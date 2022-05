Ce cadou controversat a primit Kim Kardashian înainte de MET Gala 2022

Kim Kardashian, în vârstă de 41 de ani, a uimit publicul la Gala Met de luni seară, când a apărut îmbrăcată cu rochia emblematică a lui Marilyn Monroe, aceeași rochie pe care celebra actriță a purtat-o atunci când i-a cântat „La mulţi ani” preşedintelui american John F. Kennedy, în anul 1962, la aniversarea de 45 de ani, cu câteva luni înainte de moartea ei.

Pe lângă toate acestea, vedeta reality a primit cadou, înainte de eveniment și o bucată reală din părul blond al vedetei de la Hollywood.

Muzeul Ripley’s Believe it Or Not! Museum din Orlando, Florida, a postat pe contul său de Instagram un video în care este surprins momentul în care Kim Kardashian a primit o șuviță din părul lui Marilyn Monroe.

„În timp ce Kim Kardashian proba rochia la sediul Ripley’s Believe It or Not!, echipa noastră a surprins-o cu o cutie de argint în care se afla o bucată reală din părul blond al Marilyn”, se arată în descrierea clipului.

„Echipa de la Ripley’s Believe It or Not! a umplut, de asemenea, dressingul ei de la Gala Met cu o grămadă de suveniruri legate de Marilyn Monroe și JFK pentru a-i inspira look-ul”, se mai arată în descriere.

Clipul o prezintă pe Kim deschizând o cutie albastră plină cu hârtie absorbantă și părând foarte șocată atunci când a văzut șuvițele de păr.

„Este atât de cool”, a spus Kardashian. „Va dormi alături de mine în fiecare noapte.”

Experții au lansat o serie de critici cu privire la alegerea lui Kim Kardashian de a purta rochia lui Marilyn Monroe. Justine De Young, profesoară de istoria modei la Fashion Institute of Technology, a declarat pentru publicația People că apariția vedetei „a fost iresponsabilă și inutilă.”

„Ea poate – și a făcut – o comandă după o replică care nu ar fi distinsă de original. O astfel de bucată emblematică a istoriei americane nu ar trebui să fie expusă riscului de deteriorare doar pentru o creștere a ego-ului și o ședință foto.”

Istoricul și colecționarul Scott Fortner, care deține una dintre cele mai mari colecții private din lume care au aparținut actriței, a adăugat:

„Rochia a fost făcută la comandă pentru Marilyn Monroe. Nu este o îmbrăcăminte obișnuită. A fost creată de designerul câștigător al unui premiu Oscar, Jean Louis, care realizase costume pentru ultimele două filme ale lui Marilyn, The Misfits și Something’s Got to Give.”

Potrivit People, rochia s-a vândut în 2016 cu 4,8 milioane de dolari la Julien’s Auctions, iar după a fost achiziționată de Muzeul Ripleys Believe It Or Not și este cea mai scumpă rochie vândută vreodată la licitație.

