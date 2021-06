Filme care au povești fascinante și care te vor captiva până la final

În cele mai multe dintre cazuri, alegem să ne uităm la filme tocmai pentru a ne lua doza de inspirație și motivație. Iar dacă îți plac peliculele care îți aduc în prim-plan povești de viață marcate de momente nu tocmai ușoare sau de evenimente care te pot schimba radical, te poți inspira din recomandările de mai jos:

Twelve Monkeys

Filmul Twelve Monkeys în regia lui Terry Gilliam, îl are în rolul principal pe Bruce Willis, care îl joacă pe James Cole, un prizonier al statului în 2035, care poate fi eliberat condiționat dacă acceptă să călătorească în timp cu scopul de a aduna informații cu privire la un virus creat de om care a distrus mare parte din populația de pe planetă. El se întoarce în 1990, cu 6 ani înainte de izbucnirea haosului și e închis într-o instituție psihiatrică pentru că avertismentele sale nu sunt crezute.

Now You See Me

În Now You See Me o să vezi cum o echipă formată din cei mai mari iluzioniști din lume jefuiesc bănci în timpul spectacolelor lor și, pe lângă asta, își recompensează publicul cu bani. Pe urmele lor e o echipă de la F.B.I, care încearcă să deslușească misterul cu privire la toate trucurile de magie pe care le fac. Pe parcursul filmului o să rămâi surprinsă de faptul că nimic nu e ceea ce pare a fi.

Paycheck

Ben Affleck îl interpretează pe Michael Jennings, un inginer care lucrează la mai multe proiecte complexe și confidențiale, însă, din momentul în care le termină, memoria lui este ștearsă. Lucrurile încep să se schimbe atunci când i se oferă un loc de muncă pentru o perioadă de 3 ani și e pus în situația de a alege ce prețuiește mai mult.

The Butterfly Effect

În filmul The Butterfly Effect, Evan, protagonistul, jucat de actorul Ashton Kutcher, suferă de o afecțiune ciudată, pe care a moștenit-o de la tatăl său, și e internat într-un spital de psihiatrie. Evan își amintește destul de puține epioade din viața sa, iar acelea au fost destul de cumplite. Însă, el intră la facultate și află ceva surprinzător, și anume că se poate întoarce în copilărie și să schimbe viitorul prin propriile acțiuni.

Deja Vu

În mod cert ai experimentat măcar o dată până acum senzația de deja vu, în care simți că trăiești deja un moment care s-a mai întâmplat și în trecut. Filmul Deja Vu îți va oferi o perspectivă cu privire la posibilitatea de a călători în timp și de a-ți schimba trecutul. După ce un feribot este bombardat în New Orleans, un agent se implică în această investigație folosind tehnologia experimentală de supraveghere pentru a afla cine a pus la cale asta.

The Fountain

Tommy, jucat de Hugh Jackman, este un om de știință modern care caută cu disperare descoperirea medicală care să salveze viața soției sale, Izzi, care e bolnavă de cancer. The Fountain te va face să vezi lucrurile dincolo de existența noastră și cu o mai mare deschidere.

Mulholland Drive

Betty se lasă condusă de falsele promisiuni ale industriei cinematografice și merge la Hollywood, acolo unde speră să devină actriță. E plină de speranță și vrea să își pună abilitățile în valoare și se mută în apartamentul mătușii ei, Ruth. Însă soarta are alte planuri pentru ea, iar filmul Mulholland Drive te va purta într-o aventură plină de mister și neprevăzut.

Mr. Nobody

Filmul Mr. Nobody pornește de la faptul că noi suntem responsabili de alegerile pe care le facem. Un băiat stă pe peronul unei gări, în timp ce un tren este pe cale să plece. Însă ce va face el, va merge cu mama sau va rămâne cu tatăl lui? Pelicula te va face să te întrebi cum ar fi fost viața ta dacă unele evenimente din trecutul tău nu s-ar fi întâmplat.

Primal Fear

Primal Fear îl surprinde pe un tânăr, Aaron, care e acuzat că a ucis un preot. Când s-a întâmplat asta, Aaron era un copil fără adăpost, iar avocatul lui e convins că e nevinovat. Însă, atunci când află de un videoclip care îl poate face să își schimbe părerea cu privire la nevinovăția lui Aaron, începe să aibă îndoieli.

The Jacket

Un veteran de război din Golf este trimis în mod greșit la un spital de psihiatrie. Acolo, el este obiectul experimentelor făcute de un medic și în urma acestora, viața lui se schimbă radical.

Citește și:

Filme psihologice care te vor ține în suspans până la sfârșit și pe care merită să le vezi

Foto: PR