Serena Williams revine în tenis, la 44 de ani. Ce a determinat surprinzătoarea decizie?

Serena Williams și-a anunțat revenirea în tenisul de cel mai înalt nivel, la 44 de ani. Care e motivul care a făcut-o să se răzgândească?

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  de  ELLE.ro
Serena Williams revine în tenis, la 44 de ani. Ce a determinat surprinzătoarea decizie?

Cea mai importantă știre din sport este aceea că Serena Williams revine în tenis. Și nu oricum. Aceasta își va face apariția pe terenurile cu iarbă de la Wimbledon, Grand Slam-ul britanic care debutează astăzi. Campioana americană anunțase deja că va juca la turneu alături de sora sa mai mare, Venus Williams, la dublu, dar acum aceasta va concura și la simplu, după ce a primit un wild card. Vestea a fost confirmată chiar de oficialii turneului, care s-au arătat încântați să ofere o astfel de invitație sportivei care dominat tenisul decenii la rând.

Ultimul meci oficial din cariera îndelungată a Serenei Williams a avut loc în 2022, la US Open, însă de atunci Williams a făcut aluzii la faptul că îi este dor de fosta sa ocupație. All England Club, care gestionează turneul de acum, a lăsat un wild card neanunțat pentru suspect de multă vreme, iscând speculații printre iubitorii tenisului cu privire la cine ar putea să revendice respectiva invitație. Și iată că acum avem confirmarea, Serena Williams revine pe teren. Misiunea acesteia nu va fi însă simplă, pentru că va avea de confruntat unele dintre cele mai bune jucătoare ale momentului, care sunt și mult mai tinere decât ea.

Serena Williams revine în locul în care și-a adjudecat trofeul de 7 ori în cariera sa (dar unde a pierdut în fața Simonei Halep în 2019), la 4 ani de la ultimul său meci, și a declarat deja că simte că nu are nimic de pierdut aici.

„Nu am nevoie să câștig. Am câștigat mai mult decât au făcut-o cei mai mulți oameni pe parcursul întregilor lor vieți, deci asta nu e important pentru mine. Dar e important să îmi aduc aminte de asta, pentru că nu am nimic de dovedit. Nu am nimic de pierdut, e doar un joc.”

Williams a explicat că își dorește ca fiicele sale să o vadă jucând, și a sugerat că revenirea sa are legătură cu vacanțele copiilor, care coincid cu debutul sezonului de iarbă în tenis. Ea a mai declarat și că îi lipsește atmosfera competițiilor, și că își dorește „o experiență diferită”.

„Pe parcursul acestei călătorii am pus multă presiune pe mine. Mi-a fost de-ajuns presiunea. Să fii atlet e pentru mine lucrul cel mai bun, în cel mai înalt loc, și să am ocazia să fac asta probabil pentru o ultimă dată e foarte incitant. Simt că am nevoie de mai mult antrenament ca să joc la simplu, vom vedea dacă vom ajunge acolo, dacă nu, asta nu e călătoria mea acum.”

Declarațiile au fost date după ce s-a aflat că Serena Williams revine la turneul Queens, unde a jucat alături de Victoria Mboko, alături de care a câștigat în două seturi în fața echipei Nicole Melichar-Martinez și Erin Routliffe.

„M-am distrat de minune”, a declarat Williams pe teren, după victorie. „Vicky a fost capabilă să mențină echipa la punctele importante. S-a simțit foarte natural să joc alături de ea.”

Cât despre motivul revenirii, Williams a declarat: „Nu avem nimic mai bun de făcut. Copiii nu mai au școală peste vară, deci de ce nu?”. Victoria Mboko, în vârstă de 19 ani, a fost entuziasmată să joace alături de idolul său, iar Williams a fost privită din tribune de întreaga sa familie – soțul Alexis Ohanian, și copiii Olympia și Adira.

Cât privește turneul de Grand Slam de la Wimbledon, acesta a mărit recent premiile jucătorilor, astfel încât toți cei care au beneficiat de wild cards vor primi în jur de o sută de mii de dolari. Însă nu se știe cu cine se va confrunta Williams în primul tur, însă deja fanii anticipează momentul tragerii la sorți a jucătoarelor.

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Foto: Arhiva ELLE

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