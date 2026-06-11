Callum Turner, dezvăluiri rare despre relația cu Dua Lipa și începutul poveștii de dragoste: „Îți dorești să fii inspirat de persoana alături de care ești”

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Callum Turner a vorbit deschis despre relația sa de lungă durată cu Dua Lipa, oferind câteva detalii rare despre viața lor împreună.

Actorul britanic în vârstă de 36 de ani a declarat într-un interviu acordat publicației The Hollywood Reporter, realizat cu doar câteva săptămâni înainte de nunta sa cu artista, că partenera lui reprezintă o importantă sursă de inspirație în plan creativ.

„Îți dorești să fii inspirat de persoana alături de care ești”, a spus el.

Deși la momentul interviului nu a oferit detalii despre ceremonia de căsătorie, care a avut loc pe 31 mai la primăria din Londra și a fost urmată de o petrecere amplă organizată în weekendul următor în Sicilia, Callum Turner a explicat cum reușesc el și Dua Lipa să își mențină relația în ciuda programelor profesionale încărcate.

„Ne asigurăm că petrecem cât mai mult timp împreună”, a declarat actorul.

Callum Turner și Dua Lipa au fost văzuți pentru prima dată împreună în ianuarie 2024, după ce au participat la premiera serialului Masters of the Air de la Londra. În iulie același an, artista și-a oficializat relația pe Instagram, iar în iunie 2025 a dezvăluit într-un interviu pentru British Vogue că cei doi sunt logodiți.

Deși preferă să își păstreze viața personală departe de lumina reflectoarelor, Turner a oferit de-a lungul timpului câteva detalii despre pasiunile pe care le împărtășește cu iubita sa, inclusiv dragostea pentru cinematografie.

La momentul interviului, actorul a povestit că merseseră recent la cinema pentru a vedea filmul horror de succes „Obsession” și că urmăreau împreună unul dintre filmele sale preferate, „One Flew Over the Cuckoo’s Nest” („Zbor deasupra unui cuib de cuci”).

„Era prima dată când îl vedea și i-am spus: ‘Sunt câteva fețe celebre aici. Să vedem dacă le recunoști'”, a povestit Turner râzând. „M-am comportat ca un adevărat arogant: ‘Eu am mai văzut filmul, așa că vezi dacă observi anumite lucruri!'”

Actorul a explicat că alegerea acestui clasic a venit după ce au răsfoit lista comună de filme și seriale pe care intenționează să le urmărească.

„Eu și Dua avem amândoi un univers artistic foarte bogat, din care ne inspirăm și pe care îl împărtășim unul cu celălalt”, a spus el.

Cei doi evită de regulă să vorbească despre relația lor în interviuri, însă nu se feresc să apară împreună la evenimente publice. Fanii au remarcat adesea prezența lui Turner în fotografiile și postările pe care Dua Lipa le distribuie din călătoriile sale din întreaga lume.

Potrivit The Hollywood Reporter, cuplul și-a petrecut primele luni ale anului la Paris, după care s-a întors pentru o perioadă de aproximativ o lună în locuința lor din Londra. În restul anului, cei doi vor locui în Statele Unite, unde Callum Turner va începe filmările pentru mai multe producții importante.

Printre acestea se numără remake-ul filmului Possession, în care joacă alături de Margaret Qualley, dar și drama sportivă The Comebacker, unde va apărea alături de Tom Hanks.

În plus, actorul are programate pentru această vară lansările filmelor independente Rose of Nevada și Rosebush, dar și comedia romantică One Night Only, în care joacă alături de Monica Barbaro. Producția este considerată una dintre cele mai așteptate comedii romantice ale sezonului.

Foto: Instagram

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