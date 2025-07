Alexia Eram și Mario Fresh, față în față din nou, într-un club de pe litoral. Cum au fost surprinși cei doi

Lumea showbiz-ului a fost surprinsă de o reîntâlnire neașteptată între Alexia Eram și Mario Fresh, care au format un cuplu admirat timp de aproape un deceniu. Despărțirea lor de la finalul anului trecut a luat prin surprindere publicul, însă viața i-a condus pe drumuri separate: creatoarea de conținut are o relație nouă, iar artistul este, de asemenea, într-o altă poveste de iubire.

Mario Fresh și Alexia Eram, surprinși în același loc

Într-un weekend plin de soare și atmosferă estivală, drumurile lor s-au intersectat, aducând o doză de tensiune într-un cadru care părea destinat relaxării. Pe o plajă din Mamaia, Mario Fresh a petrecut o zi alături de familie și de actuala parteneră, în timp ce, în apropiere, Alexia Eram se afla la altă plajă, alături de iubitul său și fratele ei, Aris, potrivit cancan.ro. Vezi imaginile AICI.

Seara, atmosfera s-a mutat în club, unde Alexia Eram și partenerul ei se aflau deja. Ulterior, și Mario Fresh a ales același local pentru a-și încheia ziua. Alexia ar fi fost vizibil deranjată de prezența lui Mario și l-ar fi acuzat pe acesta că a venit în mod expres în club, știind că ea va fi acolo. Aceste vorbe au generat o discuție intensă între cei doi, tensiunea fiind resimțită în jurul lor.

Pentru a preveni ca lucrurile să se complice, în scenă au intervenit Aris și managera clubului. Cei doi au reușit să detensioneze momentul, oferindu-le foștilor parteneri ocazia de a discuta într-un cadru mai puțin încărcat.

În cele din urmă, cei doi au părăsit clubul pentru a avea o conversație privată, sub privirile discrete ale celor care îi însoțeau, susține publicația. Deși momentul a fost unul cu emoții intense, lucrurile s-au domolit rapid, iar seara s-a încheiat fără alte episoade notabile.

Mario Fresh, răspuns surprinzător despre Alexia Eram

După o relație care a durat opt ani, Mario Fresh și Alexia Eram au ales drumuri separate, iar în prezent fiecare trăiește o nouă poveste de dragoste. Totuși, întrebarea dacă ar mai fi dispus să intervină pentru fosta iubită într-un moment critic nu l-a lăsat indiferent pe artist.

Invitat în podcastul găzduit de Bursucu, Mario Fresh a fost provocat să răspundă la o întrebare ipotetică: ar sări în ajutorul Alexiei, dacă aceasta l-ar contacta în mod neașteptat?

Bursucu: „Te-ai duce dacă te sună pe tine? Am nevoie de ajutorul tău acum.” Mario Fresh: „Mă pui într-o situație foarte delicată să spun acum treaba asta. Are un bărbat acasă. Să meargă bărbatul ei, de ce să merg eu?!”

Dialogul a continuat, iar Mario a oferit o explicație suplimentară, sugerând că nu ar fi vorba neapărat de orgoliu, ci de bun simț și context.

Bursucu: „Este doar orgoliul tău de bărbat sau faptul că nu simți să te duci?”

Mario Fresh: „Nu. Îți dai seama, cum să mă duc?! Ar fi ciudat. Nu ar fi ciudat un pic? Dacă ar fi fost să fie singură, să avem un alt deznodământ, cu siguranță. Suntem oameni, dacă are nevoie cu siguranță de un lucru, de un favor din partea mea și doar eu pot să-l fac și nu are nevoie de un plasture de la farmacie, da. L-aș face. Dar dacă mă chemi să-ți aduc pastile că nu are cine să-ți aducă pastile, găsești… Dacă doar eu pot să fac asta, sunt acolo, normal.”

Citește și:

Michelle Obama, dezvăluiri despre cele două fiice ale sale. Ce decizie radicală a luat Malia pentru a se desprinde de părinții ei faimoși

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro