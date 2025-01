Motivul pentru care Ilinca Vandici l-a dat pe fiul ei, Zian, la o școală privată: „Singura competiție este cu el însuși”

Ilinca Vandici și Andrei Neacșu, fostul ei partener cu care are un băiat, Zian, s-au separat de aproximativ un an. Deși vedeta nu a dorit să ofere inițial prea multe detalii despre această despărțire, ea a subliniat de fiecare dată că, în ciuda situației, ambii părinți sunt implicați activ în creșterea fiului lor.

Cu toate că situația dintre ea și fostul partener nu a fost un subiect des abordat, Ilinca a discutat deschis despre valorile educaționale pe care le dorește pentru fiul ei, Zian. Prezentatoarea TV a explicat ce principii ar vrea să îi transmită băiatului ei în creșterea și dezvoltarea sa.

Ilinca Vandici și-a dat astfel fiul la o școală privată, explicând că își dorește ca cel mic să învețe anumite lucruri care sunt transmite în această formă de învățământ.

De asemenea, Ilinca a explicat și a ales forma de învățământ privată deoarece se gândește la nevoile noii generații de copii.

Într-un interviu recent pentru CIAO.RO, Ilinca Vandici a povestit despre cea mai recentă experiență din America, unde s-a relaxat și a vizitat locurile unice pentru a cincea oară, dar a discutat și despre viața sa alături de Zian. La întoarcerea din SUA, Ilinca i-a oferit lui Zian un cadou și i-a făcut o promisiune specială.

„Am avut cam o lună de zile vacanță și cred că este prima dată în mulți ani de carieră când pot să leg așa mai multe săptămâni la rând pentru a mă relaxa și pentru a-mi încărca bateriile. Am început vacanța cu plecarea alături de Zian, pentru că și el era în vacanță de la școala de vară și atunci el fiind cumva pe primul plan m-am bucurat de conectarea asta de care am avut parte. După care într-adevăr am plecat în America, unde am stat vreo 2 săptămâni și ceva și m-am bucurat tare mult să mă reîntorc. Este cred a cincea oară când ajung acolo. Iubesc să mă reîntorc în locurile care îmi plac, care au o vibrație bună, care mă ajută și pe mine să descopăr cumva o altă lume, de unde să mă inspir.', a spus Ilinca Vandici.