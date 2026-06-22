Andreea Bălan, aniversare cu fast înainte de ziua ei de naștere. Cum a fost surprinsă de soțul ei, Victor Cornea

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Andreea Bălan a marcat împlinirea vârstei de 42 de ani printr-o petrecere organizată în avans, pe 20 iunie, alături de familie și de câțiva dintre cei mai apropiați prieteni. Cântăreața, care își sărbătorește oficial ziua pe 23 iunie, a împărtășit cu urmăritorii săi imagini de la evenimentul desfășurat într-un decor elegant.

Moment special alături de Victor Cornea și fiicele sale

Artista a fost înconjurată de oamenii dragi, iar printre invitați s-au numărat soțul ei, Victor Cornea, cele două fiice, mama sa și prieteni apropiați. Îmbrăcată într-o rochie neagră care i-a pus în valoare silueta, Andreea Bălan a fost răsfățată cu numeroase buchete de flori și s-a bucurat de o atmosferă relaxată și plină de emoție.

„Ziua de naștere este un prilej minunat de a te conecta cu oamenii dragi și de a împărtăși amintirile care ne-au legat de-a lungul anilor. Ziua mea este pe 23 iunie, sunt un Rac autentic, plin de emoție și sensibilitate, dar anul acesta am ales să sărbătoresc puțin mai devreme, deoarece Victor a plecat astăzi în turneu. Am petrecut câteva ore minunate împreună cu prietenii noștri dragi, am râs, am povestit și ne-am bucurat de fiecare moment.”, a transmis Andreea Balan pe Instagram.

Unul dintre cele mai emoționante momente ale serii a avut loc spre finalul petrecerii, când Victor Cornea i-a adus tortul aniversar. În aplauzele invitaților, artista a fost sărbătorită cu tradiționalul „La mulți ani”, iar Andreea Bălan a suflat în lumânări împreună cu fetițele sale, vizibil emoționată.

Pentru această ocazie specială, cântăreața a pregătit și un meniu atent ales. La aperitiv, invitații au avut parte de preparate precum salată de icre de știucă, zacuscă de casă cu sturion și guacamole, dar și hamsii crocante servite cu sos remoulade.

Felul principal a inclus mai multe variante sofisticate. Cei prezenți au putut opta pentru file de lup de mare la plită cu creveți Black Tiger și risotto cremos cu bisque de creveți, file de crap de Dunăre prăjit în mălai și servit cu mămăligă sau tagliata de vită cu rucola, parmezan și sos de piper verde.

Andreea Bălan și Victor Cornea, o nuntă de poveste

Pe 10 mai 2026, Andreea Bălan și Victor Cornea au organizat cununia religioasă, la aproximativ o lună de când s-au căsătorit civil. Evenimentul a avut loc pe malul Lacului Buftea, pe ponton în aer liber, iar ulterior cei doi s-au distrat la petrecerea fastuoasă în compania celor 250 de invitați.

La nuntă, Andreea Bălan și Victor Cornea și-au încântat invitații cu un decor floral spectaculos, format din peste 30.000 de flori. La cununia religioasă desfășurată pe ponton, invitații au fost întâmpinați de o arcadă uriașă decorată cu mii de flori. La eveniment și-au făcut apariția și câteva celebrități din showbiz-ul românesc, printre care Aurelian Temișan și soția lui, Monica Davidescu, Lora, Andreea Bănică și soțul ei, Lucian Mitrea.

Ce preparate au ales cei doi pentru nuntă

Andreea Bălan și Victor Cornea au vrut să își impresioneze cu adevărat invitații. Aceștia au putut asista la recitaluri susținute de 3 Sud Est, Luis Gabriel, Viorica și Ioniță de la Clejani și trupa The Colours.

În ceea ce privește meniul, mirii au optat pentru un mix între preparate tradiționale, combinate cu elemente sofisticate, variate.

La aperitiv, invitații au fost serviți cu carpaccio de vită cu pesto, cracker cu ton nicoise, tartă cu vitello tonnato, foie gras cu chutney de ceapă, sigara borefoietaj turcesc cu brânză feta și creveți, curmale cu gorgonzola și nuci, burrata cu spumă de avocado și trufe negre, bruschetta cu spanac și ou, unt cu ierburi aromatice, mini caprese, mix de măsline. Nu a lipsit nici peștele, mai exact, cod negru de Alaska cu sos miso alături de orez sălbatic condimentat cu togarashi. De asemenea, sarmalele tradiționale cu mămăliguță, smântână și ardei iute au avut loc de cinste, scrie Click!.

Unul dintre cele mai așteptate momente a fost venirea tortului. Cei doi au optat pentru un tort alb, decorat cu flori și realizat pe mai multe etaje. Ce a atras atenția tuturor a fost faptul că pe tort se afla o poză cu Andreea Bălan și soțul ei, Victor Cornea.

Citește și:

Irina Fodor, mărturisiri despre relația cu soțul ei. Ce s-a schimbat în căsnicia lor: „Am descoperit o nouă regulă'

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro