15 filme de comedie de (re)văzut online

Cine nu iubește o comedie bună? Fie că este vorba de prietenie, de dragoste sau de familie, filmele de comedie mereu vor fi aici să ne pună zâmbetul pe buze. Deși lista este lungă, v-am pregătit o selecție cu comediile pe care le puteți viziona pe platformele online, Netflix, HBO GO sau Prime Video.

The Internship (2016)

După ce agenții de vânzări de modă veche Billy și Nick află că au fost concediați, ei iau decizia de a se angaja la Google, în ciuda lipsei de orice fel de experiență în domeniul tehnologic. Cei doi prieteni reușesc cumva să găsească posturi de stagiari la gigantul din lumea WWW, așadar ei pleacă hotărâți spre Silicon Valley. Priviți cu dispreț de către majoritatea stagiarilor, Billy si Nick își unesc forțele cu restul celor care nu se încadrează în tiparele companiei, porecliți „nooglers”, pentru a putea trece peste diversele provocări cu care sunt confruntați.

Ted (2012)

În timpul copilăriei sale, John Bennett și-a pus dorința ca Ted, îndrăgitul său urs de pluș, să prindă viață. 30 de ani mai târziu, Ted rămâne în continuare prietenul cel mai apropiat al lui John, dar își dezvoltă un limbaj deosebit de vulgar, spre supărarea lui Lori, iubita lui John. Deși este deranjată de obiceiurile celor doi, de a bea bere si a fuma marijuana, ea își dă seama că s-ar putea ca intervenția jucăriei preferate din copilăria lui John să fie necesară pentru a-l ajuta pe acesta să se maturizeze în sfârșit.

What Happens in Vegas (2008)

În timpul unei vacanțe pline de peripeții în Las Vegas, femeia de carieră Joy McNally și playboy-ul Jack Fuller își dau seama, după ce se trezesc din mahmureală, că s-au căsătorit după o seară de beție. Pe deasupra, cei doi au câștigat un jackpot de 3 milioane de dolari pe care ambii vor să-l revendice. După ce această dispută ajunge la tribunal, un judecător a decis cu fermitate să înghețe accesul la bani timp de 6 luni, pentru a determina cuplul să încerce să facă din această căsnicie una funcțională.

The Change-Up (2011)

Stilurile de viață radical diferite au făcut ca prietenia inseparabilă de odinioară dintre Dave și Mitch să se răcească de-a lungul anilor. În timp ce Dave este epuizat de sarcinile dedicate carierei de avocat și a vieții de bărbat familist, Mitch duce un trai lipsit de griji în care preferă să evite toate responsabilitățile unei vieți normale de adult. Fiecare dintre ei este invidios în privința anumitor aspecte din viața celuilalt și, în urma unei beții, cei doi se trezesc și spre mirarea lor realizează că, printr-un miracol, corpurile lor s-au interschimbat. Dave si Mitch urmează să descopere faptul că lucrurile nu sunt așa cum par, așadar cei doi prieteni fac diverse eforturi pentru a încerca să-și recupereze viețile anterioare.

Pitch Perfect (2012)

Studenta de facultate Beca este conștientă de faptul că nu vrea să facă parte dintr-o gașcă, dar după ce se mută la noua ei universitate ajunge într-o postură nefavorabilă. Aflându-se între fete răutăcioase, fete prietenoase și fete care nu se integrează, Beca ajunge la concluzia că singurul lucru pe care le au toate în comun este cântatul împreună. Protagonista le îndrumă pe celelalte fete să iasă din zona lor de confort, pentru a putea ajunge la o coexistare armonioasă. Toate aceste eforturi sunt făcute cu un singur scop…câștigarea competițiilor muzicale universitare.

The Interview (2014)

Dave Skylark și producătorul său Aaron Rapoport reprezintă echipa din spatele faimosului tabloid/TV show „Skylark Tonight”. După ce au aflat faptul că dictatorul nord-coreean Kim Jong-un este un mare fan al emisiunii, cei doi americani reușesc cu succes să organizeze un interviu cu dictatorul, cu speranța ca astfel să fie recunoscuți ca fiind jurnaliști emancipați. Însă pe măsură ce Dave și cu Aaron se pregătesc pentru călătoria lor în Pyongyang, CIA-ul intervine, îi recrutează și le atribuie o misiune imposibilă: asasinarea dictatorului nord-coreean.

The Dictator (2012)

Generalul Aladeen a domnit în Wadya, o țară bogată în petrol din Nordul Africii, încă de la frageda vârstă de 6 ani, când 97 de gloanțe trase și o grenadă i-au omorât tatăl într-un accident de vânătoare. După încă o nouă tentativă de asasinare, sosia dictatorului moare, astfel încât Tamir, unchiul lui Aladeen și cel mai de încredere consilier al lui, îl convinge pe tânărul dictator să meargă la New York. Din nefericire, Aladeen nu este primit cu căldură de către Wadyaenii exilați, care vor ca țara lor să fie eliberată de tirania lui.

