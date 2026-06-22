Mama lui Daveigh Chase rupe tăcerea după moartea fiicei sale. Actrița, celebră pentru rolul din „The Ring”, a decedat la doar 35 de ani: „Ca mamă, nu renunți la copilul tău. Am sperat…”

Mama lui Daveigh Chase, Cathy Chase, a vorbit despre șocul și durerea pe care le-a simțit după moartea fiicei sale.

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  de  Andreea Ilie
Mama lui Daveigh Chase rupe tăcerea după moartea fiicei sale. Actrița, celebră pentru rolul din "The Ring", a decedat la doar 35 de ani: "Ca mamă, nu renunți la copilul tău. Am sperat..."

Fosta actriță Daveigh Chase, cunoscută pentru rolurile sale din „The Ring” și „Lilo & Stitch”, a murit. Avea doar 35 de ani.

Mama lui Daveigh Chase rupe tăcerea după moartea fiicei sale

Mama lui Daveigh Chase, Cathy Chase, a vorbit despre șocul și durerea pe care le-a simțit după moartea fiicei sale, într-un interviu emoționant acordat recent.

„Am fost devastată. Simțeam ca și cum ceva din interiorul meu îmi strivea tot aerul din plămâni și, în același timp, parcă explodam pe dinăuntru”, a declarat ea pentru Daily Mail.

Cathy a povestit că, atunci când a aflat despre moartea fiicei sale, la vârsta de 35 de ani, pur și simplu nu i-a venit să creadă.

„Am scos un țipăt venit din adâncul ființei mele și am început să fug”, și-a amintit ea. „Îmi ieșeau niște sunete ciudate, aproape primitive. Am ieșit în curtea din spate și strigam: ‘Nu, nu, nu, nu!’. Simt o durere imensă, dar sper că sufletul ei m-a auzit”, a adăugat aceasta.

Cathy a mai declarat că, în seara de marți — cu o zi înainte ca vestea morții actriței din „Lilo & Stitch” să devină publică — căuta indicii despre locul în care s-ar putea afla fiica ei, pe care o numea „raza mea de soare”, pe diverse forumuri online, un obicei pe care îl avea aproape în fiecare seară.

Actrița din „The Ring” și mama ei nu se mai văzuseră din 2019. Cathy, care locuiește în Los Angeles, a povestit că verifica frecvent și baza de date a Biroului de Medicină Legală al comitatului Los Angeles pentru a vedea dacă apărea numele fiicei sale.

„Mă uitam la lista persoanelor decedate neidentificate”, a mărturisit ea. „Era foarte greu, dar ca mamă faci tot ce îți stă în putință.”

Când TMZ a publicat informația că actrița care a dat voce personajului principal din „Spirited Away” — și care, potrivit relatărilor, locuia în apropierea faimosului cartier Skid Row din Los Angeles — a murit după o luptă cu meningita și o infecție a sângelui care a dus la septicemie, Cathy a mărturisit că inițial a crezut că este vorba despre „fake news”.

„Dar apoi, dintr-odată, tot mai multe publicații de încredere îi menționau numele și mi-am dat seama că nu era o știre falsă'” a povestit ea.

Mama îndurerată și-a identificat fiica joi, la un spital din Los Angeles, și s-a rugat alături de un capelan, în timp ce „atingea geamul”, deoarece „atât de aproape am putut ajunge de ea”.

„A fost o experiență frumoasă și mă simt binecuvântată că am putut împărtăși acel moment cu fiica mea.”

Cathy a declarat pentru publicație că problemele fiicei sale au început în 2016, după ce aceasta a fost rănită într-un accident de motocicletă și a început să ia analgezice.

După acel moment, Cathy susține că actrița a început „să caute droguri și să se înconjoare de oameni nepotriviți” și a subliniat că, în ciuda zvonurilor, „nu și-a dat niciodată afară fiica din casă”.

„Își dorea libertate, iar acei oameni au făcut-o dependentă de droguri”, a afirmat Cathy. „Acolo a început totul.”

Cathy a spus că ultima dată când și-a văzut fiica a fost în timpul unei vizite la închisoare, după ce aceasta s-a confruntat cu două acuzații de presupusă spargere prin efracție în 2019. Ea a descris-o pe Daveigh ca fiind „complet schimbată, parcă ieșită din minți”.

„Sincer, am crezut că ceva era în neregulă cu ea”, și-a amintit Cathy. „Fiica mea nu fusese niciodată diagnosticată cu alte probleme de sănătate mintală în afară de tulburarea de stres posttraumatic. Dar drogurile au pus stăpânire pe ea.”

