Ryan Reynolds, mărturisiri rare despre accidentul grav pe care l-a suferit: „Mi-am rupt toate oasele de pe partea stângă a corpului”

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Ryan Reynolds a vorbit despre unul dintre cele mai dificile momente din viața sa, dezvăluind că, la vârsta de 18 ani, a fost victima unui accident grav provocat de un șofer aflat sub influența alcoolului. Actorul a povestit experiența în cadrul unui videoclip realizat pentru GQ, în care a montat mobilier IKEA împreună cu colegul său din serialul Welcome to Wrexham, Rob Mac.

Reynolds și-a amintit că, în seara respectivă, ieșise dintr-un bar și consumase o bere, însă a decis să nu conducă până acasă.

„Când aveam 18 ani, am ieșit dintr-un bar și băusem o bere. Chiar dacă aveam doar patru străzi până acasă, nici nu se punea problema să conduc.”

Deși a considerat că a luat „o decizie înțeleaptă și corectă”, actorul a fost lovit de un șofer beat în timp ce se îndrepta pe jos spre casă.

„Am petrecut patru săptămâni în spital”, și-a amintit Ryan Reynolds.

Mărturisirea l-a surprins chiar și pe Rob Mac, care a reacționat imediat.

„Poftim? Este pentru prima dată când aud asta”, i-a spus acesta.

„Da, mi-am rupt toate oasele de pe partea stângă a corpului”, a răspuns Reynolds. „M-a lovit atât de puternic, încât mașina lui nu a mai putut fi folosită”.

Nu este însă pentru prima dată când Ryan Reynolds vorbește despre acest accident. Într-un interviu acordat CTV News în 2011, actorul și-a amintit și de momentele petrecute în spital alături de tatăl său.

„Îmi amintesc că tatăl meu stătea acolo cu un recipient pentru vomă. Se pare că vărsasem în timp ce eram inconștient”, declara el la acea vreme, potrivit HuffPost.

Cu umorul care l-a caracterizat întotdeauna, Reynolds a povestit și un detaliu stânjenitor din perioada recuperării.

„L-am acoperit pe omul acela din cap până în picioare cu propria mea vomă. De atunci, am rămas o epavă șubredă și plină de probleme”, a declarat el.

În ciuda rănilor severe, Ryan Reynolds a continuat să accepte roluri solicitante din punct de vedere fizic, iar seria Deadpool este unul dintre cele mai cunoscute exemple. Într-un interviu acordat publicației Variety în 2022, actorul explica faptul că, odată cu înaintarea în vârstă, a început să fie mai precaut în ceea ce privește cascadoriile.

„Cred că este important să faci cât mai multe dintre cascadorii pe cont propriu, dar mă retrag atunci când este ceva prea extrem și există un profesionist pregătit să intervină”, a declarat el.

Tot atunci, Reynolds a glumit spunând că „nu poți să mănânci Advil ca pe cerealele de la micul dejun”.

„Începi să simți durerea. După ce am împlinit 35 de ani, să fiu aruncat pe ciment nu mi s-a mai părut amuzant. A devenit un coșmar”.

În perioada următoare, Ryan Reynolds va putea fi văzut în filmul Mayday, care va avea premiera pe 4 septembrie. Actorul își va relua, de asemenea, rolul lui Deadpool în Avengers: Doomsday, producție programată să ajungă în cinematografe pe 18 decembrie.

Ryan Reynolds, mărturisiri sincere despre Blake Lively

Recent, Ryan Reynolds a făcut o serie de declarații rare despre disputa legală dintre soția sa, Blake Lively, și Justin Baldoni, într-un interviu acordat în cadrul emisiunii Sunday Sitdown, moderată de Willie Geist.

Potrivit declarațiilor făcute în timpul unei înregistrări live a segmentului, actorul a fost întrebat despre modul în care el și Blake Lively au gestionat, ca familie, expunerea generată de procesul legal intens mediatizat din ultimul an și jumătate.

„Evident, expunerea publică are avantajele ei, dar poate fi și dificilă. Tu și Blake, în ultimul an și jumătate, ați trecut prin acest proces legal foarte public. Cum ați reușit să gestionați asta ca familie?”, a spus gazda Willie Geist.

Ryan Reynolds a făcut referire la diferența dintre percepția publică și realitatea din spatele acesteia.

„Îți dai seama cu adevărat de iluzia din spatele multor lucruri, diferența dintre viața digitală și viața reală. Fără să intru în prea multe detalii, pot doar să spun că nu am fost niciodată mai mândru de soția mea”.

Actorul a continuat, subliniind admirația pe care o are pentru partenera sa.

„Oamenii nu au idee ce se întâmplă cu adevărat. Nu am fost niciodată mai mândru de cineva care are un asemenea nivel de integritate, care o aduce cu sine și o poartă în tot ceea ce face”.

În cadrul aceleiași apariții, starul cunoscut pentru rolul din Deadpool a vorbit și despre viața de familie, menționând nașterea celui de-al patrulea copil, primul lor băiat, Olin, venit pe lume în 2024.

„A fost o greșeală. Nu am vrut să se întâmple asta… jur! Nu plănuiam, dar, Doamne, ce bucurie a fost”.

În același context, informații apărute în presă indică faptul că Ryan Reynolds a sprijinit-o constant pe Blake Lively, inclusiv în momentele tensionate legate de situația profesională.

Un reprezentant al lui Reynolds a confirmat pentru Puck News, în luna ianuarie: „Da, Ryan s-a implicat, ce soț nu și-ar susține soția și mama copiilor săi?”.

Foto: Profimedia

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