10 filme bune din anii 2000 care au primit recenzii negative, dar nu trebuie ratate

1. Mission: Impossible II

Tom Cruise, în rolul agentului FMI, merge la Sydney în misiune pentru a găsi și distruge o boală modificată genetic. Cu un scor de 57% pe Rotten Tomatoes, criticii au catalogat filmul drept unul dintre cele mai slabe din celebra franciză, cu toate că publicul a privit cu ochi buni prestația lui Tom Cruise.

2. Ocean’s Twelve

Filmul Ocean’s Twelve a reunit o mulțime de staruri de la Hollywood, cum ar fi George Clooney, Julia Roberts, Brad Pitt și Catherine Zeta-Jones. Este o continuare a filmului Ocean’s Eleven din 2001 și nu a fost suficient de convingătoare pentru critici, de aceea a avut și un scor de 55% pe Rotten Tomatoes.

3. Déjà Vu

Déjà Vu este o versiune SF după filmul Vertigo regizat de Alfred Hitchcock. În această peliculă în care au jucat Denzel Washington, Val Kilmer și Paula Patton, un agent ATF e parte dintr-o anchetă care investighează cine anume a bombardat un feribot în New Orleans. În ciuda scorului de 55% de pe Rotten Tomatoes, răsturnările de situație au întregit povestea peliculei.

4. The Break-Up

În filmul The Break-Up regizat de Peyton Reed, Gary și Brooke, interpretați de Vince Vaughn și Jennifer Aniston, locuiesc împreună de doi ani. În ciuda faptului că la început erau extrem de îndrăgostiți, ulterior ei au parte de neînțelegeri. Vor să se despartă, însă refuză să se mute din apartamentul lor. Cu toate că a fost criticat, obținând un scor de 42% pe Rotten Tomatoes, publicul a intrat repede în atmosfera tensionată.

5. The Box

Cameron Diaz și James Marsden au interpretat rolurile principale în filmul The Box. În peliculă, personajele lor formează un cuplu și li se oferă o înțelegere care vine cu avantaje pentru ei, dar consecințe grave pentru cei din jur. Dacă apasă butonul unei cutii, ei primesc un milion de dolari, însă o persoană va muri atunci când vor face asta. The Box are un scor de 42% pe Rotten Tomatoes.

6. The Fast and the Furious

Fast & Furious este o franciză clasică și aproape previzibilă, acesta fiind și motivul pentru care filmul din 2001 nu a convins criticii, obținând un scor de 55% pe Rotten Tomatoes. Cert este că publicul tot a rămas fascinat de cascadoriile spectaculoase.

7. The Mexican

Julia Roberts și Brad Pitt au jucat rolurile principale în filmul polițist The Mexican. Un bărbat vrea să transporte o armă veche peste graniță, iar iubita lui vrea să îl convingă să renunțe la legăturile sale criminale. Pe Rotten Tomatoes, filmul a obținut un scor de 54%, dar publicul a apreciat felul în care s-a îmbinat romantismul cu tensiunea unui film polițist.

8. The Devil’s Rejects

Rob Zombiea a scris și regizat filmul The Devil’s Rejects, despre o familie, pe nume Firefly, care pornește într-o răzbunare sângeroasă și fără milă. Pelicula a strâns un scor de 54% pe Rotten Tomatoes, iar privitorii au fost captivați de intensitatea care tot creșterea pe parcursul vizionării sale.

9. Semi-Pro

Actorul Will Ferrell l-a jucat pe Jackie Moon în filmul Semi-Pro, proprietarul, antrenorul și jucătorul echipei Flint Michigan Tropics din cadrul Asociației Americane de Baschet, care vrea să își motiveze echipa să își atingă potențialul. Poate că povestea nu este întocmai una ieșită de comun, de aici și scorul de 23% de pe Rotten Tomatoes, dar distribuția formată din Woody Harrelson, Maura Tierney, Jason Sudeikis și Kristen Wiig a compensat și a salvat pelicula de la un eșec pe toate planurile.

10. Gamer

Gerard Butler a interpretat rolul principal în filmul Gamer din 2009. Actorul a interpretat un condamnat la moarte care e controlat de către un adolescent într-un joc și trebuie să treacă peste fiecare sesiune pentru a supraviețui. Pelicula de acțiune a fost apreciată datorită premisei de la care pornește, cu toate că pe Rotten Tomatoes a avut un scor de 30%.

