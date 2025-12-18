Ana Bodea s-a întors în sala de balet. Actrița, amintiri prețioase din copilărie: „Mi se face dor”

Ana Bodea a ales să vorbească sincer despre legătura profundă pe care o are cu baletul, într-un moment cu o încărcătură aparte, chiar în perioada în care „Spărgătorul de nuci” revine pe scene. Actrița din serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN” a împărtășit public nostalgia pentru anii în care viața ei gravita în jurul sălii de repetiții și a emoțiilor trăite recent, când a pășit din nou într-un spațiu dedicat baletului, după mult timp.

Ana Bodea, nostalgică după balet

Pentru Ana Bodea, participarea la o clasă de balet în stil Balanchine, organizată de Balanchines Legacy, a avut o semnificație mult mai profundă decât simpla mișcare. A fost o reconectare cu o parte definitorie din parcursul ei artistic, cu disciplina și sensibilitatea care i-au modelat formarea.

„Suntem în plin sezon Nutcracker și bineînțeles, mi se face dor de balet. De anii în care sala de repetiții era acasă și disciplina făcea parte din fiecare zi. La emoția dinainte de muzică, la liniștea dinaintea primului pas. Ora de balet în stil Balanchine, organizată de Balanchine’s Legacy a fost o reîntâlnire firească cu o parte importantă din mine”, a scris actrița pe rețelele de socializare.

Publicul larg a cunoscut-o pe Ana Bodea odată cu apariția ei în serialul „Lia – soția soțului meu”, însă drumul ei artistic a început cu mult înainte, în lumea exigentă a baletului. Într-un podcast recent, actrița a vorbit deschis despre anii adolescenței, când a studiat la celebra școală Balșoi din Moscova, una dintre cele mai dure instituții de profil din lume.

Invitată la podcastul realizat de Virgil Ianțu, Ana a rememorat presiunea constantă și standardele extrem de ridicate la care era supusă zilnic. Acea perioadă a lăsat urme adânci, iar actrița a mărturisit că, din dorința de a se conforma cerințelor impuse, a ajuns să se confrunte cu anorexia. Situația a devenit critică atunci când, la doar 15 ani, cântărea 28 de kilograme, fiind nevoie de intervenția medicilor pentru a-și putea reveni.

După primul an de studiu, Ana Bodea a fost nevoită să se oprească și să se concentreze pe recuperare, atât din punct de vedere fizic, cât și emoțional. A fost un moment de ruptură, dar și de resetare, care a contribuit ulterior la redescoperirea ei pe un alt drum artistic.

Detalii despre relația cu Valentin Butnaru

Pe plan personal, Ana Bodea trăiește o poveste de dragoste alături de jurnalistul Valentin Butnaru. Actrița a povestit că relația lor a început în urma unei reîntâlniri, deși se cunoșteau de mai mult timp.

„L-am reîntâlnit pe Valentin după ce am început serialul (noi ne știam de câțiva ani). Am început să vorbim și lucrurile au decurs ca și cum ne-am fi știut de o viață întreagă. Mie îmi plăcea de el, ca om, ca bărbat, trebuie să recunoaștem că arată perfect. Dar l-am iubit cu adevărat când ne-am reîntâlnit și l-am cunoscut pe el: așa cum este, cum se comportă, cum scoate la iveală cea mai bună parte a mea și cele mai frumoase sentimente din lume”, a spus Ana Bodea pentru VIVA!

