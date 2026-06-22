Ilinca Vandici, imagini din vacanța de vis alături de fiul ei. Ce destinație au ales după ziua ei de naștere

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După ce și-a sărbătorit ziua de naștere, Ilinca Vandici a ales să se bucure de câteva zile de relaxare departe de agitația cotidiană. Prezentatoarea TV a plecat într-o vacanță însorită, iar alături de ea se află și fiul său, de care este extrem de apropiată. Vedeta a împărtășit cu urmăritorii săi mai multe imagini din escapada de vară, surprinzând momentele de liniște și bucurie petrecute în compania celor dragi.

Ilinca Vandici și fiul ei, imagini din vacanță

În fotografiile publicate pe rețelele de socializare, Ilinca Vandici apare relaxată și zâmbitoare, profitând din plin de această perioadă dedicată familiei. Într-una dintre imagini, vedeta pozează la bordul unei ambarcațiuni, purtând un costum de baie care îi evidențiază silueta. De asemenea, ea l-a fotografiat și pe fiul ei, Zian, de care este foarte mândră și nu a ratat ocazia să publice imagini cu el.

Prezentatoarea a însoțit fotografiile cu un mesaj despre importanța timpului petrecut alături de oamenii dragi și despre bucuria de a descoperi locuri noi.

„Vacanțele au darul de a ne scoate din rutină și de a ne aminti cât de important este să ne facem timp pentru experiențe noi. Pentru locuri diferite, oameni dragi și momente care rămân cu noi mult timp!”, a scris Ilinca Vandici în mediul online.

Ilinca Vandici și-a sărbătorit ziua de naștere

Înainte de această escapadă, Ilinca Vandici a marcat și un moment special: ziua sa de naștere. Vedeta a împărtășit cu urmăritorii săi imagini de la aniversare, unde a impresionat într-o rochie roșie strălucitoare, perfect asortată cu decorul și cu spectaculosul tort în nuanțe de roșu, decorat cu numeroase inimioare.

Într-un videoclip postat pe rețelele de socializare, prezentatoarea apare suflând în lumânări și bucurându-se de momentul festiv. Alături de imagini, Ilinca Vandici a transmis și un mesaj emoționant despre lucrurile care contează cu adevărat pentru ea.

„În fiecare an îmi dau seama că cele mai frumoase cadouri nu se împachetează: oamenii, amintirile și liniștea de a fi exact unde trebuie să fiu.”, a scris ea pe Instagram.

Ilinca Vandici, declarații despre rolul de mamă

Prezentatoarea Kanal D vorbește deschis despre relația cu fiul ei și cât este de mândră de evoluția lui.

Aceasta spune că urmărește cu emoție fiecare etapă din dezvoltarea băiatului, observând zilnic schimbările prin care trece și modul în care se maturizează treptat.

„Evoluția lui cred că mă emoționează foarte tare. Faptul că văd în fiecare zi schimbări, faptul că văd în fiecare zi cum crește, cum se dezvoltă, cum gândește, cum acționează, cum devine din ce în ce mai responsabil”, a mărturisit prezentoarea TV pentru TVmania

Ilinca Vandici, declarație rară despre iubitul ei

Ilinca Vandici a confirmat că trăiește o nouă poveste de dragoste. Recent, vedeta TV a publicat pe rețelele de socializare un video în care le arată urmăritorilor săi colecția ei de pantofi sport. În acel clip, Ilinca Vandici menționează că ea și iubitul ei și-au achiziționat împreună același model de încălțăminte. Vedeta nu a dezvăluit identitatea partenerul ei și nici nu au publicat fotografii împreună.

„Povestea este că am la fel ca iubitul meu. Ne-am cumpărat amândoi la fel.”

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Foto: Instagram

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