Ce vor face Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil cu casa din Corbeanca. Familia s-a mutat recent într-un apartament în București: „În sfârșit, suntem…”

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Gabriela Prisăcariu se declară mai mulțumită ca niciodată de schimbarea pe care ea și Dani Oțil au făcut-o la începutul acestui an. Cei doi au renunțat la viața de la casă, în Corbeanca, și s-au mutat într-un apartament generos situat în nordul Capitalei, iar soția prezentatorului TV spune că adaptarea a fost mai ușoară decât s-ar fi așteptat.

Gabriela Prisăcariu se bucură de viața la bloc

Prezintă recent la un eveniment monden, Gabriela Oțil a vorbit despre noul stil de viață și despre planurile pe care familia le are în ceea ce privește proprietatea din Corbeanca.

Mutarea în București a venit cu un avantaj important pentru familie: mai puțin timp pierdut în trafic. Fostul model spune că noua locuință le oferă tot spațiul de care au nevoie, iar apropierea de oraș le-a schimbat rutina în bine.

„Da, între timp ne-am mutat din Corbeanca și stăm acum în București. În sfârșit, suntem la oraș. Economisim mult, stăm în zona de nord și economisim foarte mult timp pe care-l petreceam pe drum. Apartamentul e mare, avem destul loc, cam tot cât aveam și la casă. Mie îmi place aici.”, a spus Gabriela pentru Click.

Ce se va întâmpla cu vila din Corbeanca

Deși nu mai locuiesc acolo permanent, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu nu s-au despărțit încă de casa din Corbeanca. Familia mai merge din când în când în weekend, iar fiul lor încă își păstrează jucăriile în vechea locuință. Cu toate acestea, Gabriela recunoaște că nu se văd întorcându-se acolo și că, la un moment dat, proprietatea ar putea fi scoasă la vânzare.

„Deocamdată nu (nu vând casa din Corbeanca – n.red.)! Am păstrat-o, mai mergem în weekend, își ține copilul jucăriile acolo. Dar nu cred că o să mai locuim acolo. O s-o scoatem la vânzare, la un moment dat.”, a spus soția lui Dani Oțil pentru aceeași sursă.

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil s-au mutat cu chirie

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au decis ca în 2026 să facă pasul cel mare și să se mute din Corbeanca în București, lucru pe care cei doi îl plănuiesc de ceva timp.

Modelul a explicat pe rețelele de socializare care este motivul pentru care au luat această decizie, punând accent și pe modul în care va fi afectat fiul lor, Tiago.

„Așa cum vă spuneam, urmează o schimbare pentru noi… ne mutăm. Pierdem prea mult timp în trafic, mai ales când se lucrează la metrou pe DN, e jale. Ne gândim serios la viitor, mai ales pentru momentul în care Tiago va trebui să meargă la școală și la alte activități. Am emoții legate de cum va fi, pentru că eu nu sunt omul schimbărilor și îmi este foarte greu”, a scris soția lui Dani Oțil în mediul online.

Cei doi au decis ca momentan să se mute cu chirie, așteptând să vadă cum se acomodează cu locuitul la bloc, însă fiul lor pare a fi destul de încântat de alegerea părinților săi.

„Tiago este foarte fericit că stăm la bloc, avem și noi lift. O să fim singurii de la etajul 1 care folosesc liftul”, a povestit Gabriela pe internet.

Deși acum locuiesc cu chirie în București, cei doi nu renunță la locuința lor din Corbeanca.

„Deocamdată cu chirie până vedem exact cum ne este această schimbare…”, a scris Gabriela. „Deocamdată păstrăm casa din Corbeanca pentru weekenduri”.

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Foto: Instagram

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