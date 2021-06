10 pelicule care au fost filmate din nou pentru a fi pe placul publicului

Opinia spectatorilor poate dicta succesul sau eșecul unei pelicule. În cazul unor pelicule celebre, ne este dificil să ne imaginăm cum ar fi arătat astăzi fără să includă scenele deja consacrate. Din acest motiv, părerile celor care privesc pentru prima dată o peliculă, fără să fie implicați în producerea ei, pot fi folosite pentru ca regizorii să decidă dacă este cazul să elimine anumite scene sau să filmeze din nou altele.

Sunset Blvd. (1950)

Sunset Blvd. este un film alb-negru despre o poveste tragică a vedetelor de la Hollywood. Pelicula a fost considerată un succes în industria cinematografiei și a câștigat și premii Oscar. În timpul avanpremierei, au fost persoane care au râs, în timp ce altele au rămas confuze după vizionarea filmului și nu înțelegau care e povestea. Din acest motiv, au și ales să plece înainte ca filmul să se fi încheiat. Billy Wilder, regizorul filmului, l-a întrebat pe unul dintre spectatori ce anume a fost greșit, iar acesta a răspuns că „nu am văzut niciodată un film atât de jalnic.” În cele din urmă, regizorul a decis să refilmeze începutul filmului.

Justice League (2017)

Inițial, Justice League trebuia să fie continuarea filmului Batman v Superman: Dawn of Justice, însă câștigurile de la box office nu au fost atât de îmbucurătoare. Producția filmului era deja în plină desfășurare, dar pentru că regizorii erau îngrijorați cu privire la cum ar arăta filmul, au hotărât să refacă 20% din acesta. Toate scenele cu Victor Stone înainte de „transformarea” sa au fost eliminate, dialogul dintre personaje a fost redus, scenele cu Superman au fost filmate din nou și a fost adăugată și o mențiune despre trecutul lui Wonder Woman.

The Shawshank Redemption (1994)

The Shawshank Redemption a devenit un film cult și s-a bucurat de o mulțime de premii și nominalizări. După cum planificase și regizorul filmului, Frank Darabont, finalul nu trebuia să fie la fel de optimist. Și cum cei mai mulți s-au arătat împotriva unui astfel de final, regizorul a ales să îl refilmeze, punând accentul pe reîntâlnirea dintre Red și Andy.

The New Mutants (2020)

Spectatorii au avut parte de o surpriză atunci când au văzut în 2017 trailer-ul de la The New Mutants. Știrile despre acest film au apărut încă din 2016, iar entuziasmul era cu atât mai mare. În trailer era vorba despre o poveste de groază, fiind cu totul diferit față de cum se așteptau. Premiera a fost amânată cu un an, iar ulterior refilmată, ca urmare a comentariilor negative primite la trailer.

Titanic (1997)

Ne este destul de greu să ne imaginăm o altă variantă a filmului Titanic față de cea pe care o cunoaștem cu toții. Regizorul James Cameron a decis să taie 45 de minute din film după ce au fost câțiva spectatori nemulțumiți care au privit o versiune aflată în faza de testare, iar printre scenele eliminate se numărau lupta dintre Jack și Caledon, precum și salvarea supraviețuitorilor. În plus, a și schimbat finalul, transformându-l într-unul tragic.

Suicide Squad (2016)

Suicide Squad a primit destule recenzii pozitive astfel încât să nu ridice semne de întrebare. Însă versiunea originală a filmului era mult mai dramatică și punea accentul pe relația dintre Harley și Joker și a fost schimbată într-una amuzantă.

Deadpool 2 (2018)

Primii spectatori ai peliculei Deadpool 2 nu au fost foarte fericiți cu rezultatul final. Mai exact, nu au fost încântați de faptul că Domino și Cable nu apar atât de mult pe micile ecrane. În cele din urmă, creatorii filmului au ajuns la concluzia că ar trebui să mulțumească publicul, așa că au mai filmat câteva scene cu aceste personaje și au eliminat una în care Deadpool călătorește în timp, argumentând că nu considerau că este necesară.

Pretty Woman (1990)

Comedia romantică Pretty Woman a ajuns să fie pe placul multora, dar inițial ar fi trebuit să fie o dramă care surprinde și o dimensiune socială. Regizorul planificase ca Vivian, personajul jucat de Julia Roberts, să fie dependentă de droguri. Cu toate astea, compania Disney s-a împotrivit acestei viziune, iar regizorul a fost pus în situația de a mai filma câteva versiuni cu finalul peliculei.

Ghostbusters (2016)

În cazul filmului Ghostbusters, fanii erau convinși că vor urmări o comedie SF nu foarte reușită, iar regizorul Paul Feig nu era îngrijorat din cauza acestui lucru. După ce a fost făcut public primul trailer, mai multe persoane au lăsat comentarii negative pe YouTube. Creatorii filmului au decis ca personajele principale să răspundă la aceste comentarii din partea fanilor în cadrul unei scene.

Starship Troopers (1997)

Creatorii filmului Starship Troopers au fost nevoiți să schimbe scenariul și să înlocuiască câteva scene pentru a-l transforma într-o peliculă plină de acțiune. Inițial, era vorba să fie un film romantic, în care personajele Carmen și Johnny trebuiau să se despartă în timpul pregătirii militare.

