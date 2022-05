Povestea rochiei pe care Kim Kardashian a purtat-o la Met Gala 2022

În mod cert, Kim Kardashian știe cum să își facă apariția la un eveniment și să atragă privirile și nu a făcut o excepție pentru Met Gala 2022.

Pentru tematica din acest an de la Met Gala 2022, Kim Kardashian a ales să surprindă pe toată lumea cu alegerea ținutei ei, iar motivul este unul întemeiat. Vedeta a fost îmbrăcată în aceeași rochie pe care Marilyn Monroe a purtat-o atunci când i-a cântat „La mulţi ani” preşedintelui american John F. Kennedy, în anul 1962, la aniversarea de 45 de ani, cu câteva luni înainte de moartea ei. Rochia transparentă și strălucitoare a fost inspirată dintr-o schiță realizată de Bob Mackie pentru designerul de costume Jean Louis.

Kim Kardashian a dezvăluit pentru Vogue că ideea de a purta această rochie iconică i-a venit la gala de anul trecut, când a purtat o ținută semnată Balenciaga. „Ideea chiar mi-a venit după gala din septembrie anul trecut. M-am gândit ce aș fi făcut pentru tema americană dacă nu ar fi fost look-ul Balenciaga? Care este cel mai american lucru la care te poți gândi? Și asta este Marilyn Monroe. Pentru mine, cel mai important moment al lui Marilyn Monroe a fost acela când i-a cântat „La mulți ani” lui JFK, a fost acea privire.”

Inițial, Kim Kardashian a probat o replică a rochiei, pentru a vedea dacă i se potrivește. Rochia originală a ajuns la casa din California a vedetei cu un avion privat de la muzeul Ripley’s Believe It or Not din Orlando, Florida. Dar, a observat că rochia nu i se potrivea. „Rochia a fost transportată de paznici și a trebuit să port mănuși pentru a o proba. Când am văzut că nu mi se potrivea, am vrut să plâng pentru că nu poate fi modificată deloc.” Așa că, a decis să urmeze o dietă cu câteva luni înainte de eveniment și a slăbit 7 kilograme în 3 săptămâni. „Nu m-am înfometat, dar am fost extrem de strictă.” La proba finală, rochia i s-a potrivit perfect.

Kim Kardashian a purtat rochia originală pe covorul roșu de la Met Gala 2022 preț de câteva minute, cât timp a făcut fotografii alături de iubitul ei, Pete Davidson. Având în vedere povestea impresionantă a rochiei și cât de fragilă este, nu a vrut să își asume vreun risc. Ulterior, s-a schimbat într-o replică a rochiei.

„Sunt extrem de respectuoasă cu rochia și cu ceea ce înseamnă ea pentru istoria americană. Nu mi-aș fi dorit niciodată să stau în ea sau să mănânc sau să risc să o deteriorez și nu voi purta machiaj pe corp. De obicei fac asta”, a mai povestit Kim Kardashian pentru Vogue. „Totul a trebuit să fie cronometrat într-un mod specific și a trebuit să exersez cum să urc pe scări.” Pentru a completa look-ul Kim și-a vopsit părul pentru a ajunge la acea nuanță de blond a lui Marilyn Monroe.

„Sunt atât de onorată să port rochia emblematică pe care Marilyn Monroe a purtat-o în 1962 pentru a-i cânta La mulți ani președintelui John F. Kennedy. Este o rochie uimitoare, mulată pe corp, decorată cu peste 6.000 de cristale cusute manuale de către costumierul Jean Louis. Mulțumesc Ripley’s Believe It or Not! pentru că mi-a oferit ocazia de a da viață acestei piese din istoria modei pentru prima dată de când a purtat-o regretata Marilyn Monroe. Voi fi mereu recunoscătoare pentru acest moment„, a transmis Kim Kardashian pe Instagram.

Potrivit People, rochia s-a vândut în 2016 cu 4,8 milioane de dolari la Julien’s Auctions, iar după a fost achiziționată de Muzeul Ripley’s Believe It Or Not și este cea mai scumpă rochie vândută vreodată la licitație. „Sunt o mare fană a licitațiilor și dețin mai multe piese JFK, așa că îl cunosc pe proprietarul de la Julien. El a reușit să îmi facă legătura [cu cel al lui Ripley] și așa am început să vorbim”, a mai spus Kim Kardashian pentru Vogue.

Foto: Arhiva ELLE

