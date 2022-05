Vedete pe covorul roșu la MET GALA 2022 (GALERIE FOTO I)

Răsfoiește galeria noastră și vezi ce vedete au fost prezente aseară pe covorul roșu la MET GALA 2022.

După ce în 2020 evenimentul a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus, The Costume Institute a programat cea mai celebră strângere de fonduri pentru luna septembrie 2021 și a stabilit deja că următorul eveniment va avea loc în 2022, în prima zi de luni din luna mai, data obișnuită a petrecerii.

Expoziția de la The Costume Institute a fost gândită de data aceasta ca un spectacol în două acte. Prima lansare a avut loc oficial pe 18 septembrie 2021, a fost găzduită de Anna Wintour Costume Center și s-a concentrat pe designeri contemporani locali.

Cea de-a doua expoziție, In America: An Anthology of Fashion, își va deschide porțile pe 5 mai 2022 și va putea fi vizionată de public, în paralel cu prima parte, până pe 5 septembrie 2022. Centrată pe 300 de ani de istorie a țării, galeria se va desfășura în 21 de încăperi ale aripii muzeului destinată exclusiv Statelor Unite ale Americii, iar amenajarea interioară a fiecăreia va fi executată, conform viziunilor proprii, de diferiți regizori de film.

MET GALA 2022 – un regal al ținutelor spectaculoase

Pentru ediția MET GALA 2022, care a avut loc aseară, au fost aleși Blake Lively și Ryan Reynolds, alături de actrița Regina King, câștigătoare a unui premiu Oscar, și superstarul de pe Broadway, Lin-Manuel Miranda, iar președinții de onoare au fost Tom Ford, Adam Mosseri și Anna Wintour.

Vedetele s-au întrecut în ținute inedite, spectaculoase, astfel că o simplă vizionare a galeriilor cu imaginile de la eveniment te va ajuta să ieși puțin din cotidian. Nu rata nici celelalte materiale pe care le găsești pe site-ul nostru cu privire la acest eveniment.

