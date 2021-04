10 filme romantice cu finaluri tragice, dar pe care merită să le vezi

Suntem obișnuiți ca toate filmele de dragoste pe care le vedem să aibă un final fericit. Însă nu ar trebui să ignorăm peliculele care au un sfârșit dramatic pentru că acelea reușesc să ne emoționeze, uneori până la lacrimi. Avem pentru tine o listă de filme cu unele dintre cele mai cunoscute povești de dragoste care, din păcate, nu au finalul la care te-ai aștepta, dar care cu siguranță te vor impresiona.

10. Never Let Me Go (2010)

Filmul Never Let Me Go e adaptat după cartea cu același nume scrisă de Kazuo Ishiguro. Filmul se concentrează pe viețile a trei prieteni, Ruth, Kathy și Tommy și parcursul lor, de la copilărie, până când ajung adulți și trebuie să se împace cu ideea iubirii pe care o simt, dar și cu realitatea care îi așteaptă.

9. Seven Pounds (2007)

În ciuda faptului că filmul Seven Pounds are un final tragic, merită să îl urmărești. Actorul Will Smith îl joacă pe Ben, care e bântuit de un sentiment de vinovăție. El transformă dramatic viețile a mai multor persoane pe care nu le cunoaște și pare că nimic nu îl oprește din acest plan. Asta până când începe să se îndrăgostească.

8. Amour (2012)

Drama Amour regizată de Michael Haneke spune povestea unui cuplu de profesori de muzică pensionari care se bucură de viața lor. Fiica lor este și ea muziciană și locuiește alături de familia ei în Marea Britanie. După ce Anne are un accident vascular cerebral, starea ei de sănătate se înrăutățește, iar soțul ei, Georges, încearcă să aibă grijă de ea. Povestea lor de dragoste trebuie să supraviețuiască acestor schimbări, iar Georges e determinat să ia unele decizii critice atât pentru el, cât și pentru Anne.

7. The English Patient (1996)

The English Patient surprinde o poveste de dragoste tragică, dar și emoționantă. La sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, Hana, o asistentă care lucrează într-o unitate medicală a armatei, se oferă voluntară pentru a îngriji un pacient pe moarte. Singurele lucruri pe care și le amintește sunt faptul că e englez și că e căsătorit. După ce își face apariția un coleg de-al său, el e convins că pacientul fuge de fapt de trecutul său.

6. The Bridges Of Madison County (1995)

Clint Eastwood și Meryl Streep sunt personajele principale din The Bridges Of Madison County. Fotograful Robert Kincaid se oprește la ferma la care locuiește Francesca Johnson, în timp ce soțul și copiii ei sunt plecați în vara anului 1965. Deși este reticentă în fața acestui străin, Francesca decide să se deschidă în fața lui și să vorbească despre viața ei. Povestea de dragoste de care are parte durează patru zile, iar ea le documentează în mai multe jurnale.

5. Moulin Rouge (2001)

Fanii actriței lui Nicole Kidman s-au bucurat să o vadă în rolul principal în Moulin Rouge, film în care joacă alături de Ewan McGregor. În ciuda finalului sfâșietor, pelicula surprinde o poveste sinceră de iubire dintre Satine și Christian. Este de-a dreptul neașteptat să îi vezi pe amândoi cum își exprimă dragostea unul față de celălalt și cum fac față unei realități dure.

4. Message In A Bottle (1999)

Message In A Bottle este un film clasic de dragoste, care se încheie cu o tragedie șocantă. O femeie găsește o scrisoare romantică într-o sticlă la malul mării și află că e redactată de Garret, care nu reușește să se împace cu gândul că soția lui a murit. Pe măsură ce pe cei doi îi leagă o atracție puternică, Garret duce o luptă interioară intensă, care nu îl lasă să meargă mai departe.

3. A Walk To Remember (2002)

A Walk to Remember are la bază romanul cu același nume scris de Nicholas Sparks. Filmul spune povestea imposibilă de dragoste dintre Landon, un tânăr popular, și Jamie, cea mai inteligentă fată din liceu. Jamie îi spune lui London că are leucemie și decid să se căsătorească cât mai repede pentru a petrece mai mult timp împreună, înainte ca Jamie să moară.

2. Atonement (2007)

Atonement este o dramă intensă care se bazează pe o poveste de dragoste neîmplinită dintre Robbie (James McAvoy) și Cecelia (Keira Knightley), care nu reușesc să fie împreună din cauza unei minciuni spuse de sora mai mică a Ceceliei. Briony Tallis îl acuză pe iubitul surorii ei de o crimă pe care nu a comis-o, iar acest lucru va schimba dramatic firul poveștii.

1. Love Story (1970)

În ciuda faptului că Oliver (Ryan O’Neal) și Jenny (Ally McGraw) provin din medii sociale extrem de diferite, acest lucru nu îi împiedică să se îndrăgostească unul de celălalt. Însă relația lor este sortită eșecului atunci când Jenny este diagnosticată cu cancer. Povestea celor doi a impresionat și continuă să o facă și în ziua de astăzi, devenind clasică.

