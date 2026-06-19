Speak, mărturisiri despre cel mai mare șoc al vieții sale și momentul care l-a schimbat radical: „E groaznic”

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Speak a vorbit deschis despre un episod care l-a marcat profund, deși, la exterior, părea că traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei sale. Artistul a mărturisit că împlinirea vârstei de 30 de ani a coincis cu un moment de conștientizare dureros, care l-a făcut să își reevalueze complet viața personală.

Speak, adevărul despre cel mai șocant moment din viața lui

În cadrul propriului podcast, „Internet Bârfe”, cântărețul a povestit că succesul profesional nu a reușit să compenseze sentimentul de singurătate pe care l-a resimțit în acea perioadă. Deși avea numeroase concerte și se bucura de aprecierea publicului, în plan personal lucrurile stăteau cu totul diferit.

Speak a explicat că șocul a venit chiar în ziua aniversării sale, când a realizat că foarte puțini oameni i-au fost alături într-un moment pe care îl considera important.

„Eu, șocul meu mi l-am luat, șocul vieții mi l-am luat la 30 de ani. Fix în ziua în care am făcut 30 de ani, nu m-a sunat nimeni. Mama, fratele, tata, atât. Și atunci mi-am dat seama că eu, până atunci, îmi trăisem viața prin viața altcuiva și când am rămas singur, eram singur în casă, cu o prăjitură… Eram la masă… Rău, rău, rău… Și mă uitam așa la ea și zic: ‘Bă, am făcut 30 de ani, ești prost? Și eu nu am pe nimeni! Nu am, sunt singur pe Pământ!’. E groaznic! Și eu venisem de undeva, foarte de sus. Adică aveam concerte în fiecare zi aproape, eram cu hit-urile alea, cu evengreen-urile. Și mi-am dat seama, zic: ‘Bă, ce fac?'”

Artistul spune că acea perioadă a reprezentat un punct de cotitură, care l-a obligat să își analizeze prioritățile și să își găsească propriul echilibru. După câteva luni în care a încercat să înțeleagă ceea ce i se întâmplă, Speak a decis să își schimbe perspectiva și să fie mai deschis către experiențe noi și către lucrurile pe care până atunci le ignorase.

„De a doua zi, am început să zic ‘DA’ la orice. Mi-am revenit pe 1 ianuarie, atunci era 24 octombrie (ziua sa de naștere, n.red). Mi-am instalat Netflix, abia apăruse. Zic cum am trecut eu peste. Era abia la început, l-am instalat și primul film la care m-am uitat, nu fac caterincă, mă jur, a fost ‘Viața unui pornstar’. După care, m-am jucat mult pe PlayStation. De la 1 ianuarie, pe 01.01.2017, aia a fost”, a mai spus artistul.

Ștefania, despre relația de 9 ani cu Speak

Relația dintre Speak și Ștefania este una dintre cele mai apreciate din lumea mondenă autohtonă. Cei doi au aniversat recent 9 ani de când formează un cuplu și continuă să fie la fel de apropiați. Experiența trăită împreună la emisiunea „Asia Express”, unde au ajuns până în finală, i-a consolidat și mai mult, iar întoarcerea acasă a venit cu o schimbare importantă: logodna.

Întrebată cum reușesc să păstreze echilibrul într-o relație de durată, mai ales în condițiile unui program aglomerat, artista a explicat că secretul constă în modul în care își gestionează timpul liber.

„Muncim mult pentru ce iubim, iar timpul liber îl investim tot în ce iubim și îl petrecem împreună”, a declarat iubita lui Speak pentru Libertatea.

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Foto: Instagram

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