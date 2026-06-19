Două redacții, o misiune comună: mai multă informație relevantă pentru public, într-un parteneriat Libertatea.ro & Euronews România

Libertatea.ro și Euronews România lansează două noi formate video short, sub brandul 5Știri - 5Știri Economic și 5Știri Global, un proiect editorial construit în jurul unei misiuni comune: aceea de a aduce informația relevantă mai aproape de public, într-un format adaptat modului în care oamenii consumă astăzi conținut.

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  . Actualizat 19.06.2026, 21:22,  de  ELLE
Două redacții, o misiune comună: mai multă informație relevantă pentru public, într-un parteneriat Libertatea.ro & Euronews România

Într-un context în care social media a devenit una dintre principalele surse de informare pentru milioane de oameni, iar atenția publicului este tot mai fragmentată, cele două redacții își unesc expertiza editorială pentru a livra informație credibilă, explicată clar și contextualizată, în formate video scurte, relevante și ușor de urmărit.

Parteneriatul răspunde unei realități tot mai evidente în industria media: adaptarea jurnalismului la noile obiceiuri de consum nu mai este o opțiune, ci o necesitate. În 2026, publicul își dorește informație rapidă, dar nu superficială; accesibilă, dar verificată; scurtă, dar relevantă. Libertatea.ro și Euronews România își propun să răspundă acestei nevoi printr-un format care combină rigoarea jurnalistică, experiența editorială și distribuția organică în social media.

Primul dintre cele două formate, 5Știri Economic, va selecta și explica cele mai importante cinci știri economice ale săptămânii. Prezentat de Daniel Coman, jurnalist Euronews România, formatul va pune accent pe context, impact și relevanța deciziilor economice pentru viața de zi cu zi a românilor, si va fi difuzat in fiecare marti, de la ora 20:00, pe platformele digitale și canalele social media ale Libertatea.ro și Euronews România.

Cel de-al doilea format, 5Știri Global, prezentat de Cătălin Lenta, jurnalist Euronews România, va aduce în atenția publicului cele mai importante evenimente internaționale ale săptămânii, explicând modul în care acestea influențează România și viața cetățenilor săi. Prin context și analiză, formatul își propune să transforme marile teme globale în informații relevante și ușor de înțeles pentru publicul local. 5Știri Global va fi lansat in perioada urmatoare si va fi difuzat in fiecare miercuri, de la ora 20:00, pe platformele digitale și canalele social media ale Libertatea.ro și Euronews România.

„Libertatea.ro a investit constant în dezvoltarea unor formate editoriale relevante pentru publicul digital. Credem că viitorul jurnalismului de calitate înseamnă și capacitatea de a adapta informația la noile comportamente de consum. Parteneriatul cu Euronews România reunește două redacții puternice, cu experiență complementară și cu aceeași preocupare pentru acuratețe, context și relevanță. Prin 5Știri Economic și 5Știri Global, ne propunem să aducem publicului informații esențiale, explicate limpede și accesibil, acolo unde acesta își petrece din ce în ce mai mult timpul: în mediul digital și pe retele de socializare”, a declarat Mădălina Rădulescu, Head of Editorial, Ringier România.

„Acest parteneriat cu Euronews România vine într-un moment în care publicul are nevoie de informație clară, relevantă și ușor de accesat, indiferent de platforma pe care o consumă. Ne bucurăm să construim împreună un proiect care pune în valoare experiența și credibilitatea ambelor redacții și care aduce jurnalismul de calitate mai aproape de oameni, într-un format adaptat ritmului actual de consum media. Credem că astfel de colaborări pot deschide noi direcții pentru industria media și pot contribui la consolidarea relației de încredere dintre brandurile editoriale și public', a declarat Roxana Cristolovean, Head of Media Development & Partnerships, Ringier România”, a declarat Roxana Cristolovean, Head of Media Development & Partnerships, Ringier România.

„Într-o perioadă în care oamenii sunt bombardați cu informații, fie ele false sau veritabile, cred că rolul nostru este să oferim context și explicații clare. Economia nu înseamnă doar cifre, statistici, indici și grafice. Înseamnă viață. Facturi, salarii, rate, acele repere în funcție de care ne calculăm orice decizie importantă. Îmi propun să explic subiectele importante pe înțelesul tuturor și să arăt cum se traduc marile decizii economice în viața de zi cu zi a românilor. Iar colaborarea cu Libertatea ne permite să ajungem la un public mai larg și să transformăm subiectele economice, europene și de actualitate în informații utile, care îi ajută pe oameni să înțeleagă mai bine lumea în care trăiesc și să ia decizii mai informate”, a declarat Daniel Coman, jurnalist, Euronews România.

„Sunt bucuros că două branduri media care fac jurnalism digital serios în România aleg să colaboreze. Este un semn că și noi, și Ringier România, mizăm pe același lucru: conținut de calitate, adaptat platformelor. La Euronews, gândim fiecare producție originală în linie cu specificul platformei pe care urmează să apară. Iar proiectele 5Știri sunt un exemplu concret al acestei abordări și își găsesc loc firesc alături de celelalte formate pe care le-am construit. Parteneriatul cu Libertatea confirmă că există un public care încă vrea să fie informat chiar și pe rețelele de socializare. Dar și că brandurile media din România pot și ar trebui să trateze această responsabilitate cu maximă seriozitate”, a declarat Silviu Calangiu, Head of Digital, Euronews România.

Noile formate vor fi distribuite pe platformele digitale și canalele social media ale Libertatea.ro și Euronews România, consolidând angajamentul ambelor redacții de a aduce jurnalismul de calitate mai aproape de public și de a transforma informația relevantă într-un instrument accesibil pentru înțelegerea lumii în care trăim

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