Cum arăta Bianca Censori înainte de a fi cu Kanye West. Au fost dezvăluite imagini rare cu ea din 2021

Mai multe imagini cu Bianca Censori din 2021 au fost făcute publice abia acum. Cum arăta atunci arhitecta?

Au apărut mai multe fotografii inedite cu Bianca Censori din 2021, atunci când activa ca model, cu mult înainte de a șoca prin aparițiile sale publice extravagante și ținute provocatoare. În imaginile de atunci publicate acum de către TMZ, ea este îmbrăcată în hainele semnate de la un brand australian deținut de o prietenă, are părul lung șaten dat pe spate și un machiaj subtil. Fanii au putut remarca o schimbare în stilul ei de vestimentar de atunci, de dinainte să se căsătorească cu Kanye West, și cel de acum, de când formează un cuplu cu rapperul.

Bianca Censori circa 2021 before her transformation as Kanye West's muse ✨ pic.twitter.com/QYBtVToLBP