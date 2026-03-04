Radu Vâlcan, primele declarații despre filmările de la Insula Iubirii sezonul 10: „Știu că nerăbdarea este mare”

Radu Vâlcan a oferit primele declarații despre filmările unui nou sezon din show-ul Insula Iubirii de la Antena 1.

Cel mai așteptat format al anului. Show-ul fenomen care a câștigat atenția întregii țări, comentat la fiecare sezon și tot mai urmărit cu fiecare ediție, Insula Iubirii, a pornit încă o dată la drum, în Thailanda! Cupluri cu povești puternice care abia așteaptă să fie descoperite de către cei de acasă, ispite hotărâte să fure privirile și să câștige atenția celor din jur și 21 de zile pentru testul suprem al relațiilor! E vremea să se scrie povești de neuitat, care vor putea fi urmărite, în acest an, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Au început filmările pentru Insula Iubirii sezonul 10

De peste două săptămâni, sub un soare puternic, forfota a început, odată cu sosirea echipei de producție! Fiecare detaliu a fost bine pus la punct, astfel încât cele două vile în care se desfășoară istoria sezonului să fie pregătite pentru sosirea celor care le vor locui! De acum, totul este gata – Coastal Escape și Twin Villa își vor deschide porțile și drumul spre povestea unui sezon 10 de neratat!

În ultimele zile, separat, cuplurile, ispitele fete, ispitele băieți au ajuns în Thailanda și așteaptă cu emoție întâlnirea cu Radu Vâlcan, dar și cea dintre ei. Ce reacții vor apărea, cum se vor crea primele conexiuni și cum vor arăta primele ore de interacțiune, rămâne de descoperit. Un lucru e sigur – Cine iubește, nu lasă!

Radu Vâlcan, dezvăluiri despre Insula Iubirii sezonul 10

Gazda show-ului, Radu Vâlcan, a ajuns deja de câteva zile în Thailanda, s-a acomodat cu locurile care îi sunt an de an aproape și este gata pentru a le aduce celor de acasă un nou sezon al show-ului fenomen. Liantul dintre cei care au venit în cuplu și povestitorul perfect pentru telespectatori, Radu Vâlcan declară cu entuziasm despre un nou sezon din show-ul de la Antena 1:

„Pentru mine, finalul lunii februarie, înseamnă anual un singur lucru – revenirea în Thailanda și cunoașterea participanților din noul sezon. Ca de fiecare dată, am primit deja multe mesaje despre concurenți, despre filmări și mă bucur că, în sfârșit, vă putem oferi această informație, atât de așteptată – începem! Știu că nerăbdarea este mare, dar vă asigur că totul este pregătit cu multă atenție de întreaga echipă și că așteptarea va merita. Ne revedem curând, iar până atunci fiți cu ochii pe noi, să vedeți ce surprize v-am pregătit!”, spune Radu Vâlcan, prezentatorul show-ului Insula Iubirii de la Antena 1. 

Pentru moment, nu se cunosc informații cu privire la cuplurile care participă în show și nici referitoare la ispitele feminine și masculine, însă fanii abia așteaptă să afle mai multe despre noul sezon Insula Iubirii.

Ce aspecte ascunse din interiorul relațiilor vor ieși la iveală? Ce vor afla participanții despre ei înșiși în urma acestei participări? Cum vor pleca acasă cei care au venit ca un cuplu: împreună, despărțiți sau alături de altcineva? Toate întrebările își vor găsi răspunsul în sezonul 10 Insula Iubirii, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Foto: Instagram

