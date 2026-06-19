Speak, mărturisiri despre cel mai mare șoc al vieții sale și momentul care l-a schimbat radical: „E groaznic”

Speak a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. Deși se bucura de succes profesional și avea concerte aproape zilnic, artistul spune că împlinirea vârstei de 30 de ani l-a făcut să conștientizeze cât de singur se simțea.
Speak a vorbit deschis despre un episod care l-a marcat profund, deși, la exterior, părea că traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei sale. Artistul a mărturisit că împlinirea vârstei de 30 de ani a coincis cu un moment de conștientizare dureros, care l-a făcut să își reevalueze complet viața personală.
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În cadrul propriului podcast, „Internet Bârfe”, cântărețul a povestit că succesul profesional nu a reușit să compenseze sentimentul de singurătate pe care l-a resimțit în acea perioadă. Deși avea numeroase concerte și se bucura de aprecierea publicului, în plan personal lucrurile stăteau cu totul diferit.
Speak a explicat că șocul a venit chiar în ziua aniversării sale, când a realizat că foarte puțini oameni i-au fost alături într-un moment pe care îl considera important.
„Eu, șocul meu mi l-am luat, șocul vieții mi l-am luat la 30 de ani. Fix în ziua în care am făcut 30 de ani, nu m-a sunat nimeni. Mama, fratele, tata, atât. Și atunci mi-am dat seama că eu, până atunci, îmi trăisem viața prin viața altcuiva și când am rămas singur, eram singur în casă, cu o prăjitură… Eram la masă… Rău, rău, rău… Și mă uitam așa la ea și zic: ‘Bă, am făcut 30 de ani, ești prost? Și eu nu am pe nimeni! Nu am, sunt singur pe Pământ!’. E groaznic! Și eu venisem de undeva, foarte de sus. Adică aveam concerte în fiecare zi aproape, eram cu hit-urile alea, cu evengreen-urile. Și mi-am dat seama, zic: ‘Bă, ce fac?'”
Artistul spune că acea perioadă a reprezentat un punct de cotitură, care l-a obligat să își analizeze prioritățile și să își găsească propriul echilibru. După câteva luni în care a încercat să înțeleagă ceea ce i se întâmplă, Speak a decis să își schimbe perspectiva și să fie mai deschis către experiențe noi și către lucrurile pe care până atunci le ignorase.
„De a doua zi, am început să zic ‘DA’ la orice. Mi-am revenit pe 1 ianuarie, atunci era 24 octombrie (ziua sa de naștere, n.red). Mi-am instalat Netflix, abia apăruse. Zic cum am trecut eu peste. Era abia la început, l-am instalat și primul film la care m-am uitat, nu fac caterincă, mă jur, a fost ‘Viața unui pornstar’. După care, m-am jucat mult pe PlayStation. De la 1 ianuarie, pe 01.01.2017, aia a fost”, a mai spus artistul.
Relația dintre Speak și Ștefania este una dintre cele mai apreciate din lumea mondenă autohtonă. Cei doi au aniversat recent 9 ani de când formează un cuplu și continuă să fie la fel de apropiați. Experiența trăită împreună la emisiunea „Asia Express”, unde au ajuns până în finală, i-a consolidat și mai mult, iar întoarcerea acasă a venit cu o schimbare importantă: logodna.
Întrebată cum reușesc să păstreze echilibrul într-o relație de durată, mai ales în condițiile unui program aglomerat, artista a explicat că secretul constă în modul în care își gestionează timpul liber.
„Muncim mult pentru ce iubim, iar timpul liber îl investim tot în ce iubim și îl petrecem împreună”, a declarat iubita lui Speak pentru Libertatea.
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Foto: Instagram
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