How to Lose A Guy In 10 Days (2003)

Un editorialist, Andie Anderson, încearcă să-și testeze limitele de scriitoare cu noua sa creație literară axată pe modul prin care poți alunga un bărbat în 10 zile. Editoarea ei, Lana, îi apreciază ideea și Andie pleacă în căutarea unui bărbat pe care să-și testeze teoria. Astfel apare în peisaj Ben Barry, care este atât de încrezător în capacitățile lui de cuceritor și care crede că poate face orice femeie să se îndrăgostească de el în 10 zile. Când Andie și Ben se întâlnesc, planurile lor se ciocnesc.

Horrible Bosses 2 (2014)

Sătuli de a da socoteală altora, Nick, Dale și Kurt decid să o ia pe calea antreprenorială. După ce au prezentat prototipul pentru invenția lor numită „The Shower Buddy”, cei trei prieteni atrag atenția lui Rex Hanson și a tatălui său, Bert. Bert investește în produsul trio-ului, dar după aceea anulează investiția și alege să le fure ideea. Astfel Nick, Dale și Kurt se trezesc cu datorii și fără niciun recurs legal. Cei trei decid să-l răpească pe Rex și să folosească banii făcuți din șantaj pentru a-și putea plăti împrumuturile.

Bachelorette (2012)

Patru bune prietene din liceu se reunesc cu ocazia celebrării nunții uneia dintre ele. În noaptea de dinaintea nunții lui Becky, cele trei domnișoare de onoare se pregătesc pentru o ultimă seară de dezmăț ca în liceu. Acestea reușesc să creeze o situație foarte neplăcută, distrugându-i rochia de mireasă a lui Becky. În încercarea de a repara situația, cele trei domnișoare de onoare își petrec toată noaptea și dimineața următoare descoperindu-se pe ele însuși și ceea ce vor de fapt de la viață.

Mamma Mia! (2008)

În resort-ul familiei aflat pe insulă Kalokairi din Grecia, au loc pregatirile pentru nunta lui Sophie Sheridan. Crescând alături de mama sa Donna, Sophie visează să-și cunoască tatăl mai mult ca orice. Într-un vechi jurnal de-al mamei sale, Sophie și domnișoarele ei de onoare găsesc trei bărbați care i-ar putea fi tată. Cu speranța de a găsi adevarul, Sophie îi invită pe toți trei la nunta sa. Acompaniat de melodiile celebrei trupe ABBA și de un peisaj tradițional grecesc absolut inedit, filmul este centrat pe dilema lui Sophie.

Bridesmaids (2011)

Annie este o domnișoară de onoare a cărei viață se dezvăluie în timp ce o conduce pe cea mai bună prietenă a ei, Lillian, și un grup divers de domnișoare de onoare într-o călătorie pe cinste spre căsnicie. Viața lui Annie este un dezastru dar atunci când acesta află că prietena ei cea mai bună este logodită, ea simte nevoită să îi fie domnișoară de onoare. Deși este falită și lipsită de iubire, Annie se chinuie să participe la toate ritualurile scumpe și bizare, având o singură șansă să-i demonstreze lui Lillian și domnișoarelor sale de onoare cât de departe poate merge pentru o persoană dragă.

Confessions of a Shopaholic (2009)

Ca marea majoritate a fetelor din New York, Rebecca Bloomwood iubește cumpărăturile. Problema, de fapt, este că aceasta iubește atât de mult cumpărăturile încât este îngropată în datorii. Rebecca visează să lucreze la cea mai mare revistă de modă din oraș, dar până acum încercările sale au fost în zadar. În schimb, Rebecca își găsește un loc de muncă drept consilier pentru o revistă financiară deținută de aceeași companie, pentru care are propria rubrică. Aceasta devine un succes peste noapte, dar secretul ei amenință să-i strice cariera și viața amoroasă.

The Return of the Pink Panther (1975)

„The Return of the Pink Panther” este un film de comedie regizat în 1975 din seria „The Pink Panther”. Atunci când faimoasa piatră Pantera Roz este din nou dată dispărută, inspectorul Jacques Clouseau este chemat la datorie ca să prindă făptașul. Acesta este convins că hoțul este nimeni altul decât „The Phantom” și își folosește toate resursele și contactele ca să găsească piatra și să-l demascheze pe hoț.

Zoolander (2001)

Derek Zoolander este un model masculin ajuns în vârful industriei datorită privirei sale fotogenice poreclită „Blue Steel”. Convins că va câștiga concursul „Male Model of the Year” pentru al patrulea an consecutiv, acesta rămâne surprins atunci când rivalul său, Hansel, preia titlul. Dezamăgit și ajuns la pământ din cauza eșecului său, Derek devine pradă pentru creatorul de modă Jacobim Mugatu care pune la punct o prezentare de modă mai aparte numită „Derelicte”, dar cu un scop ascuns.

Text: Alexandra Dima

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro