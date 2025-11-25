7 reguli de frumusețe pe care trebuie să le încalci

Însă sunt câteva reguli de frumusețe care au fost făcute pentru a fi încălcate!

1. Folosește-ți degetele!

Unii specialiști în frumusețe jură că cele mai bune ustensile pentru a aplica machiajul sunt pensulele și burețeii însă, atunci când îți aplici fondul de ten sau anticearcănul cu degetele, ai o experiență tactilă care îți indică atunci când ai un exces de produs sau o problemă cu textura acestuia. Așa că uită de indicații și folosește-ți degetele!

2. Machiază-ți genele inferioare

Am fost învățate să sărim peste machierea genelor inferioare atunci când aplicăm tuș sau mascara. Dar să știi că nu vei arăta nici mai bătrână și nici mai neîngrijită dacă nu respecți această regulă. Pe vremuri, când produsele nu erau la fel de performante și curgeau, indicația avea sens, însă acum e complet depășită.

3. Ochi sau buze

Vrei un look îndrăzneț? Ochii smokey și buzele roșii sunt o combinație fatală… de fapt, de femeie fatală! Ignoră regula de a-ți evidenția doar un singur atu al feței. Îți vei da seama singură dacă arăți ca un clovn sau nu atunci când te uiți în oglindă.

4. Nu te pensa deasupra sprâncenei

Suntem sfătuite de experți să nu pensăm deloc deasupra sprâncenei, însă, atunci când un specialist modelează o pereche de sprâncene, nu ține cont de aceste reguli. Acesta este un sfat pentru fetele care își îngrijesc sprâncenele acasă, pentru a preveni eventualele dezastre. Însă, dacă ești sigură pe penseta ta și pe simțul tău estetic, nu trebuie să ții cont de nicio indicație.

5. Asortează-ți sprâncenele la culoarea părului

Adevărul este că nici măcar fetele cu părul natural (adică nevopsit) nu au întotdeauna sprâncenele de aceeași culoare cu părul, deci dacă optezi pentru colorarea suvițelor, menținerea unei armonii cromatice cu sprâncenele e un efort inutil.

6. Albastrul e dificil

În anii ’80, machiajul cu albastru din belșug era la modă, deși arăta de coșmar, deci experții în frumusețe l-au declarat dificil, astfel vânzările au scăzut și companiile s-au orientat spre alte palete coloristice. Totuși, albastrul flatează toate culorile de iris, deci poți încerca să-ți conturezi ochii cu tuș albastru, mascara albastru sau, de ce nu, un smokey eyes albastru.

7. Blush-ul se aplică pe „merele” obrajilor

Doar are sens să se simuleze prin machiaj o îmbujorare naturală! Însă accentuarea centrului obrajilor nu arată întotdeauna foarte realist. Când aplici blush, încearcă să extinzi zona atinsă de pensulă. Pigmentează puțin și lobul urechilor, nasul sau tâmplele. Vei obține un efect mult mai natural!