Cathy susține că avea o înțelegere cu Daveigh și urma să o preia atunci când avea să fie eliberată din închisoare, însă fiica ei „nu a mai așteptat. S-a întors pe străzi și nu am mai putut să o găsesc”.

„Ca mamă, nu renunți la copilul tău. Am sperat până în ultima clipă că se va întoarce acasă”, a spus ea.

Un video cutremurător cu actrița a devenit acum public

Daveigh Chase ajunsese să trăiască pe străzile din centrul orașului Los Angeles în lunile premergătoare morții sale tragice, potrivit unor imagini video apărute recent.

În înregistrarea tulburătoare obținută în exclusivitate de publicația The Post, actrița poate fi văzută extrem de slăbită și aproape inconștientă, întinsă pe podeaua unui cort sau a unei rulote din Skid Row, zona din Los Angeles cunoscută pentru numărul mare de persoane fără adăpost.

Managerul ei de lungă durată, John Ryan, a declarat pentru publicație că, împreună cu sora ei vitregă, Gaia Brown, și cu ajutorul unui detectiv particular, o căutau de luni de zile înainte de a afla despre existența videoclipului, spre sfârșitul anului 2025.

El a spus că a reușit să vorbească la telefon cu Chase pentru a o salva și a o duce la tratament la scurt timp după ce a văzut imaginile, însă actrița „a dispărut” din nou până când el a ajuns în Skid Row.

Ryan a declarat că el și Brown plănuiseră să o îngrijească pe Chase în Los Angeles până când starea ei s-ar fi stabilizat, după care intenționau să o interneze într-un centru de reabilitare din Costa Rica, deținut de un prieten de-al său.

„Eram atât de aproape să o găsim”, a declarat el pentru The Post. „Daveigh era cea mai dulce persoană și una dintre cele mai strălucitoare prezențe din Hollywood. Nu-mi vine să cred că este real. Moștenirea și munca ei vor dăinui pentru totdeauna.”

Totuși, potrivit lui Ryan, bărbatul din spatele campaniei de strângere de fonduri este un impostor care ar fi încercat să obțină bani în mod nejustificat.

„Se pare că un bărbat care pretinde că este ‘iubitul’ ei — despre care nici prietenii, nici familia ei nu au auzit vreodată — a creat o campanie GoFundMe ‘în numele ei și al familiei ei’ și a trecut-o pe Daveigh drept organizator. Pot confirma că Daveigh avea un cont fiduciar constituit prin SAG (Screen Actors Guild) pentru a acoperi toate cheltuielile”, a declarat el pentru The Post.

Actrița ar fi primit, de-a lungul anilor, „milioane de dolari” din redevențele generate de activitatea sa ca vedetă-copil. Cu toate acestea, potrivit lui Ryan, banii au rămas nerevendicați deoarece Chase era „prea afectată” de consumul de heroină și fentanil pentru a-i putea accesa.

Ryan a mai afirmat că, odată cu decesul lui Daveigh Chase, fondurile respective ar urma să fie transferate rudelor sale apropiate, iar în acest caz beneficiar ar fi tatăl ei.

Actrița a cunoscut succesul de la o vârstă fragedă după ce a obținut rolul principal al lui Lilo în filmul Disney „Lilo & Stitch”, lansat în 2002. Ea și-a reluat ulterior rolul și în serialul TV al francizei.

Înainte de rolul care a făcut-o celebră, a dublat personajul Chihiro Ogino în versiunea americană a filmului de animație „Spirited Away”.

Tot în 2002, a oferit o interpretare memorabilă și înfricoșătoare a personajului Samara Morgan în clasicul film horror „The Ring”, rol care i-a adus un premiu MTV Movie Award pentru Best Villain.

În 2024, a reapărut în atenția publicului un fragment video de la ceremonia MTV Movie Awards din 2003, în care se vedea o interacțiune stânjenitoare dintre actriță și Diddy. Acesta a întrebat-o pe Chase, care avea atunci doar 12 ani: „Vii la petrecerea de după în seara asta?”

În 2006, a obținut un rol recurent în serialul HBO „Big Love”, interpretând-o pe Rhonda Volmer. Ea a apărut în 32 de episoade de-a lungul celor cinci sezoane ale serialului. Printre celelalte producții în care a jucat se numără „Donnie Darko”, „Sabrina, Vrăjitoarea Adolescentă” („Sabrina the Teenage Witch”), „Beethoven’s 5th”, „ER”, „Mercy” și multe altele.

Însă aparițiile sale pe ecran s-au încheiat după ce a jucat în filmul „American Romance”, în 2016.

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Foto: Arhiva ELLE

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