Îți place să îi faci partenerului tot felul de surprize? Cu ce nevoi emoționale (ale lui sau ale tale) intră în conflict

Surprizele sunt o idee minunată care la un moment dat pot deveni epuizante (sau chiar deranjante) atât pentru tine cât și pentru partener.

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  de  Cristescu Catalina
Îți place să îi faci partenerului tot felul de surprize? Cu ce nevoi emoționale (ale lui sau ale tale) intră în conflict

Gesturile romantice, surprizele aduc entuziasm și apropiere într-o relație. Totuși, atunci când devin foarte frecvente sau sunt folosite pentru a obține anumite reacții, ele pot intra în conflict cu nevoi emoționale importante, atât ale tale, cât și ale partenerului. Înainte să organizezi următoarea surpriză, întreabă-te: fac asta pentru a-i oferi bucurie, pentru liniștea mea emoțională sau pentru că mă aștept la o anumită reacție? Țin cont de personalitatea și preferințele partenerului meu? Vreau să obțin ceva punctual? Răspunsul te poate ajuta să înțelegi mai bine ce nevoie încerci să îndeplinești și dacă modul ales susține cu adevărat relația.

Predictibilitatea lui

Nu toată lumea se simte confortabil cu surprizele. Pentru unele persoane, faptul că nu știu ce urmează poate genera anxietate reală. Dacă partenerul tău are o nevoie ridicată de organizare și predictibilitate, surprizele îl pot face să simtă că pierde controlul asupra propriului program sau asupra deciziilor care îl privesc.

Autonomia lui

Sigur, surprizele implică planuri făcute fără consultarea în prealabil a partenerului. Deși intenția este bună, lui până la urmă nu i s-a oferit posibilitatea să aleagă. În timp, pot apărea tensiuni mai ales dacă dorințele sau preferințele lui sunt ignorate în numele romantismului sau creșterii relației.

Validarea ta

Există situații în care surprizele sunt mai puțin despre bucuria partenerului și mai mult despre confirmarea propriei tale valori. Că tu ești o parteneră atentă, implicată, generoasă, care iată ce eforturi ești dispusă să faci, iar pentru asta el ar trebui să îți facă o statuie în fața casei, mai în glumă, mai în serios. Dacă investești mult timp și energie într-un gest și aștepți o reacție entuziastă, dezamăgirea poate fi mare atunci când partenerul răspunde mai rezervat. Oare surpriza este o modalitate indirectă de a căuta apreciere, recunoștință sau reasigurare?

Siguranța ta emoțională

Uneori gesturile spectaculoase sunt făcute pentru a te simți mai aproape de partener sau pentru a-ți reduce propriile temeri legate de relație. Dacă el este foarte încântat, atunci relația este în siguranță, nu te părăsește. Deci surpriza e o strategie nesănătoasă de control a partenerului și de a-ți calma, cel puțin pe moment, teama de abandon. O strategie prin care încerci să menții conexiunea sau să te asiguri că relația rămâne specială. Dar apropierea nu se realizează ocazional prin gesturile deosebite sau surprizele grandioase, ci ea se construiește zilnic prin gesturi mici încărcate de iubire, grijă, respect, prin comunicare autentică. Dacă surprizele devin principalul mod de a exprima afecțiunea, există riscul să fie neglijate formele mai profunde și mai constante ale conectării emoționale.

A fi acceptat așa cum e

Dacă tu organizezi mereu momente speciale, partenerul poate ajunge să fie sub presiunea unei exigențe de a se ridica la același nivel. În loc să se bucure de gesturi, el se compară cu tine, se critică spunându-și că nu face destul pentru relație. Deci surprizele creează o competiție tacită și o îngrijorare aproape instantă. Iată cu ce lucru grozav m-a surprins iubita mea, oare eu ce trebuie să organizez pentru data viitoare ca cel puțin să îi egalez efortul?

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Foto: PR

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