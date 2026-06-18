Daveigh Chase, celebră pentru rolul din „The Ring”, a murit la doar 35 de ani. Care e cauza decesului și ipostaza cutremurătoare în care actrița a fost văzută acum câteva luni

Actrița Daveigh Chase, cunoscută pentru rolurile sale din "The Ring" și "Lilo & Stitch", a murit la 35 de ani.

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  de  Andreea Ilie
Daveigh Chase, celebră pentru rolul din "The Ring", a murit la doar 35 de ani. Care e cauza decesului și ipostaza cutremurătoare în care actrița a fost văzută acum câteva luni

Fosta actriță Daveigh Chase, cunoscută pentru rolurile sale din „The Ring” și „Lilo & Stitch”, a murit. Avea doar 35 de ani.

Care este cauza decesului lui Daveigh Chase

Daveigh Chase a decedat marți, în urma unui caz de meningită și a unei infecții a sângelui, care au provocat complicații septice și au dus la cedarea organismului său, potrivit iubitului ei, Roy Hernandez.

Potrivit presei de peste ocean, Chase a fost internată într-un spital din Los Angeles la începutul acestei luni din cauza malnutriției.

Actrița a cunoscut succesul de la o vârstă fragedă după ce a obținut rolul principal al lui Lilo în filmul Disney „Lilo & Stitch”, lansat în 2002. Ea și-a reluat ulterior rolul și în serialul TV al francizei.

Înainte de rolul care a făcut-o celebră, a dublat personajul Chihiro Ogino în versiunea americană a filmului de animație „Spirited Away”.

Tot în 2002, a oferit o interpretare memorabilă și înfricoșătoare a personajului Samara Morgan în clasicul film horror „The Ring”, rol care i-a adus un premiu MTV Movie Award pentru Best Villain.

În 2024, a reapărut în atenția publicului un fragment video de la ceremonia MTV Movie Awards din 2003, în care se vedea o interacțiune stânjenitoare dintre actriță și Diddy. Acesta a întrebat-o pe Chase, care avea atunci doar 12 ani: „Vii la petrecerea de după în seara asta?”

În 2006, a obținut un rol recurent în serialul HBO „Big Love”, interpretând-o pe Rhonda Volmer. Ea a apărut în 32 de episoade de-a lungul celor cinci sezoane ale serialului. Printre celelalte producții în care a jucat se numără „Donnie Darko”, „Sabrina, Vrăjitoarea Adolescentă” („Sabrina the Teenage Witch”), „Beethoven’s 5th”, „ER”, „Mercy” și multe altele.

Însă aparițiile sale pe ecran s-au încheiat după ce a jucat în filmul „American Romance”, în 2016.

„Vreau doar să creez ceva ce iubesc și pe care oamenii îl vor respecta”, declara Daveigh Chase pentru revista Interview în 2009, vorbind despre cariera sa. „Vreau să fac lucruri care să schimbe viața cuiva, nu ceva ce va fi uitat mâine.”

După ultimul său rol, Chase a ales să ducă o viață discretă, departe de lumina reflectoarelor. Ultima sa postare pe Instagram, publicată în 2017, o arăta pe actriță pozând artistic alături de un balon în formă de unicorn.

Iubitul ei ceruse donații din partea fanilor cu puțin timp înainte de decesul actriței

Cu puțin timp înainte de moartea sa, iubitul actriței a creat o campanie GoFundMe pentru a o ajuta pe Chase să găsească „alinare și liniște' în ultimele sale zile de viață.

„Daveigh Chase, prietena mea, a fost întotdeauna o lumină în viața mea. Mulți oameni o cunosc ca pe talentata actriță din copilărie din ‘Lilo & Stitch’, ‘Spirited Away’ și ‘Donnie Darko’. Însă, dincolo de ceea ce se vede pe ecran, ea a avut de înfruntat mai multe greutăți decât ar fi trebuit să suporte cineva”, se arată în descrierea campaniei.

„După o copilărie dificilă și o ruptură dureroasă de familie, Daveigh a fost victima bullyingului și s-a luptat să găsească siguranță și fericire în centrul orașului Los Angeles. Când ne-am cunoscut, i-am promis că o voi proteja și că îi voi oferi dragostea și confortul pe care le merita. Împreună am găsit momente de fericire și speranță.

Tot ce și-a dorit vreodată a fost un loc în care să putem trăi împreună, să ne simțim în siguranță și să fim fericiți. Acum, mai mult ca oricând, vreau să-i ofer acel sentiment de cămin și pace în ultimele sale zile”, a scris Hernandez.

Un video cutremurător cu actrița a devenit acum public

Daveigh Chase ajunsese să trăiască pe străzile din centrul orașului Los Angeles în lunile premergătoare morții sale tragice, potrivit unor imagini video apărute recent.

În înregistrarea tulburătoare obținută în exclusivitate de publicația The Post, actrița poate fi văzută extrem de slăbită și aproape inconștientă, întinsă pe podeaua unui cort sau a unei rulote din Skid Row, zona din Los Angeles cunoscută pentru numărul mare de persoane fără adăpost.

Managerul ei de lungă durată, John Ryan, a declarat pentru publicație că, împreună cu sora ei vitregă, Gaia Brown, și cu ajutorul unui detectiv particular, o căutau de luni de zile înainte de a afla despre existența videoclipului, spre sfârșitul anului 2025.

El a spus că a reușit să vorbească la telefon cu Chase pentru a o salva și a o duce la tratament la scurt timp după ce a văzut imaginile, însă actrița „a dispărut” din nou până când el a ajuns în Skid Row.

Ryan a declarat că el și Brown plănuiseră să o îngrijească pe Chase în Los Angeles până când starea ei s-ar fi stabilizat, după care intenționau să o interneze într-un centru de reabilitare din Costa Rica, deținut de un prieten de-al său.

„Eram atât de aproape să o găsim”, a declarat el pentru The Post. „Daveigh era cea mai dulce persoană și una dintre cele mai strălucitoare prezențe din Hollywood. Nu-mi vine să cred că este real. Moștenirea și munca ei vor dăinui pentru totdeauna.”

Totuși, potrivit lui Ryan, bărbatul din spatele campaniei de strângere de fonduri este un impostor care ar fi încercat să obțină bani în mod nejustificat.

„Se pare că un bărbat care pretinde că este ‘iubitul’ ei — despre care nici prietenii, nici familia ei nu au auzit vreodată — a creat o campanie GoFundMe ‘în numele ei și al familiei ei’ și a trecut-o pe Daveigh drept organizator. Pot confirma că Daveigh avea un cont fiduciar constituit prin SAG (Screen Actors Guild) pentru a acoperi toate cheltuielile”, a declarat el pentru The Post.

Actrița ar fi primit, de-a lungul anilor, „milioane de dolari” din redevențele generate de activitatea sa ca vedetă-copil. Cu toate acestea, potrivit lui Ryan, banii au rămas nerevendicați deoarece Chase era „prea afectată” de consumul de heroină și fentanil pentru a-i putea accesa.

Ryan a mai afirmat că, odată cu decesul lui Daveigh Chase, fondurile respective ar urma să fie transferate rudelor sale apropiate, iar în acest caz beneficiar ar fi tatăl ei.

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Foto: Getty, Arhiva ELLE

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