Filme excepționale lansate în ultimii 10 ani, care merită din plin toată atenția ta

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Următoarele filme, care propun deschiderea unor conversații importante și schimbarea mentalităților, îți vor traversa până și cele mai ascunse cotloane ale sufletului.

1. Juste la fin du monde (2016)

It’s Only The End of the World sau Juste la fin du monde, cum este titlul original, este un film regizat de Xavier Dolan și are la bază o piesă de teatru cu același nume scrisă de Jean-Luc Lagarce. Această dramă ni-l prezintă pe Louis, un dramaturg gay care revine în casa familiei sale după mai bine de un deceniu de absență, pentru a le spune rudelor că este bolnav în fază terminală. Ajuns acasă, Louis se simte mai degrabă sufocat și copleșit de familia sa mult prea ocupată cu lucruri superficiale. Ceea ce adaugă o tușă evidentă de vulnerabilitate sunt prim-planurile care surprind emoția distribuției compusă din nume celebre precum Marion Cotillard, Léa Seydoux, Nathalie Baye, Vincent Cassel și Gaspard Ulliel. Juste la fin du monde a obținut în anul 2016 Marele Premiu al Juriului la Festivalul de Film la Cannes.

2. Close (2022)

Regizorul belgian Lukas Dhont a obținut Marele Premiu (Grand Prix) la Festivalul de Film de la Cannes pentru drama sa, Close. În film, îi cunoaștem pe Léo și Rémi, doi băieți și buni prieteni în vârstă de 13 ani. Cei doi își petrec aproape tot timpul împreună și între ei se observă o legătură specială, care e distrusă brusc de remarcile homofobe primite la școală, după ce o fată îi întreabă dacă sunt împreună. De aici, filmul pornește într-un traseu care te va bulversa și pune serios pe gânduri despre cum ne raportăm la normele sociale.

3. Passages (2023)

Dacă vrei să vizionezi pe ecrane dinamica unui triunghi amoros, Passages, filmul cineastului Ira Sachs, este o propunere de luat în seamă. Pelicula îi are în rolurile principale pe Franz Rogowski, Ben Whishaw şi Adèle Exarchopoulos și ne prezintă povestea unui cuplu gay, format din Tomas și Martin, care întâmpină tensiuni în căsătorie atunci când unul dintre ei se implică într-o poveste pasională de iubire cu o tânără, pe nume Agathe. Martin și Agathe ajung pe rând să ducă o luptă pentru inima lui Tomas, și el la rândul lui confuz de propriile trăiri.

4. Fallen Leaves (2023)

Fallen Leaves este o comedie romantică semnată de regizorul finlandez Aki Kaurismäki. Nu e tocmai o poveste de dragoste obișnuită, dar care excelează tocmai printr-o perspectivă diferită. Protagoniștii sunt Ansa, o femeie care lucrează într-un supermarket, și Holappa, un muncitor în construcții. Amândoi sunt prinși în cercul singurătății, dar totuși vor să aibă parte de conexiune umană și să trăiască fiorii iubirii. Se întâlnesc și, cu toate că abia dacă își vorbesc, privirile lor spun mult mai multe.

5. How to Have Sex (2023)

Scenarista și regizoarea Molly Manning Walker și-a făcut debutul cinematografic cu How to Have Sex, un film care ne readuce aminte cât de importante sunt discuțiile despre consimțământ și recunoașterea semnelor unui abuz. În pelicula răsplătită cu premiul Un Certain Regard la Cannes, Tara și prietenele ei, Em și Skye, pleacă într-o escapadă în stațiunea Malia, Creta, cu intenția de a explora din punct de vedere sexual. Tara resimte presiunea prietenilor ei de a face sex, dar începutul acestui capitol din viața ei vine cu o experiență traumatizantă și cu un abuz. Iar momentul în care se ciocnește cu această realitate dură o destabilizează.

6. No Other Land (2024)

No Other Land, desemnat cel mai bun documentar la Oscar în 2024 și premiat la Festivalul Internațional de Film de la Berlin, este încă o dovadă puternică a rezistenței palestinienilor în fața genocidului desfășurat de statul Israel. În filmul realizat de cineaștii-activiști palestinieni Basel Adra și Hamdan Ballal și cineaștii israelieni Yuval Abraham și Rachel Szor, aflăm de ororile cu care se confruntă palestinienii în timpul ocupației ilegale și a extinderii israeliene din Cisiordania. Multe cadre sunt filmate cu telefonul, pentru că astăzi acest dispozitiv a ajuns un instrument vital pentru palestinienii care documentează în timp real un genocid.

7. Bird (2024)

Bird, filmul regizat de Andrea Arnold, propune o meditație la anii complicați și foarte tulburi ai adolescenței. Bailey este o fată de 12 ani care trăiește într-un mediu foarte haotic cu tatăl ei, Bug, care decide să se căsătorească cu iubita lui cu care e de trei luni. În plimbările ei de prin împrejurimi și în încercarea de a-și găsi locul în lumea măreață, îl întâlnește pe Bird, care aduce un strop de speranță în viața ei. Bird pendulează în mod duios între ficțiune și realitate și este lipsit de clișeele despre maturizare.

8. Sorry, Baby (2025)

Eva Victor a scris și regizat Sorry, Baby, o dramă despre cum îți recapeți puterea și fragilitatea emoțională. Eva Victor, care și interpretează rolul principal, are o prestație demnă de urmărit, pentru că o joacă pe Agnes, o tânără profesoară de literatură care trece printr-un abuz și parcurge un proces prin care își explorează și vindecă trauma lăsată de acel incident. Agnes merge mai departe și o face așa cum consideră, în termenii și ritmul ei.

9. Sentimental Value (2025)

Regizorul Joachim Trier a descusut trauma transgenerațională în filmul Sentimental Value, premiat la multiple festivaluri importante ale industriei cinematografice. Actorul Stellan Skarsgård interpretează un regizor, pe nume Gustav Borg, care după ani de absență, se reunește cu fiicele sale, Agnes și Nora, și îi propune celei din urmă, care e actriță de teatru, să joace rolul principal în ceea ce va deveni filmul lui de revenire. Sentimental Value, care are o distribuție remarcabilă, completată de Renate Reinsve, Inga Ibsdotter Lilleaas și Elle Fanning, pornește dintr-un demers de autocunoaștere și se continuă cu acceptarea unui trecut nevindecat.

10. The Voice of Hind Rajab (2025)

The Voice of Hind Rajab, drama regizoarei tunisiene Kaouther Ben Hania, se dovedește cu fiecare secvență a fi o experiență de vizionare zguduitoare și copleșitoare, dar necesară de urmărit. Filmul este, de fapt, o reconstituire a poveștii lui Hind Rajab, fetița palestiniană în vârstă de cinci ani, care a fost ucisă în ianuarie 2024 de Forțele de Apărare Israeliene (IDF). Soldații au tras 335 de gloanțe în mașina în care se afla cu alți membri ai familiei. Filmul include înregistrările reale purtate de Hind cu voluntarii de la Societatea Semilunii Roșii Palestiniene, în care imploră ore în șir să fie salvată. The Voice of Hind Rajab a obținut Leul de Argint la Festivalul Internațional de Film de la Veneția și este o mărturie puternică a realității nedrepte în care statul Israel comite activ un genocid în Gaza.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro