și cu colul. Atunci când placenta se interpune, adică apare între bebeluș și col, această poziție a placentei se numește placenta praevia. Practic, placenta este înaintea bebelușului și atunci din păcate, singura modalitate de a naște copilul în condiții de siguranță este să facem operație de cezariană.”

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Foto: Instagram

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