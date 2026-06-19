Bianca Censori, apariție inedită în Amsterdam. Personajul celebru care i-ar fi inspirat coafura

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Bianca Censori a atras din nou atenția publicului. Arhitecta a fost fotografiată alături de soțul său, Kanye West, la ieșirea din restaurantul francez Ciel Bleu din Amsterdam, iar noua sa coafură i-a făcut pe mulți să o compare cu Prințesa Leia din universul Star Wars.

În vârstă de 31 de ani, Censori și-a purtat părul prins în două cocuri împletite, reinterpretând într-o manieră contemporană unul dintre cele mai cunoscute look-uri asociate personajului interpretat de Carrie Fisher în filmele create de George Lucas.

Pentru această apariție, Bianca a ales o rochie alb-perlată cu bretele subțiri, dresuri în aceeași nuanță și pantofi cu toc. Paleta cromatică a ținutei a amintit de costumele purtate de Prințesa Leia de-a lungul francizei Star Wars.

Kanye West, în vârstă de 48 de ani, a optat pentru o jachetă din piele cu aspect uzat, un tricou alb, pantaloni din piele și o pereche de bocanci.

Cei doi au fost surprinși ținându-se de mână în timp ce părăseau restaurantul și se îndreptau către o mașină privată. În imaginile publicate de Page Six, Bianca Censori și Kanye West par relaxați și bine dispuși, zâmbindu-și reciproc înainte de plecare.

Bianca Censori, despre critici și imaginea sa publică

În decembrie 2025, Bianca Censori a oferit publicației Interview Magazine un interviu atipic despre criticile cu care se confruntă și imaginea sa publică. Soția lui Kanye West a ales să nu răspundă personal întrebărilor, fiind reprezentată de o tânără care purta o mască din plastic inspirată de chipul ei.

Întrebată dacă s-a simțit vreodată „captivă” în imaginea creată în jurul ei, femeia mascată a declarat:

„O femeie aflată în lumina reflectoarelor este forțată să privească versiuni ale ei multiplicându-se fără consimțământul său”.

Aceasta a continuat:

„Oamenii proiectează, oamenii inventează, oamenii șterg. Așa că ea sculptează versiunile pe care ei le creează, aceste sine fantomatice. Aceasta nu este o confesiune a sentimentului de a fi captivă. Este un act de recuperare. Ea își revendică clonele neautorizate. Nu este captivă în imaginea sa publică. O multiplică până când originalul devine un mit”.

„Bianca privește rețelele sociale într-un mod neutru, nu ca pe ceva în care este implicată emoțional, ci ca pe un spațiu în care percepțiile se transformă rapid și public. Nu caută nici laude, nici reacții negative, dar este atentă la modul în care ambele se formează și circulă. Sunt două fețe ale aceluiași mecanism perceptiv, iar contrastul dintre ele este util”, se mai arată în interviu.

„Reacțiile negative nu sunt un scop, dar sunt revelatoare. Ele arată unde se află sensibilitățile culturale și ce sunt oamenii incapabili sau reticenți să numească direct. Scopul final al Biancăi este autoexprimarea”.

Detalii despre relația cu Kanye West

Bianca Censori a intrat în atenția publicului internațional după ce a început o relație cu Kanye West, în 2022. Cei doi s-au căsătorit pe 20 decembrie 2022, la mai puțin de o lună după finalizarea divorțului artistului de Kim Kardashian. Cu toate acestea, Bianca Censori ar fi încercat în repetate rânduri să iasă din căsnicia cu Kanye West.

Potrivit People, care citează o sursă din cercul celor doi, Censori, în vârstă de 31 de ani, „era foarte nefericită în mariajul lor de ceva vreme”. Aceeași sursă susține că soția rapperului ar fi „încercat de mai multe ori” să pună capăt relației înainte ca West să ajungă recent la dezintoxicare.

Informațiile au apărut în contextul în care, potrivit Page Six, cei doi s-ar fi despărțit în februarie 2025, după doi ani de căsnicie. La acel moment, publicația cita o sursă care afirma că Bianca Censori „ajunsese la limită”, iar motivele ar fi fost legate de comportamentul lui West.

Page Six nota că despărțirea ar fi fost influențată de decizia artistului de a vinde tricouri cu svastică și de declarațiile sale privind „controlul” asupra partenerei sale, după ce aceasta a apărut la premiile Grammy într-o rochie complet transparentă.

„Nu vrea să aibă nimic de-a face cu acel circ”, declara sursa pentru Page Six. „El spune că ea doar e ‘supărată pe el’, dar în acest moment i-a spus că pentru ea totul s-a încheiat”.

Potrivit aceleiași publicații, la momentul respectiv, Kanye West ar fi fost convins că Bianca Censori se va „întoarce” la el, iar purtătorul său de cuvânt a negat existența unui divorț iminent.

Ulterior, până la finalul lunii, relația ar fi intrat din nou într-o fază de reconciliere. Conform Page Six, cei doi ar fi „decis să își mai dea o șansă” și nu ar fi fost „pregătiți să renunțe unul la celălalt”.

Foto: Arhiva ELLE

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