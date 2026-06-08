Nunta lui Dua Lipa cu Callum Turner: de la invitați de marcă la rochii fabuloase și o locație asociată cu mafia

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Nunta lui Dua Lipa cu Callum Turner, la doar câteva zile de la ceremonia civilă discretă din Londra, la care au participat doar familia și câțiva apropiați, pare celebrarea perfectă a unei povești de dragoste demnă de o comedie romantică. Cântăreața și actorul s-au întâlnit, așa cum arată azi întreg Internetul fascinat de viața fabuloasă a celor doi, într-un mod care demonstra că sunt făcuți să fie împreună: cei doi, povestea la un moment dat Turner, stăteau alături și întâmplarea face că citeau aceeași carte – Trust, de Hernan Diaz (tradusă și în limba română și publicată de editura Litera). Dându-și seama de coincidență, au râs și au intrat în vorbă, realizând că în fapt de-abia terminaseră primul capitol. „Deci suntem pe aceeași pagină”, și-a amintit Turner că i-ar fi spus viitoarei sale partenere.

De parcă asta nu era destul, relația dintre cei doi a evoluat spectaculos, cel puțin dacă este să ne luăm după postările artistei, care pare a fi într-o perpetuă vacanță alături de soțul ei. Evident, a venit și momentul cel mare – iar nunta lui Dua Lipa cu Callum Turner s-a oficiat în Londra, la starea civilă, unde cântăreața a ales să poarte un spectaculos costum Schiaparelli, identificat imediat de fani drept o referire la celebrul costum de nuntă al Biancăi Jagger.

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Peste weekend, însă, întreg mapamondul a stat cu sufletul la gură să vadă nunta lui Dua Lipa din Italia, știut fiind faptul că aceasta și actorul în vârstă de 36 de ani plănuiau o petrecere ca în povești. Aceștia au avut 200 de invitați, selectați unul și unul, alături de care au petrecut trei zile și trei nopți în Palermo. Petrecerea, a raportat publicația Vanity Fair, ar fi costat 1,73 milioane de dolari și ar fi implicat închirierea unei întregi piețe, precum și semnarea unor contracte de confidențialitate cu locuitorii din zonă. Totuși, multiple publicații au arătat că unii localnici nu au fost mulțumiți de întreaga poveste și au protestat la descinderea celor bogați și celebri într-o zonă care este în mod notoriu precară.

Tema centrală pentru nunta lui Dua Lipa a fost muzica, alături de modă, iar locația propriu-zisă a fost Villa Valguarnera, o clădire din secolul al XVIII-lea care, de-a lungul istoriei sale, a fost utilizată și ca adăpost pentru mafie, care a deținut controlul asupra clădirii în anii 1980, dorind să o transforme în cazino. Ceva mai târziu, vila a intrat în posesia Vittoriei Alliata Di Villafranca, care locuiește încă pe proprietatea devenită iconică și pentru faptul că exteriorul său a fost folosit pentru filmările la cel de-al doilea sezon din The White Lotus.

Printre invitații de mare calibru la nunta lui Dua Lipa cu Callum Turner s-au numărat, desigur, familiile celor doi, dar și apropiați celebri. Elton John, spre exemplu, cu care cântăreața a avut o colaborare de mare succes (Cold Heart – Pnau remix – care a fost lansat în 2021 și a ajuns pe locul 1 în topurile din multiple țări) a cântat tinerilor miri una dintre piesele sale iconice, Your Song.

De asemenea, celebrării i s-au alăturat Charli XCX alături de partenerul său de viață, Tove Lo, Donatella Versace – despre care se spune că ar fi realizat rochia de mireasă, Grace Gummer și Mark Ronson și mulți alții. De muzică s-au ocupat Carl Cox, Martin Garrix, David Guetta și Peggy Gou. Invitații au început să apară de joi seara, și au fost cazați într-un hotel de lux din Palermo, Igiea, unde costul camerelor este de mai bine de 1000 de euro pe noapte. Ei s-au bucurat de o petrecere pe un yaht, iar vineri o altă petrecere a însuflețit Galleria Moderna. Pentru această ocazie, Dua Lipa a purtat o rochie Botega Venetta cu pene, cu spatele gol, și o poșetă asortată, în valoare de aproape 3.000 de euro.

Nunta propriu-zisă, însă, care a avut loc la Villa Valguanera, a rămas până la acest moment secretă, cu doar câteva detalii fiind făcute publice de diverși invitați. Dua Lipa, se pare, ar fi purtat o rochie bogat ornamentată cu pietre strălucitoare, iar mireasa a fost adusă la vilă cu o limuzină, intrând pe o alee mărginită cu Bougainvillea (floare de hârtie). Locul nunții a fost un mic chioșc în fața vilei, unde a avut loc schimbul de jurăminte, iar clădirea principală a fost decorată cu bujori și zambile. Dineul care a urmat a fost conceput de Tony Lo Coco, un chef care deține stele Michelin, și care a gândit pentru nunta lui Dua Lipa un meniu inspirat de gastronomia locală, care includea anelletti alla Norma, panelle și crocché, precum și deserturi tradiționale: cassate și cannoli.

În plus, invitații au fost serviți cu țigări și pe fiecare dintre scaunele pe care au stat aceștia au găsit câte o batistă brodată manual, cu textul: „Stay mad with me forever”, cu siguranță o glumă a cuplului. Nunta lui Dua Lipa s-a încheiat cu un foc de artificii spectaculos, care a durat 10 minute. Iar a doua zi petrecerea a continuat cu un brunch în cadrul căruia artista a fost văzută purtând o rochie Chloe din dantelă albă, accesorizată cu o poșetă în formă de lebădă de la același brand, în valoare de 4.500 de euro. În toate ocaziile în care a fost văzută în Italia, Dua a purtat bijuterii de la brand-ul Bvlgari, a cărui ambasadoare este.

Foto: Getty, arhiva ELLE

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