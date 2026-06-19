Casa lui Shannen Doherty a fost vândută la aproape doi ani de la moartea actriței pentru o sumă fabuloasă. Cui îi vor reveni banii

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Casa din Malibu a lui Shannen Doherty, pe care actrița o considera un adevărat refugiu, a fost vândută la aproape doi ani de la moartea sa. Potrivit TMZ, proprietatea și-a găsit un nou proprietar pentru suma de 7,65 milioane de dolari.

Shannen Doherty, cunoscută publicului pentru rolurile sale din serialele Beverly Hills, 90210 și Charmed, a murit în iulie 2024, la vârsta de 53 de ani, după o lungă luptă cu cancerul.

Proprietatea din Malibu a fost scoasă la vânzare pentru prima dată în august 2025. Inițial, conacul a fost listat la 9,5 milioane de dolari, însă prețul a fost redus câteva zile mai târziu la 9,45 milioane de dolari. Ulterior, locuința a fost retrasă de pe piață și relistată în martie 2026, la prețul de 8,25 milioane de dolari.

Potrivit TMZ, citând declarații oferite anterior de agentul imobiliar Chris Cortazzo, de la Compass, pentru The Wall Street Journal, banii obținuți în urma vânzării vor reveni mamei actriței, Rosa Doherty.

Shannen Doherty a cumpărat proprietatea în 2004, pentru 2,56 milioane de dolari, și a locuit acolo până la moartea sa. În 2018, casa a trecut printr-un amplu proces de renovare, după ce zona a fost afectată de incendiul Woolsey Fire.

Locuința dispune de cinci dormitoare și oferă priveliști spectaculoase asupra Oceanului Pacific. Curtea include o piscină, o terasă din lemn amenajată cu șezlonguri și mai multe zone dedicate relaxării în aer liber.

Decizia luată de Shannen Doherty cu doar o zi înainte de moartea sa

Shannen Doherty a luat o decizie neașteptată cu doar o zi înainte de deces, alegând să finalizeze divorțul de soțul ei, Kurt Iswarienko.

Documentele judecătorești obținute de Page Six arătau că vedeta din Beverly Hills, 90210 a fost de acord să renunțe la pensia alimentară din partea soțului și la o „dizolvare implicită sau necontestată” a căsătoriei lor, ceea ce indica faptul că fostul cuplu și-a rezolvat divorțul în afara instanței.

Doherty a semnat acordul pe 12 iulie, iar fotograful a semnat documentul pe 13 iulie, ziua în care fosta vedetă din serialul Charmed a pierdut lupta de ani de zile cu cancerul.

„Este dorința reciprocă a părților să efectueze o soluționare completă și definitivă a tuturor intereselor lor patrimoniale respective, viitoare și prezente, prin prezenta hotărâre și să rezolve complet orice și toate problemele legate de împărțirea proprietății, cereri de rambursare și/sau credite, întreținere pentru soț și onorariile și costurile avocaților”, se arată în documentele depuse la tribunal.

Cum a fost surprinsă actrița cu o lună înainte de deces

Shannen Doherty a fost văzută zâmbind alături de prietenii săi în ultimele imagini publice realizate înainte de moartea sa. Vedeta din Beverly Hills, 90210 a fost fotografiată alături de prietenul său apropiat, Chris Cortazzo, și de o altă prietenă, pe 16 iunie, în timp ce ieșeau din restaurantul Kristy’s de pe malul apei din Malibu, California.

Cei trei păreau să fie într-o stare de spirit excelentă și se bucurau de compania reciprocă. Cortazzo avea chiar și un braț pus afectuos în jurul lui Doherty.

Shannen Doherty, declarații emoționante despre lupta cu cancerul

Într-un interviu acordat publicației People, actrița a vorbit despre problemele de sănătate cu care se confrunta, dezvăluind că boala se răspândise și la oase. Cu toate acestea, Doherty își păstrase optimismul și pofta de viață.

„Nu vreau să mor. Nu am terminat cu viața. Nu am terminat cu iubirea. Nu am terminat cu creația. Nu am terminat cu speranța de a schimba lucrurile în bine. Pur și simplu… nu am terminat”, a spus Shannen pentru People.

După diagnosticul inițial de cancer de sân din 2015, Doherty a suferit o mastectomie și a fost supusă chimioterapiei și radioterapiei. Deși în 2017 a dezvăluit că boala a intrat în remisie, doi ani mai târziu cancerul a revenit.

„Când te întrebi: ‘De ce eu? De ce am făcut cancer?’ și apoi ‘De ce a revenit cancerul? De ce sunt în stadiul IV?’, asta te determină să cauți scopul mai mare în viață”, a spus actrița.

Doherty a dezvăluit atunci pe contul său de Instagram că boala s-a răspândit și la creier și că a suferit o intervenție chirurgicală.

„16 ianuarie 2023. Operație chirurgicală. Am avut o tumoră la cap pe care au vrut să o îndepărteze și, de asemenea, să facă o biopsie. E clar că încerc să fiu curajoasă, dar sunt pietrificată. Frica a fost copleșitoare pentru mine. Speriată de toate posibilele rezultate rele, îngrijorată de faptul că o părăsesc pe mama mea și de impactul pe care asta l-ar avea asupra ei. Îngrijorată că voi ieși din operație fără să mai fiu eu. Așa poate arăta cancerul”, a mărturisit Shannen Doherty.

Foto: Arhiva ELLE

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